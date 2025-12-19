Thông tin mới về nhắn tin qua Zalo mà tất cả người dân cần nắm rõ

Vào dịp nghỉ Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán, việc đặt vé máy bay du lịch trên mạng đang là xu hướng lựa chọn của nhiều gia đình. Lợi dụng việc này, các đối tượng đã giả mạo các nhân viên hoặc công tác viên của các công ty du lịch, đại lý bán vé máy bay để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Thủ đoạn của các đối tượng là lập các tài khoản Facebook, Zalo… giả mạo nhân viên hoặc cộng tác viên của các công ty du lịch, đại lý bán vé máy bay. Sau đó đăng tải nội dung bán vé máy bay giá rẻ kèm theo hình ảnh, hoạt động của công ty, đại lý để tạo tin tưởng. Khi có người liên hệ, các đối tượng sẽ chỉnh sửa hình ảnh, làm giả voucher, làm giả vé máy và các loại giấy tờ.

Nhiều nạn nhân sau khi đã chuyển tiền thì bị các đối tượng thông báo chuyển nhầm tài khoản ngân hàng phải tiếp tục chuyển thêm tiền mới nhận được vé. Trường hợp tinh vi hơn còn đặt chỗ trên trang bán vé chính thức của các hãng hàng không để người mua có thể kiểm tra mã trên các trang web của hãng để xác nhận. Tuy nhiên, khi đã chuyển tiền thanh toán, khách hàng sẽ không được xuất vé hoặc bị hoàn vé.

Để phòng tránh lừa đảo, CATP Hà Nội đề nghị người dân nên trực tiếp đặt vé qua website chính hoặc gọi trực tiếp lên tổng đài của hãng hàng không nếu không thành thạo việc đặt vé qua mạng. Trường hợp giao dịch qua trung gian thì nên lựa chọn các công ty, đại lý uy tín, có thông tin, địa rõ rõ ràng. Trước khi chuyển tiền cho bên bán, cần đọc kỹ thông tin mã vé và yêu cầu nhân viên của hãng soát lại thông tin vé, lịch trình bay. Nếu phát hiện trường hợp lừa đảo, người dân cần báo ngay cho cơ quan Công an để giải quyết vụ việc quy định của pháp luật.