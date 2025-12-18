Từ 2026, người sinh 3 năm sau đây cần đổi thẻ căn cước công dân để tránh bị phạt tiền

Từ ngày 15/12/2025, nhiều hành vi vi phạm liên quan đến việc sử dụng, cấp đổi thẻ căn cước sẽ bị xử phạt ở mức cao hơn theo Nghị định 282/2025/NĐ-CP của Chính phủ. Đáng chú ý, người không thực hiện cấp đổi thẻ căn cước đúng quy định có thể bị phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng.

Thẻ căn cước là giấy tờ tùy thân do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho công dân Việt Nam, dùng để xác thực danh tính. Trên thẻ thể hiện các thông tin cơ bản như họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, số định danh cá nhân, ảnh chân dung cùng các dữ liệu bảo mật phục vụ công tác quản lý, định danh.

Những trường hợp phải đổi thẻ căn cước trong năm 2026

Theo khoản 1, Điều 21 Luật Căn cước năm 2023, công dân đã được cấp thẻ căn cước phải thực hiện thủ tục cấp đổi khi đủ các mốc tuổi: 25 tuổi, 40 tuổi và 60 tuổi. Ngoài ra, những công dân sinh năm 2011 cũng sẽ đến tuổi làm thẻ CCCD lần đầu khi tròn 14 tuổi.

Nếu không cấp đổi căn cước công dân theo đúng quy định, người dùng có thể bị phạt từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng. (Ảnh minh hoạ)

Trường hợp công dân đã đổi thẻ trong vòng 2 năm trước các mốc tuổi nêu trên thì thẻ căn cước vẫn có giá trị sử dụng đến lần đổi tiếp theo. Quy định này nhằm giảm tải thủ tục hành chính và bảo đảm thông tin cá nhân luôn được cập nhật chính xác.

Cụ thể, trong năm 2026, những công dân sinh vào các năm sau đây thuộc diện phải đổi thẻ căn cước:

- Sinh năm 2012 (đủ 14 tuổi): Thực hiện cấp thẻ căn cước lần đầu hoặc đổi thẻ nếu trước đó đã được cấp CCCD.

- Sinh năm 2001 (đủ 25 tuổi): Phải đổi thẻ, trừ trường hợp đã thực hiện cấp đổi từ năm 2024 trở đi.

- Sinh năm 1986 (đủ 40 tuổi): Bắt buộc đổi thẻ nếu chưa đổi trong 2 năm gần nhất.

- Sinh năm 1966 (đủ 60 tuổi): Phải đổi thẻ, trừ trường hợp đã đổi từ năm 2024 trở đi. Đáng lưu ý, thẻ căn cước được cấp từ đủ 58 tuổi trở lên sẽ có giá trị sử dụng lâu dài nếu không bị mất hoặc hư hỏng.

Theo Điều 11 Nghị định 282/2025/NĐ-CP, hành vi không thực hiện đúng quy định về cấp, cấp đổi hoặc cấp lại thẻ căn cước, giấy chứng nhận căn cước, căn cước điện tử có thể bị xử phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng.

Hướng dẫn đổi thẻ căn cước online qua VNeID

Người dân có thể thực hiện thủ tục cấp đổi thẻ căn cước trực tuyến ngay tại nhà thông qua ứng dụng VNeID hoặc Cổng dịch vụ công.

- Bước 1: Cập nhật ứng dụng VNeID lên phiên bản mới nhất trên Google Play hoặc App Store.

- Bước 2: Đăng nhập, chọn mục Thủ tục hành chính > Cấp đổi thẻ căn cước hoặc Cấp lại thẻ căn cước, sau đó tạo mới yêu cầu.

- Bước 3: Điền đầy đủ thông tin theo hướng dẫn, lựa chọn nơi thực hiện và hình thức nhận thẻ qua dịch vụ bưu chính để tiết kiệm thời gian.

- Bước 4: Chọn phương thức thanh toán, xác nhận cam đoan và gửi hồ sơ.

Lệ phí cấp lại thẻ căn cước hiện nay là 17,500 đồng, chưa bao gồm phí chuyển phát.