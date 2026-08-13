4 điều người EQ thấp rất thích khoe với người khác

Điều khiến một người được yêu quý không phải là họ sở hữu bao nhiêu hay quen biết những ai, mà là cảm giác tích cực họ mang đến cho người đối diện.

Ai cũng có nhu cầu được công nhận và chia sẻ những điều khiến mình tự hào. Tuy nhiên, có một ranh giới rất mong manh giữa việc chia sẻ chân thành và việc liên tục khoe khoang để tìm kiếm sự chú ý.

Người có EQ thấp thường không nhận ra điều này. Họ vô thức biến các cuộc trò chuyện thành nơi chứng minh bản thân, khiến người đối diện dần cảm thấy mệt mỏi và mất thiện cảm. Dưới đây là 4 điều mà người có EQ thấp thường rất thích khoe, dù đôi khi chính họ cũng không ý thức được.

Luôn khoe mình bận rộn hơn tất cả mọi người

"Tuần này bận quá, ngày nào cũng làm đến nửa đêm", "Tôi chẳng có thời gian nghỉ", "Lịch kín cả tháng"... là những câu nói không khó để bắt gặp.

Thực tế, bận rộn không phải là điều đáng chê trách. Nhưng khi một người liên tục nhắc đến điều đó với mục đích khiến người khác ngưỡng mộ, họ rất dễ tạo cảm giác đang lấy sự bận rộn làm thước đo giá trị của bản thân.

Điều đáng nói là nhiều người có EQ thấp không chia sẻ vì muốn kể về cuộc sống, mà muốn ngầm khẳng định mình quan trọng hơn, giỏi hơn hoặc thành công hơn người khác. Trong khi đó, người đối diện lại có thể cảm thấy cuộc trò chuyện trở thành màn "so xem ai vất vả hơn".

Người có EQ cao thường để kết quả công việc lên tiếng thay vì liên tục kể mình bận thế nào. Họ hiểu rằng năng lực được thể hiện qua những gì mình làm được, không phải qua số lần nhắc đến lịch trình dày đặc.

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Thích khoe những mối quan hệ "có tiếng"

Một số người rất thích nhắc đến việc mình quen ai, từng gặp người nổi tiếng nào, có quan hệ với lãnh đạo, doanh nhân hay những người có địa vị trong xã hội. Thậm chí, chỉ cần câu chuyện có cơ hội liên quan, họ cũng cố gắng đưa tên những nhân vật ấy vào để tạo ấn tượng.

Việc có các mối quan hệ tốt vốn không phải điều tiêu cực. Vấn đề nằm ở chỗ họ coi những mối quan hệ ấy như một cách nâng giá trị bản thân, thay vì xây dựng hình ảnh bằng chính năng lực và cách cư xử của mình.

Người có EQ cao hiếm khi dựa vào tên tuổi của người khác để gây chú ý. Họ hiểu rằng điều khiến người khác tôn trọng không phải là "quen ai", mà là "bạn là người như thế nào".

Luôn nhấn mạnh mình kiếm được bao nhiêu tiền hoặc sở hữu những gì

Thu nhập, xe cộ, đồng hồ, điện thoại, nhà cửa hay những món đồ đắt tiền là chủ đề mà người có EQ thấp rất dễ mang ra khoe, kể cả khi câu chuyện không liên quan.

Đôi khi, họ không nói trực tiếp mà khéo léo lồng ghép vào cuộc trò chuyện: nhắc giá món đồ vừa mua, số tiền vừa chi, chuyến du lịch hạng sang hay mức lương của mình. Họ kỳ vọng điều đó sẽ khiến người khác ngưỡng mộ.

Tuy nhiên, điều tạo ra ấn tượng thường không phải là giá trị của món đồ, mà là thái độ của người sở hữu nó. Khi việc khoe vật chất diễn ra quá thường xuyên, người đối diện dễ cảm thấy người đó đang thiếu sự tự tin và phải dùng tài sản để chứng minh giá trị bản thân.

Người có EQ cao không ngại chia sẻ thành quả của mình, nhưng họ biết lựa chọn thời điểm và cách thể hiện phù hợp. Họ hiểu rằng sự giàu có không cần phải liên tục được nhắc đến mới trở nên có giá trị.

Luôn khoe mình "thẳng tính", nói gì cũng là thật

Đây có lẽ là kiểu khoe phổ biến nhất nhưng cũng dễ gây mất thiện cảm nhất.

Không ít người tự hào nói rằng: "Tôi sống thẳng lắm", "Có gì nói nấy", "Tính tôi không biết nịnh ai". Nhưng trên thực tế, những câu nói ấy thường xuất hiện sau khi họ vừa làm ai đó tổn thương bằng những lời nhận xét thiếu tinh tế hoặc phán xét quá mức.

Sự thẳng thắn là một phẩm chất tích cực khi đi kèm với sự tôn trọng và lòng tốt. Ngược lại, lấy "thẳng tính" làm lý do để nói những điều khiến người khác khó chịu không phải là trung thực, mà là thiếu khả năng kiểm soát cảm xúc và thiếu sự đồng cảm.

Người có EQ cao cũng nói thật, nhưng họ biết lựa chọn ngôn từ, thời điểm và cách truyền đạt để người nghe vẫn cảm thấy được tôn trọng. Họ hiểu rằng mục đích của giao tiếp là giúp nhau hiểu hơn, chứ không phải khiến người khác tổn thương.

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Người có EQ thấp thường nghĩ rằng càng nói nhiều về thành tích, tiền bạc, các mối quan hệ hay sự "đặc biệt" của mình thì càng dễ được người khác ngưỡng mộ. Nhưng thực tế lại thường ngược lại.

Điều khiến một người được yêu quý lâu dài không phải là họ sở hữu bao nhiêu hay quen biết những ai, mà là cảm giác tích cực họ mang đến cho người đối diện. Một người biết lắng nghe, khiêm tốn, cư xử tinh tế và chân thành thường để lại ấn tượng sâu sắc hơn rất nhiều so với người luôn cố gắng chứng minh mình nổi bật.

EQ cao không đồng nghĩa với việc giấu đi thành công của bản thân. Đó là khả năng hiểu rằng thành công thực sự không cần được nhấn mạnh quá nhiều. Khi giá trị của bạn đủ lớn, người khác sẽ tự nhìn thấy mà không cần bạn phải liên tục nhắc đến.