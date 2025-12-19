Nóng: VNeID tích hợp công nghệ blockchain

Ngày 18/12 diễn ra Hội nghị sơ kết 01 năm triển khai Chương trình hành động của Chính phủ, thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW, 05 năm thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước, 04 năm triển khai Đề án 06.

Hội nghị do Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo của Chính phủ về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06 chủ trì.

Được xây dựng từ những định hướng chiến lược ban đầu với sự ủng hộ, đồng hành và chỉ đạo của Bộ Khoa học và Công nghệ, Mạng Dịch vụ Đa chuỗi Blockchain Việt Nam (VBSN) đã trải qua một quá trình phát triển liên tục, bài bản và dài hạn. Đến nay, VBSN không chỉ hoàn thiện về mặt hạ tầng công nghệ mà còn ghi nhận nhiều thành tựu quan trọng trong triển khai thực tiễn, từng bước khẳng định vai trò là hạ tầng Blockchain dùng chung cấp quốc gia.

Ông Phan Đức Trung, Chủ tịch Hiệp hội Blockchain và Tài sản số Việt Nam (VBA), Chủ tịch 1Matrix, đã báo cáo với Thủ tướng cùng các lãnh đạo Nhà nước về những kết quả nổi bật mới nhất của VBSN trong quá trình triển khai các nhiệm vụ trọng tâm về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Theo đó, VBSN và các giải pháp Blockchain-as-a-Service đang được ứng dụng trong Truy xuất nguồn gốc tiền chất, hoá chất của Bộ Công an và được tích hợp trực tiếp trên ứng dụng định danh điện tử quốc gia VNeID góp phần phục vụ các bài toán quản lý nhà nước và dịch vụ công.

Bên cạnh đó, hàng loạt ứng dụng tiêu biểu được xây dựng trên nền tảng VBSN đã và đang được triển khai như: ChainTracer truy vết các dự án có dấu hiệu đáng ngờ; bản đồ số thí điểm tại TP. Đà Nẵng; xác thực văn bằng, chứng chỉ tại Học viện Kỹ thuật Mật mã; định danh và xác thực phi tập trung (DID/VC) tại một số ngân hàng, tổ chức tài chính lớn; nền tảng xác thực, đăng ký và quản lý quyền sở hữu trí tuệ.

Ông Phan Đức Trung trình bày với Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ cùng các lãnh đạo Nhà nước về ứng dụng của Mạng Dịch vụ Đa chuỗi Blockchain Việt Nam (VBSN) trong các tổ chức dịch vụ công - tư.

Ông Phan Đức Trung nhấn mạnh: “Các chính sách lớn của Đảng như Nghị quyết 57-NQ/TW cũng như sự thúc đẩy hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của Bộ Khoa học và Công nghệ là nền tảng quan trọng để Việt Nam làm chủ hoàn toàn hạ tầng dữ liệu, hạ tầng Blockchain đa chuỗi và các sản phẩm công nghệ lõi, đáp ứng yêu cầu về chủ quyền dữ liệu, an toàn thông tin và tuân thủ pháp luật”.

Trong bối cảnh Blockchain đã được xác định là công nghệ chiến lược quốc gia theo Quyết định 1131/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và là một trong những công nghệ ưu tiên triển khai theo Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, VBSN cùng các ứng dụng trọng điểm không chỉ là kết quả của một giai đoạn phát triển dài hơi, mà còn là minh chứng rõ nét cho vai trò dẫn dắt của Bộ Khoa học và Công nghệ trong việc hình thành và đưa các công nghệ chiến lược vào ứng dụng thực tiễn, phục vụ trực tiếp cho công cuộc chuyển đổi số quốc gia và tăng trưởng kinh tế bền vững.