70 chủ xe máy vượt đèn đỏ có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

Theo thông tin mới nhất từ Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an), hệ thống camera AI tiếp tục chứng minh hiệu quả trong việc giám sát trật tự an toàn giao thông trên địa bàn Hà Nội và tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Cụ thể, trong khung giờ từ 12h ngày 16/12 đến 12h ngày 17/12/2025, công nghệ này đã sàng lọc và phát hiện nhiều lỗi vi phạm phổ biến của người tham gia giao thông. Tại nút giao Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi (phường Cầu Giấy), camera đã ghi nhận 37 trường hợp người đi xe máy không đội mũ bảo hiểm và 70 trường hợp cố tình vượt đèn đỏ, không chấp hành hiệu lệnh. Tuy nhiên, tín hiệu tích cực là khu vực này không phát hiện phương tiện nào đi ngược chiều.

Dưới đây là danh sách vi phạm được camera AI ghi nhận do Cục CSGT công bố.

Trong danh sách trên, lỗi vi phạm chủ yếu là "vượt đèn đỏ" (đối với mô tô, xe máy). Theo Nghị định 168 có hiệu lực từ 1/1/2025, một số hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ có mức phạt tăng mạnh so với trước. Người điều khiển ôtô vượt đèn đỏ bị phạt 18 - 20 triệu đồng (trước là 4-6 triệu đồng). Đối với người điều khiển môtô, xe máy vượt đèn đỏ bị phạt 4-6 triệu đồng (trước là 800.000 - 1 triệu đồng).

Để tra cứu phương tiện vi phạm, người dân có thể thực hiện theo các cách dưới đây:

- Tra cứu trên website chính thức của Cục Cảnh sát Giao thông:

Bước 1: Truy cập: https://www.csgt.vn/tra-cuu-phuong-tien-vi-pham.html

Bước 2: Nhập biển số xe, chọn loại phương tiện, nhập mã captcha → bấm Tra cứu.

Bước 3: Nếu có vi phạm sẽ hiện thời gian, địa điểm, lỗi, đơn vị xử lý.

- Tải ứng dụng VNeTraffic - ứng dụng giao thông do Bộ Công an quản lý để kiểm tra thông tin vi phạm hoặc gửi phản ánh trực tiếp đến cơ quan chức năng.

Bước 1: Tải ứng dụng trên Google Play/App Store.

Bước 2: Đăng nhập bằng CCCD gắn chip hoặc số điện thoại.

Bước 3: Vào mục “Tra cứu vi phạm”, nhập biển số xe để xem vi phạm.