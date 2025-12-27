Phát hiện người đàn ông Cao Bằng chuẩn bị chuyển khoản 67 triệu đồng vào 1 tài khoản nhiều nghi vấn: Công an tiếp cận, yêu cầu làm rõ

Ngày 26/12 vừa qua, Công an xã Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn thành công một vụ việc có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, giúp người dân tránh nguy cơ bị thiệt hại số tiền lớn.

Theo đó, trong quá trình phối hợp nắm tình hình tại Bưu điện khu vực Nguyên Bình, lực lượng Công an xã phát hiện ông H.V.C (45 tuổi, trú tại xóm Tổng Ngà) đang chuẩn bị thực hiện giao dịch chuyển số tiền 67 triệu đồng vào một tài khoản có nhiều dấu hiệu nghi vấn. Nhận thấy tình huống bất thường, cán bộ Công an xã đã kịp thời tiếp cận, xác minh và làm rõ vụ việc.

Công an xã Nguyên Bình kịp thời phát hiện, ngăn chặn ông H.V.C chuyển tiền cho đối tượng lừa đảo.

Qua trao đổi với cơ quan công an, ông H.V.C cho biết, khoảng 14 giờ 45 phút ngày 25/12/2025 có nhận được cuộc gọi từ một số điện thoại lạ. Người này tự xưng là Đội trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, Công an tỉnh Cao Bằng, đồng thời, đọc đúng họ tên ông và một số thông tin cá nhân liên quan đến người thân trong gia đình nhằm tạo lòng tin.

Sau đó, đối tượng thông báo ông H.V.C có liên quan đến một vụ án kinh tế đang được cơ quan Công an điều tra. Để gây sức ép, đối tượng yêu cầu ông H.V.C chuyển toàn bộ số tiền hiện có vào tài khoản do chúng cung cấp với lý do “phục vụ công tác xác minh”, cam kết sẽ hoàn trả lại số tiền sau khi kết thúc điều tra nếu ông không liên quan đến vụ án.

Sau khi được cán bộ Công an xã Nguyên Bình tuyên truyền, giải thích rõ về thủ đoạn giả danh cán bộ Công an để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, ông H.V.C đã nhận thức được hành vi lừa đảo của các đối tượng, kịp thời dừng việc chuyển tiền theo yêu cầu của chúng.

Qua vụ việc, cơ quan công an khuyến cáo người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác trước các cuộc gọi, tin nhắn tự xưng là cán bộ Công an, Viện kiểm sát, Tòa án yêu cầu chuyển tiền để “xác minh” hoặc “phục vụ điều tra”. Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, người dân cần bình tĩnh, tuyệt đối không chuyển tiền và nhanh chóng liên hệ với cơ quan Công an nơi gần nhất để được hướng dẫn, hỗ trợ kịp thời.

Theo báo điện tử tỉnh Cao Bằng