Điện thoại đầy thông báo chưa đọc có thể tiết lộ 9 đặc điểm tính cách ít ai để ý

Có những người luôn kiểm soát điện thoại của mình rất gọn gàng, không email nào bị bỏ sót, không tin nhắn nào chưa trả lời. Nhưng cũng có những người ở thái cực ngược lại. Điện thoại của họ có hàng trăm tin nhắn chưa đọc, hàng loạt thông báo chưa mở và họ hoàn toàn không bận tâm.

Và đằng sau những thông báo chưa đọc ấy, rất có thể là những khuôn mẫu tính cách sâu hơn trong cách họ sống và vận hành cuộc đời mình.

Dưới đây là 9 đặc điểm thường thấy ở những người có điện thoại ngập tràn thông báo chưa đọc:

1. Họ không dễ căng thẳng

Nếu việc để hàng loạt tin nhắn chưa đọc trong hộp thư không khiến họ lo lắng, thì những áp lực thường ngày cũng khó làm họ mất bình tĩnh. Nhiều người sống khá “ung dung” cũng là những người để công việc và tin nhắn chồng chất, bởi họ tin rằng mọi việc rồi sẽ được giải quyết đúng lúc. Họ thà làm chậm mà chắc còn hơn vội vàng để rồi tự gây thêm áp lực cho bản thân.

2. Họ thích làm mọi thứ theo cách riêng

Việc có vô số thông báo chưa đọc không đồng nghĩa với việc họ không giao tiếp. Đơn giản là họ có cách liên lạc riêng. Có người giao tiếp trực tiếp rất tốt nhưng lại không mấy mặn mà với việc nhắn tin.

Một số người thậm chí không coi nhắn tin là giao tiếp thực sự. Với họ, gặp trực tiếp vẫn là cách tốt nhất để tránh rắc rối không đáng có.

Ảnh minh hoạ.

3. Họ hòa đồng… khi họ muốn

Nhiều người có tin nhắn chưa đọc và cuộc gọi nhỡ thường đơn giản là không có tâm trạng nói chuyện. Họ có thể rất hòa đồng, nhưng chỉ khi họ thực sự muốn và cảm thấy sẵn sàng.

Đây là kiểu người có thể tràn đầy năng lượng suốt một buổi tiệc, nhưng ngay khi về nhà, họ bật chế độ “không làm phiền” để nghỉ ngơi và nạp lại năng lượng. Dù là người hướng ngoại hay hướng nội, việc dành thời gian một mình trước và sau các cuộc gặp gỡ xã hội đều giúp cân bằng cảm xúc tốt hơn.

4. Họ ưu tiên khoảnh khắc trong hiện tại

Một lý do phổ biến khiến điện thoại có nhiều thông báo chưa đọc là vì họ không muốn liên tục kiểm tra màn hình. Họ ưu tiên sống trong khoảnh khắc hiện tại hơn là dán mắt vào điện thoại.

5. Họ không bận tâm đến những chuyện vụn vặt

Với những người này, việc hộp thư Gmail đầy ắp email chưa đọc không phải là vấn đề lớn. Họ không thấy lý do gì phải lo lắng vì những điều nhỏ nhặt khi cuộc sống còn rất nhiều điều đáng quan tâm hơn.

Đôi khi, họ đang đối mặt với những vấn đề lớn hơn nhiều trong cuộc sống. So với những thử thách ấy, vài thông báo rung trên điện thoại chẳng có gì đáng để chú ý.

Ảnh minh hoạ.

6. Họ không thấy cần phải trả lời ngay lập tức

Giống như những người sống trong hiện tại, họ không cảm thấy có nghĩa vụ phải phản hồi tin nhắn ngay khi nhận được. Có thể họ đang tập trung làm việc, hoặc đang tận hưởng thời gian riêng, tập yoga, xem phim, nghỉ ngơi.

Việc có thể trả lời nhanh không có nghĩa là lúc nào cũng phải làm vậy. Điện thoại khiến nhiều người cảm thấy mình luôn phải sẵn sàng, nhưng thực tế, điều đó không hề lành mạnh. Nghỉ ngơi khỏi màn hình là điều mà rất nhiều người trong chúng ta cần hơn.

7. Họ dễ bị kiệt sức bởi những tranh cãi trên mạng

Mạng xã hội có nhiều tranh luận tiêu cực và đôi khi cả bạn bè cũng bị cuốn vào đó. Việc tránh xa điện thoại, bỏ qua tin nhắn hay những bình luận liên quan đến những cuộc nói chuyện “đầy drama” là điều hoàn toàn dễ hiểu.

Không phải ai cũng muốn tiêu tốn năng lượng cho những tranh cãi vô nghĩa.

Ảnh minh hoạ.

8. Họ coi trọng ranh giới cá nhân

Việc không trả lời tin nhắn hay email đôi khi chỉ đơn giản là họ biết cách giữ ranh giới, đặc biệt với công việc ngoài giờ. Họ chủ động quyết định khi nào và cho ai họ dành năng lượng của mình.

9. Họ tập trung vào những điều thực sự quan trọng với mình

Một số người không trả lời tin nhắn đơn giản vì họ không muốn. Họ muốn dành thời gian cho sở thích, công việc, hoặc những điều mang lại giá trị thực, thay vì sa đà vào các nhóm chat hay lướt điện thoại hàng giờ liền.

Không phải họ cố tình phớt lờ bạn bè, mà là họ hiểu bản thân mình đủ để biết rằng chỉ cần cầm điện thoại lên, họ rất dễ bị cuốn vào vòng xoáy “lướt vô thức”. Vì vậy, họ chọn đặt điện thoại sang một bên để tập trung cho những điều nuôi dưỡng tâm hồn.

Vì thế, lần tới nếu bạn thấy một người bạn có hàng trăm tin nhắn chưa đọc, thay vì vội phán xét, hãy thử hỏi họ làm thế nào để có thể rời xa điện thoại nhiều đến vậy. Biết đâu, bạn sẽ học được một bài học quý giá về việc sống chậm lại.