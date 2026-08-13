Hôm nay, 326 thí sinh chuyên Tuyên Quang làm thủ tục thi lại tốt nghiệp THPT

Chiều nay (13/8), 326 thí sinh tại Tuyên Quang làm thủ tục bước vào kỳ thi lại tốt nghiệp THPT được siết chặt an ninh toàn diện nhằm đảm bảo công bằng.

Sau hơn một tháng kể từ khi kết quả môn Toán tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang bị phát hiện bất thường, 326 thí sinh sẽ bước vào kỳ thi lại tốt nghiệp THPT trong hai ngày 14 và 15/8. Kỳ thi được tổ chức với nhiều biện pháp kiểm soát chặt chẽ hơn, trong đó giám thị được bốc thăm trước mỗi buổi thi.

Theo kế hoạch, kỳ thi lại diễn ra tại Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, với 15 phòng thi. Thí sinh sử dụng lại số báo danh và dữ liệu phòng thi của kỳ thi chính thức.

Trong số này, 322 em là học sinh lớp 12 Trường THPT chuyên Tuyên Quang và 4 thí sinh tự do. So với kỳ thi lần đầu có 328 thí sinh, số thí sinh đăng ký thi lại giảm 2 em. Theo lãnh đạo Sở GD&ĐT tỉnh Tuyên Quang, hai thí sinh này không đăng ký thi lại do không còn nhu cầu sử dụng kết quả để xét tuyển đại học.

Chiều 13/8, thí sinh làm thủ tục và được phổ biến quy chế. Ngày 14/8, các em thi Ngữ văn và Toán. Sáng 15/8, thí sinh thi các môn tự chọn; buổi chiều được bố trí làm thời gian dự phòng.

Điểm thi trường THPT chuyên Tuyên Quang. (Ảnh: Viên Minh)

147 điểm 10 Toán gây bất thường

Ngày 1/7, sau khi điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026 được công bố, kết quả môn Toán tại Trường THPT Chuyên Tuyên Quang được chú ý.

Điểm thi có 328 thí sinh, trong đó 6 thí sinh tự do. 147 bài thi Toán đạt điểm 10, chiếm hơn 95% tổng số điểm 10 môn Toán của toàn tỉnh. Điểm 10 xuất hiện tại 13 trong tổng số 15 phòng thi.

Ở một số nhóm thí sinh có số báo danh gần nhau, nhiều bài thi đạt điểm cao. Kết quả môn Toán tại điểm thi được yêu cầu kiểm tra, làm rõ.

Ngày 3/7, Bộ GD&ĐT cho biết kết quả môn Toán tại Tuyên Quang có một số điểm cần kiểm tra. Công an tỉnh Tuyên Quang sau đó phối hợp với ngành giáo dục và các cơ quan liên quan rà soát, xác minh.

Quang cảnh buổi họp báo hôm 9/7 do Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh uỷ Tuyên Quang tổ chức. (Ảnh: Viên Minh)

Tại cuộc họp báo ngày 9/7, Công an tỉnh Tuyên Quang thông tin cơ quan điều tra xác định có hành vi vi phạm quy chế tại điểm thi.

Bà Trần Thị Thu Hằng, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Văn Huyên, được phân công làm trưởng điểm thi. Theo cơ quan điều tra, bà Hằng chỉ đạo, định hướng một số giám thị tạo điều kiện cho thí sinh làm bài môn Toán.

Nguyễn Hà Duy, giáo viên Toán Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, khi đó làm thư ký điểm thi, bị xác định đã vào phòng thi, trực tiếp hướng dẫn, nhắc bài cho một số thí sinh. Người này bị tạm giữ hình sự từ ngày 5/7.

Cơ quan điều tra bước đầu xác định động cơ, mục đích của hành vi vi phạm là vì thành tích.

Sai phạm tại điểm thi, 29 bị can bị khởi tố

Ngày 5/8, đại diện Cục An ninh điều tra Bộ Công an cho biết giáo viên đã vào các phòng thi nhắc bài. Một số thí sinh trao đổi bài và có sự móc nối giữa phụ huynh với giáo viên.

Cơ quan điều tra đã khởi tố 29 bị can về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Nguyễn Hà Duy tại cơ quan công an. (Ảnh: Công an tỉnh Tuyên Quang)

Theo cơ quan điều tra, sai phạm xảy ra tại điểm thi mang tính tập thể, khiến kết quả thi của toàn bộ thí sinh không bảo đảm khách quan, công bằng.

Việc xác định sai phạm tại điểm thi là cơ sở để Bộ GD&ĐT xử lý kết quả của toàn bộ 328 thí sinh, thay vì chỉ xử lý một số bài thi riêng lẻ.

Vì sao 326 thí sinh phải thi lại?

Ngày 4/8, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành quyết định hủy kết quả thi của các thí sinh tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang và tổ chức thi lại.

Việc 326 thí sinh phải thi lại không có nghĩa cơ quan chức năng xác định tất cả các em đều gian lận. Vấn đề nằm ở chỗ sai phạm xảy ra trong quá trình tổ chức thi nên kết quả chung của điểm thi không còn bảo đảm điều kiện khách quan, công bằng.

Theo phương án của Bộ GD&ĐT, thí sinh sẽ thi lại những môn đã dự thi trong kỳ thi chính thức.

