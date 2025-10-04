Tin mới nhất về bão số 11 Matmo: Giật cấp 15 gây mưa rất to, 6 tỉnh sau đặc biệt chú ý

Theo thông tin từ Trung tâm dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, hồi 13 giờ ngày 4/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,3 độ Vĩ Bắc; 115,3 độ Kinh Đông, trên khu vực Bắc Biển Đông, cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 500km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12 (103-133km/giờ), giật cấp 15. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 25km/h.

Dự báo, đến 13 giờ ngày 05/10, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 20-25km/h và có khả năng mạnh thêm. Vị trí tâm bão ở khoảng 20,4 độ Vĩ Bắc; 110,3 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc). Cường độ bão mạnh cấp 12-13, giật cấp 16. Vùng nguy hiểm nằm phía Bắc vĩ tuyến 16,5 độ Bắc và từ kinh tuyến 109,0 đến 118,0 độ Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, khu vực chịu ảnh hưởng là Bắc Biển Đông.

Hướng di chuyển của bão Matmo. Nguồn: Trung tâm dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia

Đến 01 giờ ngày 06/10, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 20km/h, đi vào khu vực phía Bắc vịnh Bắc Bộ và suy yếu dần. Vị trí tâm bão ở khoảng 21,2 độ Vĩ Bắc; 108,5 độ Kinh Đông, trên vùng biển Quảng Ninh – Hải Phòng. Cường độ bão mạnh cấp 9-10, giật cấp 13. Vùng nguy hiểm nằm phía Bắc vĩ tuyến 18,0 độ Bắc và phía Đông kinh tuyến 113,0 độ Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, ảnh hưởng đến vùng biển phía Tây Bắc của Bắc Biển Đông, vùng biển Bắc vịnh Bắc Bộ và khu vực đất liền ven biển từ Quảng Ninh đến Hưng Yên.

Đến 13 giờ ngày 06/10, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 20km/h, đi vào đất liền và suy yếu dần. Vị trí tâm bão ở khoảng 22,1 độ Vĩ Bắc; 106,5 độ Kinh Đông, trên khu vực biên giới Việt Nam – Trung Quốc. Cường độ bão mạnh cấp 7, giật cấp 9. Vùng nguy hiểm nằm phía Bắc vĩ tuyến 19,0 độ Bắc và phía Đông kinh tuyến 112,0 độ Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, ảnh hưởng đến vùng biển Bắc vịnh Bắc Bộ và khu vực đất liền ven biển từ Quảng Ninh đến Hưng Yên.

Đến 01 giờ ngày 07/10, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 15-20km/h, đi vào khu vực vùng núi phía Tây của Bắc Bộ. Lúc này, cường độ gió giảm xuống dưới cấp 6.

Dự báo tác động của bão

Gió mạnh, sóng lớn, nước dâng

Trên biển: Khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 8-10, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 11-13, giật cấp 16; sóng biển cao từ 4,0-6,0m, vùng gần tâm bão 6,0-8,0m; biển động dữ dội, sức phá hoại cực kỳ lớn, có thể đánh đắm cả tàu biển trọng tải lớn. Từ chiều 05/10, vùng biển phía Đông khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ) gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9. Từ tối 05/10, khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu) có gió mạnh cấp 8-9, sóng biển cao 2,0-4,0m; vùng gần tâm bão đi qua gió mạnh cấp 10-11, giật cấp 14, sóng cao 3,0-5,0m; biển động dữ dội, cực kỳ nguy hiểm đối với tàu thuyền.

Nước dâng và ngập lụt ven biển: Ven biển và các đảo thuộc Quảng Ninh – Hải Phòng có nước dâng do bão cao từ 0,4-0,6m. Nguy cơ ngập úng tại các khu vực trũng, thấp ven biển và cửa sông từ chiều đến tối 05/10.

Cảnh báo: Thời tiết trên biển và vùng ven bờ trong bão cực kỳ nguy hiểm, không an toàn cho bất kỳ phương tiện, công trình nào trong vùng nguy hiểm, bao gồm tàu du lịch, tàu chở khách, tàu vận tải, lồng bè, khu nuôi trồng thủy sản, đê kè và tuyến đường ven biển. Các phương tiện có khả năng cao bị lật úp, phá hủy; đồng thời nguy cơ ngập úng lớn do gió mạnh, sóng lớn và nước biển dâng.

Trên đất liền: Từ đêm 5/10, khu vực ven biển từ Quảng Ninh đến Hưng Yên gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8-9, giật cấp 10-11. Gió có thể làm gãy cành cây, tốc mái nhà và gây thiệt hại về công trình, nhà cửa. Khu vực sâu trong đất liền Đông Bắc Bộ có gió mạnh cấp 4-5, có nơi cấp 6, giật cấp 7-8.

Mưa lớn từ đêm 05/10 đến hết đêm 07/10, khu vực vùng núi, trung du Bắc Bộ có mưa to, lượng mưa phổ biến 150-250mm, cục bộ có nơi trên 400mm. Nguy cơ mưa với cường suất lớn trên 150mm trong 3 giờ. Khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 70-150mm, cục bộ có nơi trên 200mm.

Theo thông tin trên báo Lao động, cơ quan khí tượng nhận định, tính đến thời điểm trưa 4/10, dự báo mưa từ 19h ngày 5/10 đến 19h ngày 6/10 tập trung ở phía Đông Bắc Bộ, đặc biệt là Quảng Ninh, Cao Bằng, Lạng Sơn, Thái Nguyên, phía bắc Tuyên Quang và Lào Cai. Từ 19h ngày 6.10 đến 19h ngày 7.10 vùng tâm mưa thu hẹp và dịch nhanh sang phía tây.

Khu vực Hà Nội ít khả năng chịu ảnh hưởng trực tiếp của gió bão. Tuy nhiên, dự báo từ gần sáng ngày 06/10 đến hết ngày 07/10 có mưa vừa đến mưa to, lượng mưa phổ biến 70-120mm, cục bộ có nơi trên 150mm.

Dông, lốc xoáy Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão rộng, cần đề phòng nguy cơ xảy ra dông, lốc và gió giật mạnh cả trước và trong khi bão đổ bộ.