Đông đảo thí sinh, phụ huynh đến UEF hoàn tất thủ tục nhập học

Điểm chuẩn vừa được công bố, các trường đại học bước vào giai đoạn cao điểm khi hàng nghìn thí sinh trúng tuyển cùng gia đình ráo riết hoàn tất những thủ tục để trở thành tân sinh viên.

Sáng nay, Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM (UEF) đón thí sinh, phụ huynh đến thực hiện nhập học. Không khí cho thấy quy trình, không gian tiếp nhận đều được đội ngũ hỗ trợ thực hiện nhanh chóng.

Sau khi trúng tuyển, nhiều thí sinh nhanh chóng đến UEF hoàn tất thủ tục nhập học

Ghi điểm từ quy trình đến chính sách ưu đãi

Sau khi công bố điểm chuẩn các ngành theo 4 phương thức tuyển sinh năm 2026, UEF đã chủ động đưa vào vận hành quy trình nhập học khép kín, phân bổ khoa học để chăm sóc tốt nhất cho lượng lớn thí sinh đến trường ngay từ sáng sớm.

Đội ngũ hỗ trợ luôn đồng hành, giải đáp cặn kỹ thắc mắc của phụ huynh, thí sinh

Dòng di chuyển của thí sinh và gia đình được điều phối theo quy trình tiếp nhận thông tin và hướng dẫn, thực hiện nghĩa vụ học phí, hoàn thiện hồ sơ, tư vấn chương trình quốc tế, chụp hình làm thẻ sinh viên, tư vấn và điền thông tin làm thẻ tích hợp, nhận tặng phẩm chào mừng cùng lịch sinh hoạt đầu khóa và tài liệu học tập.

Sự phối hợp nhịp nhàng giữa các bộ phận chuyên môn giúp không khí đông đúc nhưng mọi thủ tục vẫn diễn ra trơn tru, nhẹ nhàng.

Quy trình khoa học, chuyên nghiệp và nhanh chóng

Hoàn thành thủ tục, bên cạnh giá trị học bổng theo mức điểm trúng tuyển, tân sinh viên còn nhận gói ưu đãi nhập học trị giá 5 triệu đồng. Chính sách này áp dụng với 1.000 thí sinh nhập học đầu tiên, được tích hợp trực tiếp vào quy trình, giúp phụ huynh và tân sinh viên thêm phần phấn khởi ngay trong ngày đầu đến trường.

Hỗ trợ tận tâm, xua tan bỡ ngỡ

Cùng với quy trình vận hành bài bản, tinh thần xông xáo, chủ động và hỗ trợ nhiệt tình của đội ngũ tư vấn viên, tình nguyện viên UEF đã giúp thí sinh và phụ huynh xua tan cảm giác bỡ ngỡ ban đầu.

"Hôm nay khi đưa con đến nhập học, tôi rất yên tâm vì mọi thủ tục đều được hướng dẫn rõ ràng. Đội ngũ nhân viên hỗ trợ rất nhiệt tình, từ lúc vừa vào cổng đến khi hoàn tất nên gia đình không gặp khó khăn gì. Tôi hy vọng trong môi trường học tập năng động như UEF, con sẽ tích lũy được nhiều kiến thức, rèn luyện kỹ năng, tự tin phát triển bản thân và có nhiều cơ hội nghề nghiệp trong tương lai" - phụ huynh bạn Tô Ngọc Trân - ngành Truyền thông đa phương tiện, chia sẻ.

Phụ huynh hài lòng với sự hỗ trợ tận tình và rõ ràng

Trải nghiệm thực tế trôi chảy này cũng trở thành lời khẳng định chắc chắn cho quyết định chọn trường của nhiều thí sinh.

Tân sinh viên Thái Quốc Hoàng - ngành Công nghệ thông tin nhận định việc trực tiếp đến UEF làm thủ tục đã củng cố mạnh mẽ niềm tin vào sự lựa chọn của mình: "Quyết định lựa chọn UEF của em đến từ lời giới thiệu của người quen đã và đang trực tiếp trải nghiệm môi trường học tập tại đây. Khi đến trường làm thủ tục nhập học, em càng củng cố thêm niềm tin vào lựa chọn đó. Bộ tặng phẩm dành cho tân sinh viên vô cùng chỉn chu. Em rất háo hức mong chờ được khám phá ngành Công nghệ thông tin mà mình đã chọn để tích lũy kiến thức, sẵn sàng cho công việc tương lai".

Bạn Thái Quốc Hoàng - tân sinh viên ngành Công nghệ thông tin UEF

Sự chuẩn bị chỉn chu, chuyên nghiệp cùng sự hỗ trợ tận tình trong ngày nhập học đã mang đến cảm giác an tâm cho đông đảo thí sinh và phụ huynh, đồng thời tạo nên một khởi đầu thuận lợi cho các tân sinh viên 2K8.

Với những thí sinh đã trúng tuyển, việc hoàn tất thủ tục nhập học đúng thời hạn sẽ là bước xác nhận để chính thức trở thành UEFer khóa 2026. Bên cạnh đó, UEF tiếp tục mở thêm cơ hội cho những thí sinh chưa kịp nắm bắt cơ hội ở đợt 1 thông qua đợt xét tuyển bổ sung, kéo dài đến ngày 25/8. Đây cũng là thêm một lựa chọn để các bạn cân nhắc, chủ động tìm kiếm cơ hội phù hợp và sẵn sàng cho hành trình đại học phía trước.

Thí sinh đăng ký xét tuyển bổ sung tại đây: https://xettuyenbosung.uef.edu.vn/register