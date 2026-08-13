Tất tần tật về kỳ thi lại của 328 thí sinh THPT chuyên Tuyên Quang

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang được tổ chức lại sau khi cơ quan điều tra xác định có sai phạm nghiêm trọng trong công tác tổ chức thi.

Sau hơn 1 tháng kể từ kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, vụ việc xảy ra tại điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang vẫn đang thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận. Đây là lần đầu tiên Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định tổ chức thi lại cho toàn bộ thí sinh của một điểm thi sau khi cơ quan điều tra phát hiện những sai phạm nghiêm trọng trong quá trình tổ chức kỳ thi.

Theo Bộ GD&ĐT, quyết định này được đưa ra trên cơ sở kết quả điều tra ban đầu của Bộ Công an nhằm bảo đảm sự công bằng cho kỳ thi tốt nghiệp THPT trên phạm vi cả nước, đồng thời bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các thí sinh. Dưới đây là toàn bộ những thông tin quan trọng đã được các cơ quan chức năng công bố về kỳ thi đặc biệt này.

Vì sao phải tổ chức thi lại?

Tại họp báo Chính phủ thường kỳ ngày 5/8, Bộ GD&ĐT cho biết Bộ Công an đã có kết quả điều tra bước đầu về những sai phạm xảy ra tại điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang. Theo kết quả điều tra, sai phạm không chỉ xuất hiện ở một vài phòng thi hay một vài môn thi riêng lẻ mà diễn ra trên phạm vi toàn điểm thi. Cơ quan điều tra bước đầu xác định có sự cấu kết giữa một số phụ huynh và cán bộ làm công tác thi nhằm tác động đến kết quả kỳ thi.

Trường THPT chuyên Tuyên Quang (Ảnh: Báo Tuyên Quang)

Đáng chú ý, phân tích dữ liệu điểm thi cho thấy kết quả của tất cả các môn tại điểm thi này đều cao bất thường so với mặt bằng chung của các trường THPT chuyên trên toàn quốc. Đây được xem là một trong những căn cứ quan trọng để Bộ GD&ĐT quyết định không chỉ hủy kết quả một số bài thi mà tổ chức thi lại đối với toàn bộ thí sinh tại điểm thi.

Đến nay, Bộ Công an đã khởi tố 29 bị can liên quan đến vụ án. Trong số này có Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, Trưởng điểm thi cùng nhiều cán bộ, giáo viên liên quan đến quá trình tổ chức kỳ thi. Vụ án hiện vẫn đang tiếp tục được điều tra để làm rõ trách nhiệm của từng cá nhân.

Tuy nhiên, Bộ GD&ĐT cũng nhấn mạnh rằng việc tổ chức thi lại không đồng nghĩa với việc toàn bộ 328 thí sinh đều có hành vi vi phạm quy chế thi. Việc xử lý trách nhiệm đối với từng cá nhân sẽ căn cứ vào kết quả điều tra của cơ quan công an.

Những ai phải thi lại?

Theo phương án được Bộ GD&ĐT công bố, toàn bộ 328 thí sinh đã dự thi tại điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang đều phải tham gia kỳ thi lại. Điều này đồng nghĩa với việc tất cả thí sinh, bất kể đạt điểm cao hay thấp, có hay không liên quan đến sai phạm, đều sẽ sử dụng kết quả của kỳ thi mới nếu muốn được xét công nhận tốt nghiệp THPT cũng như tham gia xét tuyển đại học, cao đẳng năm 2026.

Việc áp dụng chung cho tất cả thí sinh nhằm bảo đảm tính khách quan, tránh phát sinh tranh cãi về việc bài thi nào chịu ảnh hưởng và bài thi nào không bị tác động bởi các sai phạm đã được phát hiện.

Thí sinh sẽ phải thi lại những môn nào?

Không chỉ một vài môn, Bộ GD&ĐT quyết định tổ chức thi lại toàn bộ các môn mà thí sinh đã đăng ký dự thi trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Điều này có nghĩa là các thí sinh sẽ thực hiện lại toàn bộ các bài thi, bao gồm môn Ngữ văn, Toán cùng các môn tự chọn theo chương trình giáo dục phổ thông hiện hành mà mình đã đăng ký trước đó.

Kết quả của kỳ thi diễn ra vào tháng 6 sẽ không còn được sử dụng để xét tốt nghiệp hoặc xét tuyển đại học.

Đề thi sẽ được xây dựng như thế nào?

Đây là vấn đề được nhiều học sinh và phụ huynh quan tâm nhất.

Theo Bộ GD&ĐT, kỳ thi lại sẽ sử dụng một bộ đề hoàn toàn mới, không sử dụng lại đề của kỳ thi chính thức đã diễn ra vào tháng 6. Tuy nhiên, Bộ cũng khẳng định đề thi sẽ được xây dựng theo một nguyên tắc đặc biệt: bảo đảm tương đương về cấu trúc, chuẩn kiến thức, kỹ năng và mức độ phân hóa so với đề thi chính thức.

