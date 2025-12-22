Phát hiện tài khoản ngân hàng của người đàn ông có nhiều giao dịch nạp, rút tiền "bất thường", lên đến cả trăm triệu: Công an Cao Bằng vào cuộc xác minh

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cao Bằng vừa thi hành Quyết định khởi tố vụ án, Quyết định khởi tố bị can, Lệnh tạm giam đối với 2 bị can về hành vi đánh bạc trên không gian mạng, quy định tại khoản 2, Điều 321 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Trước đó, ngày 17/12/2025, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại xóm Nà Bon, xã Hòa An, tổ công tác Công an xã Hòa An phát hiện Lương Văn Dưỡng (sinh năm 1994), trú tại xóm Nà Bon, xã Hòa An có biểu hiện nghi vấn sử dụng điện thoại di động để đánh bạc trên không gian mạng. Làm việc với cơ quan Công an, Dưỡng khai nhận đã tham gia đánh bạc từ khoảng tháng 11/2025 bằng hình thức truy cập các trang web đánh bạc thông qua điện thoại di động.

Mở rộng điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh xác định ngoài Lương Văn Dưỡng, tài khoản đánh bạc nêu trên còn do Hoàng Đình Chiến (sinh năm 1981), trú tại thôn Kim Đào, xã Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh) sử dụng để thực hiện hành vi đánh bạc trên không gian mạng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã mời Hoàng Đình Chiến đến làm việc. Tại cơ quan Công an, Chiến khai nhận toàn bộ hành vi vi phạm của bản thân. Qua kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện nhiều giao dịch nạp, rút tiền giữa tài khoản đánh bạc và tài khoản ngân hàng của Chiến; trong đó, ngày 25/11/2025, đối tượng đã nạp tổng số tiền 158 triệu đồng và rút về tài khoản tổng số tiền 145.088.000 đồng.

Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh tiếp tục điều tra, làm rõ theo quy định của pháp luật.

Theo Công an tỉnh Cao Bằng