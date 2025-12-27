Tin nhắn khiến người dân mất sạch tiền trong tài khoản, cần đặc biệt cảnh giác

Theo thông tin từ Công an xã Giao Thủy (tỉnh Ninh Bình), các nhóm tội phạm công nghệ cao gần đây liên tục thay đổi kịch bản lừa đảo để đón đầu xu hướng tăng cường "phạt nguội" qua hình ảnh. Người dân thường nhận được các tin nhắn hoặc đường dẫn lạ với nội dung thông báo phương tiện của mình đã vi phạm giao thông.

Điều đáng nói là khi tò mò nhấn vào các liên kết này, màn hình sẽ hiển thị thông tin vi phạm rất chi tiết với giao diện được thiết kế giống hệt trang thông tin chính thống của cơ quan nhà nước, khiến nạn nhân rất dễ mất cảnh giác và tin tưởng.

Tin nhắn giả mạo thông báo vi phạm giao thông nhằm mục đích lừa đảo

Sau khi đã tạo được lòng tin, các đối tượng sẽ yêu cầu người dân thực hiện các bước như "xác minh", "liên kết tài khoản" hoặc "nộp phạt trực tuyến". Tại bước này, nạn nhân bị dẫn dụ nhập các dữ liệu quan trọng gồm thông tin cá nhân, số thẻ ngân hàng và đặc biệt là mã OTP.

Ngay khi người dùng hoàn tất thao tác nhập liệu, kẻ gian sẽ lập tức chiếm quyền kiểm soát tài khoản ngân hàng và rút sạch tiền chỉ trong thời gian ngắn. Cơ quan chức năng khẳng định không bao giờ gửi đường dẫn yêu cầu người dân cung cấp thông tin thẻ hay mã OTP, do đó việc yêu cầu nhập các dữ liệu này là dấu hiệu nhận biết rõ ràng nhất của hành vi lừa đảo.

Để tránh sập bẫy, người dân được khuyến cáo sử dụng các kênh chính thống để tra cứu, điển hình như ứng dụng VNeTraffic. Người dùng chỉ cần tải ứng dụng và nhập biển số xe để kiểm tra tình trạng phương tiện, tuyệt đối không truy cập vào các đường dẫn không rõ nguồn gốc qua tin nhắn hay email. Cục Cảnh sát Giao thông cũng đã khẳng định rõ ràng rằng hiện nay đơn vị không áp dụng hình thức thông báo vi phạm qua điện thoại hay tin nhắn SMS; tất cả thông báo đều được thực hiện bằng văn bản giấy hoặc qua các kênh thông tin chính thức của lực lượng Công an.

Nếu có nhu cầu chủ động kiểm tra vi phạm hành chính, bao gồm cả lỗi phạt nguội qua camera giám sát, người dân nên truy cập trực tiếp vào Trang thông tin điện tử của Cục Cảnh sát Giao thông tại địa chỉ csgt.vn hoặc liên hệ trực tiếp với Phòng Cảnh sát Giao thông địa phương. Trong trường hợp nhận được thông báo, chủ phương tiện cần đến trực tiếp trụ sở cơ quan chức năng được nêu trong giấy mời để làm việc. Người dân cần tuyệt đối cảnh giác, không cung cấp thông tin nhạy cảm cho bất kỳ ai xưng là công an gọi điện yêu cầu nộp phạt online và cần trình báo ngay cho cơ quan công an gần nhất nếu phát hiện dấu hiệu nghi vấn.