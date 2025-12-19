Facebook sẽ thu tiền người dùng

Facebook đang thử nghiệm chính sách giới hạn việc chia sẻ liên kết website trên nền tảng. Theo Telegraph, Meta bắt đầu giới hạn số lượng liên kết mà người dùng có thể chia sẻ trên trang cá nhân xuống còn hai liên kết mỗi tháng.

Để đăng nhiều hơn, người dùng phải đăng ký gói Meta Verified với mức phí 11,99 bảng/tháng (khoảng 400.000 đồng). Đối với doanh nghiệp, mức phí có thể lên tới 499 USD/tháng (khoảng 13 triệu đồng) để được chia sẻ liên kết không giới hạn.

Chính sách này hiện được Meta thử nghiệm tại một số thị trường như Anh, Mỹ, Hà Lan.

Trong các ảnh chụp màn hình lan truyền trên mạng xã hội, Facebook thông báo: “Bắt đầu từ ngày 16/12, một số tài khoản Facebook không có Meta Verified sẽ bị giới hạn chỉ chia sẻ liên kết trong hai bài đăng không trả phí mỗi tháng”, đồng thời khuyến khích người dùng mua gói đăng ký để “chia sẻ nhiều liên kết hơn trên Facebook”. (Ảnh: Laurens Hof/BSky)

Meta xác nhận việc áp dụng giới hạn chia sẻ liên kết. Người phát ngôn của công ty cho biết đây là “một thử nghiệm nhằm đánh giá xem khả năng đăng nhiều liên kết website hơn có mang lại giá trị gia tăng cho người dùng Meta Verified hay không”. Tuy nhiên, Meta chưa công bố kế hoạch triển khai rộng rãi trên toàn cầu.

Theo chuyên gia chiến lược mạng xã hội Matt Navarra, hiện các đường link đặt trong phần bình luận vẫn chưa bị hạn chế. Tương tự, các liên kết tiếp thị liên kết (affiliate link) và link dẫn tới những nền tảng khác thuộc hệ sinh thái Meta như Instagram hay WhatsApp vẫn được phép sử dụng.

Phần nào lý do đằng sau quyết định của Meta có thể được lý giải từ chính các số liệu do công ty công bố. Trong báo cáo minh bạch gần đây, Meta cho biết hơn 98% lượt xem News Feed tại Mỹ đến từ các bài đăng không chứa liên kết. Các bài viết có link chỉ chiếm tỷ lệ rất nhỏ và chủ yếu xuất hiện từ những Page mà người dùng đã theo dõi.

Matt Navarra nhận định động thái này phản ánh nỗ lực của Meta trong việc kiếm tiền từ hoạt động phân phối nội dung. Theo Navarra, những thử nghiệm như vậy cho thấy rủi ro lớn khi doanh nghiệp xây dựng mô hình hoạt động quá phụ thuộc vào bất kỳ nền tảng nào.

Chiến lược này không phải mới. Trước đó, X từng hạ mức độ hiển thị của các bài đăng chứa liên kết nhằm giữ người dùng ở lại nền tảng lâu hơn, đồng thời biến dấu tick xanh thành gói đăng ký trả phí hàng tháng. Dù mới dừng ở giai đoạn thử nghiệm, động thái của Meta vẫn làm dấy lên lo ngại về một tương lai mà ngay cả những thao tác cơ bản trên mạng xã hội cũng có thể phải trả tiền.