Điều này đồng nghĩa với việc đề thi sẽ không giống đề cũ nhưng cũng không được phép dễ hơn hoặc khó hơn đáng kể, nhằm bảo đảm công bằng giữa 328 thí sinh tại Tuyên Quang với hơn 1 triệu thí sinh đã tham dự kỳ thi trên phạm vi cả nước. Nguyên tắc này được xem là yếu tố quan trọng nhất trong quá trình xây dựng đề thi, bởi chỉ khi độ khó tương đương thì kết quả mới có thể được sử dụng để xét tốt nghiệp và xét tuyển đại học cùng với các thí sinh trên toàn quốc.

Theo phương án được Bộ GD&ĐT công bố, toàn bộ 328 thí sinh đã dự thi tại điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang đều phải tham gia kỳ thi lại (Ảnh: Báo Tuyên Quang)

Sáng 7/8, UBND tỉnh Tuyên Quang công bố kế hoạch tổ chức thi lại Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 cho 328 thí sinh tại điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang. Theo đó, toàn bộ thí sinh được giữ nguyên số báo danh và phòng thi như ở kỳ thi chính thức, kỳ thi tiếp tục diễn ra tại 15 phòng thi của Trường THPT chuyên Tuyên Quang.

Theo kế hoạch, ngày 13/8, thí sinh đến làm thủ tục dự thi, nghe phổ biến quy chế và đính chính sai sót (nếu có). Ngày 14/8 tổ chức thi hai môn Ngữ văn và Toán, còn ngày 15/8 diễn ra các bài thi tự chọn.

Lịch thi lại tốt nghiệp của trường THPT chuyên Tuyên Quang diễn ra trong các ngày 13, 14 và 15/8 (Ảnh: UBND tỉnh Tuyên Quang)

UBND tỉnh cho biết việc tổ chức thi lại nhằm bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của thí sinh, đồng thời tạo lập kết quả thi trung thực, khách quan để xét công nhận tốt nghiệp THPT và sử dụng trong tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2026. Để bảo đảm kỳ thi diễn ra nghiêm túc, tỉnh yêu cầu chuẩn bị chặt chẽ tất cả các khâu tổ chức, đồng thời không bố trí người có người thân dự thi, người đang bị xem xét trách nhiệm hoặc có liên quan trực tiếp đến sai phạm của kỳ thi chính thức tham gia làm nhiệm vụ.

Bao giờ công bố điểm?

Theo kế hoạch của Bộ GD&ĐT, điểm thi lại dự kiến được công bố vào ngày 19/8, việc xét công nhận tốt nghiệp hoàn thành chậm nhất ngày 20/8; trường hợp có phúc khảo sẽ hoàn tất trước ngày 28/8. Như vậy, khoảng thời gian từ khi kết thúc kỳ thi đến lúc công bố điểm chỉ khoảng 4 ngày. Tiến độ chấm thi được rút ngắn đáng kể nhằm kịp cập nhật kết quả lên hệ thống tuyển sinh quốc gia, bảo đảm quyền lợi của các thí sinh trong quá trình xét tuyển đại học.

Kết quả thi sau khi được công bố sẽ thay thế hoàn toàn kết quả của kỳ thi trước đó tại điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang.

Kết quả kỳ thi tháng 6 sẽ được xử lý như thế nào?

Một trong những nội dung được Bộ GD&ĐT khẳng định rõ là kết quả của kỳ thi tốt nghiệp THPT diễn ra vào ngày 11 và 12/6/2026 đối với 328 thí sinh tại điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang sẽ không còn giá trị để xét công nhận tốt nghiệp hoặc xét tuyển đại học, cao đẳng. Điều này đồng nghĩa với việc, dù trước đó thí sinh đạt điểm cao hay thấp, kết quả đều sẽ được thay thế bằng điểm của kỳ thi tổ chức lại. Chỉ sau khi hoàn thành kỳ thi mới và có kết quả chính thức, dữ liệu điểm thi của các thí sinh mới được cập nhật lên hệ thống tuyển sinh quốc gia.

Bộ GD&ĐT cho biết đây là giải pháp cần thiết nhằm bảo đảm tính minh bạch của kỳ thi, đồng thời tránh việc sử dụng những kết quả có khả năng chịu ảnh hưởng từ các sai phạm đã được cơ quan điều tra phát hiện.

Trong thời gian chờ thi lại, thí sinh có được xét tuyển đại học không?

Câu trả lời là chưa.

Do kết quả của kỳ thi tháng 6 không còn được sử dụng, 328 thí sinh sẽ phải chờ hoàn thành kỳ thi lại trước khi được tham gia quá trình xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT. Tuy nhiên, Bộ GD&ĐT khẳng định quyền lợi của các thí sinh sẽ được bảo đảm. Sau khi có điểm thi mới, Bộ sẽ cập nhật dữ liệu lên hệ thống tuyển sinh quốc gia và điều chỉnh tiến độ kỹ thuật để các trường đại học sử dụng kết quả này trong quá trình xét tuyển.

Nói cách khác, việc phải thi lại sẽ làm thay đổi mốc thời gian của riêng 328 thí sinh nhưng không làm mất cơ hội vào đại học. Bộ GD&ĐT cho biết sẽ có phương án xử lý phù hợp để bảo đảm mọi thí sinh đều được xét tuyển theo đúng nguyện vọng đã đăng ký.

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