Ông Đỗ Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang làm Trưởng Ban chỉ đạo cấp tỉnh kỳ thi tốt nghiệp lại tại Tuyên Quang.

Ngày 6/8, UBND tỉnh Tuyên Quang ban hành kế hoạch tổ chức kỳ thi lại. Ông Đỗ Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, được phân công làm Trưởng Ban chỉ đạo cấp tỉnh.

Nhân sự làm thi được điều động từ các cơ sở giáo dục không liên quan trực tiếp đến vụ việc tại kỳ thi trước. Người có người thân dự thi, người đang bị xem xét trách nhiệm hoặc có liên quan trực tiếp đến sai phạm trước đó không được bố trí làm nhiệm vụ.

Kỳ thi lại được tổ chức đặc biệt ra sao?

Chiều 12/8, ông Lâm Thế Hùng, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Tuyên Quang, Phó trưởng Ban thường trực Ban chỉ đạo cấp tỉnh kỳ thi lại, Chủ tịch Hội đồng thi, cho biết địa phương huy động 175 lượt người tham gia tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT lần 2 tại Trường THPT chuyên Tuyên Quang.

Đại diện Đại học Bách khoa Hà Nội sẽ làm trưởng đoàn phụ trách kiểm tra công tác thi lần 2. Tham gia đoàn còn có đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cùng các đơn vị trực thuộc.

Một trong những điểm được Tuyên Quang đặc biệt lưu ý là nhân sự coi thi. Theo ông Hùng, Ban chỉ đạo tuyệt đối không điều động những cán bộ từng làm nhiệm vụ coi thi lần 1 tại điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang tham gia kỳ thi lần 2.

Các giám thị từng làm nhiệm vụ lần 1 đến từ Trường THPT Tân Trào, THPT Ỷ La, THPT Nguyễn Văn Huyên và Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh đều không được huy động coi thi lần này.

Lịch thi lại tốt nghiệp của trường THPT chuyên Tuyên Quang diễn ra trong các ngày 13, 14 và 15/8. (Ảnh: UBND tỉnh Tuyên Quang)

Ngoài các điều kiện theo quy chế, Tuyên Quang yêu cầu cán bộ, giáo viên được cử làm giám thị phải có kết quả đánh giá, xếp loại viên chức từ mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Toàn bộ kỳ thi có 175 lượt người tham gia các khâu coi thi, chấm thi, in sao và vận chuyển đề. Riêng tại điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang có 70 người làm nhiệm vụ, gồm lãnh đạo điểm thi, thư ký, giám thị, công an, y tế và bảo vệ.

Ông Nguyễn Phú Cường, Hiệu trưởng Trường THPT Tháng 10, được phân công làm trưởng điểm thi.

Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Tuyên Quang Lâm Thế Hùng cho biết, một điểm khác trong công tác chuẩn bị kỳ thi lần 2 là cách tập huấn cán bộ.

Ông Lâm Thế Hùng, Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Tuyên Quang thông tin với báo chí chiều 12/8. (Ảnh: T.Đ.)

Theo quy trình các kỳ thi trước, Sở Giáo dục và Đào tạo tập huấn cho đội ngũ cốt cán, sau đó những người này tập huấn lại cho giáo viên tại các trường. Tuy nhiên, do kỳ thi lần 2 chỉ tổ chức tại một điểm, Sở tổ chức tập huấn trực tiếp cho 100% cán bộ tham gia.

Sáng 13/8, trưởng điểm thi tiếp tục tổ chức tập huấn lần 2 theo quy chế.

Cùng với đó, công tác kiểm tra được thực hiện ở nhiều cấp. Ngoài việc tự kiểm tra của Hội đồng thi và các ban thuộc Hội đồng thi, Sở Giáo dục và Đào tạo thành lập đoàn kiểm tra riêng.

Ban chỉ đạo thi cấp tỉnh cũng tổ chức kiểm tra trực tiếp tại điểm thi. Bộ Giáo dục và Đào tạo thành lập đoàn kiểm tra tất cả các khâu, các bước trong quy trình tổ chức kỳ thi.

Công an tỉnh Tuyên Quang được giao bảo đảm an ninh từ khâu nhận đề, in sao, vận chuyển đề đến coi thi, làm phách, chấm thi và phúc khảo. Trước kỳ thi, lực lượng chức năng kiểm tra máy tính, máy in, máy quét, thiết bị lưu trữ, camera và các thiết bị phục vụ coi thi, chấm thi.

Lực lượng công an cũng được giao tăng cường phát hiện việc sử dụng thiết bị công nghệ cao để gian lận, phối hợp xử lý việc phát tán đề thi, thông tin sai sự thật liên quan đến kỳ thi nếu có.

Cùng với việc tổ chức thi lại, Bộ GD&ĐT phải xử lý riêng hồ sơ xét tuyển đại học của 326 thí sinh. Hồ sơ đăng ký nguyện vọng của các em vẫn được lưu trên hệ thống nhưng tạm dừng tham gia các chu kỳ xử lý nguyện vọng chung từ ngày 5 đến 10/8.

Sau khi có kết quả thi lại hợp lệ, hồ sơ của 326 thí sinh sẽ được xử lý riêng về mặt kỹ thuật. Các em vẫn phải đáp ứng điều kiện dự tuyển, tiêu chí xét tuyển, điểm trúng tuyển và các yêu cầu của chương trình đào tạo như những thí sinh khác.