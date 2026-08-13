Đầu tư 4.500 tỷ đồng, Hà Nội hướng tới đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai

Hà Nội dự kiến đầu tư khoảng 4.500 tỷ đồng giai đoạn 2026-2030, tập trung vào giáo viên, cơ sở vật chất và học liệu số để đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai.

Để đưa tiếng Anh từ một môn học trở thành công cụ giao tiếp quen thuộc trong trường học, Hà Nội dự kiến dành khoảng 4.500 tỷ đồng triển khai đề án đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2035.

Theo định hướng của ngành Giáo dục Thủ đô, bài toán không chỉ nằm ở quy mô nguồn vốn mà còn ở hiệu quả đầu tư. Nguồn lực sẽ được tập trung vào những yếu tố cốt lõi như đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất, học liệu số và điều kiện thực hành, thay vì đầu tư dàn trải.

Tại nhiều trường, việc xây dựng môi trường sử dụng tiếng Anh bắt đầu từ những thay đổi nhỏ như hệ thống bảng biển song ngữ tại hành lang, lớp học và các khu vực chung. Giáo viên tiếng Anh đóng vai trò nòng cốt, hỗ trợ giáo viên các môn khác xây dựng giáo án và từng bước triển khai hoạt động dạy học song ngữ.

Ông Nguyễn Cao Cường, Hiệu trưởng Trường THCS Thái Thịnh, cho biết nhà trường ưu tiên triển khai trước ở những môn học mà đội ngũ giáo viên đã có sự chuẩn bị, như Toán, Khoa học và Giáo dục thể chất. Các hoạt động tập thể cũng được tăng cường sử dụng song ngữ để tạo môi trường thực hành thường xuyên cho học sinh.

Bên cạnh đó, các cơ sở giáo dục đẩy mạnh đầu tư thiết bị học ngoại ngữ, tổ chức ngày hội tiếng Anh và các hoạt động giao lưu với người nước ngoài, sinh viên quốc tế.

Hà Nội đặt mục tiêu là tạo môi trường để tiếng Anh được học sinh, giáo viên và mọi người trong trường sử dụng tự nhiên mỗi ngày. Ảnh minh họa: Khánh Nguyễn

Theo ông Phạm Xuân Khánh, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội, tiếng Anh cần từng bước trở thành một tiêu chuẩn năng lực gắn với vị trí việc làm. Nhà trường tổ chức đánh giá năng lực ngoại ngữ và xây dựng kế hoạch đào tạo phù hợp với từng nhóm cán bộ, giáo viên.

Ông Phạm Quốc Toản, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, cho biết thành phố xác định đầu tư có trọng tâm, ưu tiên đội ngũ giáo viên, đặc biệt là giáo viên cốt cán, cùng cơ sở vật chất, học liệu số và điều kiện thực hành. Các trường thí điểm sẽ được ưu tiên bố trí nguồn lực để tạo mô hình và lan tỏa kinh nghiệm.

Việc đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai vì thế không chỉ được đo bằng số tiết học hay những tấm biển song ngữ. Mục tiêu quan trọng hơn là tạo môi trường để học sinh, giáo viên và những người làm việc trong nhà trường có thể nghe, nói và sử dụng tiếng Anh một cách tự nhiên mỗi ngày.