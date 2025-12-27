Thử nghiệm 100 chiếc TV trong 3 năm để xem hãng nào bền nhất: Cái tên chiến thắng rất quen với người Việt

RTINGS vừa cập nhật kết quả mới nhất từ dự án kiểm tra độ bền dài hạn của mình, nơi họ thực hiện các bài "tra tấn" khắc nghiệt trên 102 chiếc TV để tìm ra đâu là thiết bị có tuổi thọ cao nhất.

Dự án này đã bắt đầu từ ba năm trước và tin vui là phần lớn các mẫu TV đều hoạt động ổn định trong 10.000 giờ đầu tiên. Tuy nhiên, vẫn có 20 thiết bị ngừng hoạt động hoàn toàn và 24 chiếc gặp các lỗi hư hỏng một phần. Dữ liệu cũng chỉ ra rằng hiện tượng "burn-in" (lưu ảnh/cháy hình) trên các mẫu OLED thực sự không đáng ngại, trừ khi bạn sử dụng TV với cường độ cực cao.

Thương hiệu nào đáng tin cậy nhất?

Khi chọn mua TV mới, ai cũng băn khoăn về độ bền, bởi đây là thiết bị thường được sử dụng trong nhiều năm. Dữ liệu từ RTINGS cho thấy LG và TCL là hai cái tên sáng giá nhất.

Cả hai đều có tỷ lệ hỏng hóc thấp ấn tượng: chỉ 1 chiếc LG OLED hỏng hoàn toàn (trên tổng số 24 chiếc), và duy nhất 1 chiếc TCL "đầu hàng" ngay trước khi kết thúc thử nghiệm (trên tổng số 10 mẫu). Dù LG cũng ghi nhận vài trường hợp lỗi cục bộ, nhưng phần lớn lại rơi vào các dòng LCD thay vì OLED.

Các tên tuổi lớn khác như Samsung và Sony cũng có màn thể hiện tốt. Tuy nhiên, cần lưu ý một chút về tính khách quan của thử nghiệm này. Chính RTINGS cũng cảnh báo rằng kết quả này không đại diện cho quy trình kiểm soát chất lượng trên diện rộng, bởi mỗi mẫu TV họ chỉ thử nghiệm đúng một chiếc, dẫn đến kích thước mẫu rất nhỏ.

Đó là lý do tại sao các thương hiệu như Insignia và Toshiba có tỷ lệ hỏng lên tới 100%: đơn giản vì họ chỉ có đúng một "chiến mã" tham gia cuộc đua và không may gặp sự cố.

OLED chiếm ưu thế nhờ thiết kế không đèn nền

Xét về công nghệ đèn nền, việc... "không có đèn nền" lại hóa ra là lựa chọn tối ưu, khi các tấm nền OLED – bao gồm cả WOLED và QD-OLED – tỏ ra ít bị hỏng hóc nhất theo thời gian. Ngược lại, các mẫu LCD sử dụng đèn LED viền (edge-lit) lại gặp sự cố nhiều nhất. RTINGS giải thích rằng tấm dẫn sáng là điểm yếu phổ biến trên các dòng TV này, và hầu hết chúng đều bị chết ít nhất một bóng LED. Vấn đề nằm ở chỗ, các đèn LED thường được mắc nối tiếp, nên chỉ cần một bóng hỏng là cả hàng hoặc cả cụm sẽ ngừng hoạt động, thậm chí là hỏng toàn bộ hệ thống đèn nền.

Khi sự cố xảy ra, một số TV sẽ không thể khởi động và báo đèn đỏ, trong khi số khác hiển thị hình ảnh bị lỗi nặng nề đến mức không thể xem được. Nhìn chung, gần 60% số TV không có tính năng làm tối cục bộ đã gặp lỗi hỏng hoàn toàn hoặc một phần.

Các TV có tính năng làm tối cục bộ toàn mảng (FALD), ví dụ như các dòng Mini-LED, cho kết quả tốt hơn nhiều (bao gồm cả trường hợp "hy sinh" của chiếc TCL đã nhắc ở trên). Dù vậy, khoảng 25% số TV FALD vẫn gặp sự cố, và điều này dẫn chúng ta đến với "ngôi sao" của bài test: OLED.

OLED: Vượt qua nỗi lo Burn-in

Từ trước đến nay, nhiều người dùng e ngại mua TV OLED vì giá thành cao, lại dễ bị hiện tượng burn-in. Nhưng điều này dường như không đúng trên thực tế.

Bất chấp những lo ngại thường trực về hiện tượng lưu ảnh, OLED vẫn là công nghệ đáng tin cậy nhất. Đúng là chúng có bị burn-in, nhưng đó là do bài kiểm tra được thiết kế cố ý để "tra tấn" tấm nền. Tất cả các mẫu OLED đều bị ảnh hưởng, nhưng RTINGS nhấn mạnh rằng trong điều kiện sử dụng bình thường tại gia đình, những chiếc TV này sẽ không gặp phải hiện tượng này.

Nếu việc không có đèn nền giúp OLED bền bỉ hơn, thì các loại tấm nền khác thể hiện ra sao? Dữ liệu cho thấy tấm nền IPS có hiệu suất kém nhất, với 15/24 mẫu gặp lỗi.

Tuy nhiên, cần xem xét kỹ các sắc thái: Hầu hết TV IPS hiện nay không có tính năng local dimming, nên chính hệ thống đèn nền của chúng đã "âm thầm" làm lệch số liệu, khiến chúng trông có vẻ kém bền hơn. Ngược lại, tính năng local dimming chủ yếu xuất hiện trên các mẫu dùng tấm nền VA, giúp dòng VA có độ tin cậy cao hơn một chút. Minh chứng là các mẫu TV IPS dùng đèn viền của LG có tỷ lệ lỗi cao hơn hẳn so với các mẫu có đèn nền trực tiếp (backlit) của chính họ.

Giá thành và khả năng sửa chữa

Về giá cả, bạn sẽ vui khi biết rằng chất lượng kiểm soát không nhất thiết tỷ lệ thuận với giá thành. Một số mẫu bền bỉ nhất lại là các lựa chọn giá rẻ, trong khi vài mẫu TV đắt tiền nhất lại không vượt qua được bài kiểm tra.

Câu chuyện sửa chữa cũng tương tự. Các mẫu TV giá rẻ thường khó sửa hơn do nhà sản xuất cắt giảm chi phí gia công lắp ráp. Ví dụ, một số hãng dùng băng dính hai mặt để gắn tấm nền vào khung trước, khiến việc tháo ra lắp lại gần như là không thể.

Dù với các dòng TV trung và cao cấp, bạn có thể tiếp cận linh kiện bên trong từ phía sau, nhưng trong đa số trường hợp, việc sửa chữa là "không bõ công". Trong tổng số 20 chiếc TV bị hỏng, RTINGS chỉ sửa được 2 chiếc để đưa trở lại bài test. Lời khuyên tốt nhất là hãy yêu cầu bảo hành đổi mới hoặc nâng cấp lên đời TV hiện đại hơn nếu thiết bị gặp lỗi trong giai đoạn nhạy cảm này.