Một trường tại TPHCM có 2 lớp 100% học sinh đỗ đại học Y dược

Một trường phổ thông tại TPHCM có 2 lớp với 87 học sinh vừa trúng tuyển vào các Trường Đại học Y khoa top đầu cả nước.

Học sinh lớp 12B1 Trường TH-THCS-THPT Lê Thánh Tông trong lễ tổng kết và phát thưởng năm học 2025-2026.

Chia sẻ với phóng viên, lãnh đạo Trường TH-THCS-THPT Lê Thánh Tông (phường Tân Sơn Nhì, TPHCM) cho biết, cả 43 học sinh lớp 12B1 đều trúng tuyển vào các ngành y khoa, răng - hàm - mặt và dược học. Trong đó, 21 em trúng tuyển vào Trường Đại học Y Dược TPHCM, 16 em vào Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, 1 em vào Học viện Quân Y (khu vực phía Nam), 1 em vào Trường Đại học Y Dược Huế, 1 em vào Trường Đại học Khoa học Sức khỏe (Đại học Quốc gia TPHCM), 2 em vào Trường Đại học Y Cần Thơ và 1 em trúng tuyển ngành Y khoa, Trường Đại học Trà Vinh.

Điểm trúng tuyển trung bình của 43 học sinh lớp 12B1 đạt trên 27 điểm. Đáng chú ý, một học sinh đạt mức điểm tuyệt đối 30 điểm.

Tương tự, 44/44 học sinh lớp 12B2 cũng trúng tuyển vào các trường đại học y khoa hàng đầu. Trong đó, 24 em trúng tuyển vào Trường Đại học Y Dược TPHCM, 16 em vào Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch và 4 em vào Trường Đại học Khoa học Sức khỏe (Đại học Quốc gia TPHCM).

Hải Lam, Thủ khoa khối B toàn quốc, học sinh lớp 12B2 của trường bên gia đình.

Đặc biệt, lớp 12B2 có học sinh Đinh Ngọc Hải Lam - Thủ khoa khối B toàn quốc trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025-2026 với 30/30 điểm. Thành tích của Hải Lam càng tạo thêm dấu ấn cho một lớp học mà toàn bộ học sinh đều đạt nguyện vọng vào các trường đại học y dược top đầu.

Chia sẻ về kết quả của lớp, Hải Lam cho biết em rất vui nhưng không bất ngờ trước thành tích của các bạn.

“Hôm nay là ngày có kết quả xét tuyển đại học, cả lớp bọn em lên nhóm báo tin cho nhau, gọi điện chúc mừng vì ai cũng đạt được nguyện vọng vào trường đại học mình mong muốn. Niềm vui vỡ òa vì chúng em có thể tiếp tục đồng hành cùng nhau ở giảng đường đại học và có thể trở thành đồng nghiệp sau này”, Hải Lam chia sẻ.

Thầy Nguyễn Viết Long, giáo viên chủ nhiệm lớp 12B1, cũng không giấu được niềm vui trước thành quả của học trò.

Theo thầy Long, kết quả này là phần thưởng xứng đáng cho sự quyết tâm, nỗ lực và kiên trì của các em trong suốt những năm học THPT. Để trúng tuyển vào các trường đại học y dược, học sinh không chỉ cần tập trung trong năm lớp 12 mà phải có định hướng nghề nghiệp rõ ràng ngay từ lớp 10, lớp 11.

“Tôi rất ấn tượng với học sinh của mình về sự quyết tâm và cũng rất xúc động trước sự đồng hành, động viên kịp thời của phụ huynh trong quá trình học tập, rèn luyện của các em. Nhờ đó, các phương pháp dạy học của nhà trường có điều kiện phát huy hiệu quả và mang lại kết quả tương xứng”, thầy Long chia sẻ.