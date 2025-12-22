Tin nhắn Zalo bình thường như thế này nhưng đủ khiến tài khoản ngân hàng của bạn "bốc hơi"

Thời gian gần đây, các chuyên gia an ninh mạng liên tục phát đi tín hiệu báo động đỏ về sự gia tăng chóng mặt của các kịch bản lừa đảo trên nền tảng Zalo. Dù không phải do lỗi kỹ thuật của ứng dụng, nhưng Zalo đang trở thành "mảnh đất màu mỡ" để kẻ gian thực hiện các cuộc tấn công kỹ nghệ xã hội (social engineering). Thay vì tấn công vào hệ thống bảo mật, chúng đánh thẳng vào tâm lý tò mò, lòng tham hoặc sự chủ quan của người dùng. Nhiều nạn nhân chỉ bàng hoàng nhận ra mình đã sập bẫy khi tiền trong ngân hàng đã bị rút sạch hoặc quyền kiểm soát tài khoản cá nhân đã rơi vào tay kẻ khác.

Kịch bản tấn công thường bắt đầu bằng một tin nhắn riêng tư kèm đường link. Nội dung có thể là khảo sát nhận quà, thông báo xác minh tài khoản, cảnh báo từ ngân hàng, lời mời làm việc online, lời mời vào nhóm bán hàng online hoặc thông báo “bạn có tài liệu/video mới”. Khi người dùng nhấn vào link, họ bị dẫn đến website giả mạo có giao diện giống Zalo, ngân hàng hoặc các nền tảng quen thuộc. Tại đây, nạn nhân bị yêu cầu nhập thông tin cá nhân, mật khẩu, hoặc nghiêm trọng hơn là mã OTP.

Thủ đoạn phổ biến nhất mà người dùng cần đặc biệt cảnh giác là hình thức tấn công Phishing (giả mạo giao diện). Kẻ lừa đảo sẽ gửi các tin nhắn riêng tư kèm đường link với nội dung kích thích sự tò mò như: thông báo nhận quà trúng thưởng, cảnh báo tài khoản ngân hàng gặp sự cố, yêu cầu xác minh danh tính hoặc đơn giản là một dòng tin "bạn có hình ảnh/video bí mật mới".

Ngay khi người dùng bấm vào link, họ sẽ được dẫn tới một trang web có giao diện sao chép y hệt Zalo, Facebook hoặc các website ngân hàng uy tín. Tại đây, mọi thông tin đăng nhập, mật khẩu và đặc biệt là mã OTP mà nạn nhân nhập vào sẽ ngay lập tức được chuyển về máy chủ của kẻ gian. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, tiền có thể bị tẩu tán hoặc tài khoản Zalo bị chiếm đoạt để tiếp tục đi lừa người thân, bạn bè của nạn nhân.

Bên cạnh việc đánh cắp tài khoản, một "cái bẫy" khác đang bùng nổ mạnh mẽ là các lời mời tham gia nhóm bán hàng online hoặc làm nhiệm vụ kiếm tiền. Đánh trúng tâm lý muốn kiếm thêm thu nhập thụ động, kẻ gian dụ dỗ người dùng vào các nhóm kín với lời hứa hẹn về nguồn hàng phong phú, giá rẻ không tưởng hoặc công việc "chốt đơn" hưởng hoa hồng cao. Để tạo lòng tin, chúng sử dụng hàng loạt tài khoản ảo ("chim mồi") liên tục khoe thành tích, khoe tiền về tài khoản.

Sau khi nạn nhân đã tin tưởng và nộp các khoản phí như phí kích hoạt, tiền đặt cọc giữ hàng hay nâng cấp tài khoản VIP, nhóm lừa đảo sẽ lập tức chặn liên lạc và biến mất. Lúc này, người dùng không chỉ mất tiền mà còn có nguy cơ lộ lọt thông tin cá nhân cho các mục đích xấu khác.

Không dừng lại ở đó, sự tinh vi của tội phạm mạng còn thể hiện qua việc giả danh người quen hoặc cơ quan chức năng. Sau khi hack được tài khoản Zalo của một người, chúng sẽ nhắn tin cho danh sách bạn bè để vay tiền gấp, nhờ nhận hộ mã OTP hoặc chuyển khoản với lý do cấp bách. Vì tin tưởng vào uy tín của chủ tài khoản, nhiều người đã chuyển tiền mà không hề kiểm chứng lại bằng một cuộc gọi thoại, dẫn đến việc mất tiền oan ức.

Ngoài ra, các tin nhắn chứa file lạ (hóa đơn, hợp đồng giả) cũng là nguồn lây lan mã độc nguy hiểm, cho phép kẻ gian theo dõi bàn phím và đánh cắp dữ liệu ngay trên thiết bị của người dùng.

Để tự bảo vệ mình giữa "ma trận" lừa đảo này, nguyên tắc vàng là "không tin, không vội, không click". Người dùng tuyệt đối không bấm vào các đường link lạ, không nhập mật khẩu hay OTP vào bất kỳ trang web nào được gửi qua tin nhắn, và đặc biệt cảnh giác với những lời mời chào kiếm tiền quá dễ dàng.

Nếu nhận được tin nhắn nhờ vả tài chính từ người quen, hãy bớt chút thời gian gọi điện thoại xác nhận trực tiếp. Trong trường hợp lỡ tay truy cập link độc hoặc cung cấp thông tin, cần lập tức đổi mật khẩu, liên hệ ngân hàng khóa tài khoản để giảm thiểu tối đa thiệt hại. Một chút chậm lại để kiểm chứng có thể cứu bạn khỏi những rủi ro tài chính khổng lồ.