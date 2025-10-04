Tìm thấy thêm 2 thi thể trong vụ sạt lở đất nghiêm trọng

Sáng 4-10, tin từ Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết vào lúc 8 giờ 30 cùng ngày, các lực lượng chức năng đã tìm thấy thêm 2 thi thể nạn nhân trong vụ sạt lở đất nghiêm trọng ở thôn Mã Lầu A, xã Lũng Cú, tỉnh Tuyên Quang.

Lực lượng chức năng tìm kiếm các nạn nhân. Ảnh: Công an tỉnh Tuyên Quang

Hai nạn nhân được tìm thấy là V.X.H. (SN 2003) và V.M.H. (SN 2024).



Trước đó, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 10 gây mưa lớn kéo dài, sáng 30-9, tại thôn Mã Lầu A đã xảy ra một vụ sạt lở đất đặc biệt nghiêm trọng. Ngôi nhà của anh V.Ch.S. (SN 1982) bị cuốn trôi hoàn toàn khiến 4 người trong gia đình mất tích gồm: V.Ch.S. (SN 1982); H.Th.D. (SN 1980, vợ anh S.); V.X.H. (SN 2003, con anh S.) và V.M.H. (SN 2024, con anh S.)

Nhận được tin báo, Chính quyền địa phương cùng lực lượng công an, quân đội, biên phòng và người dân khẩn trương triển khai nhiều phương tiện cơ giới để tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn các nạn nhân. Sau đó, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nạn nhân H.Th.D. (SN 1980).

Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang Hầu A Lềnh đã trực tiếp đến chia sẻ với những mất mát của gia đình nạn nhân và bà con thôn Mã Lầu A; yêu cầu các lực lượng công an, biên phòng, dân quân, thanh niên tiếp tục xác định vị trí có khả năng, huy động mọi lực lượng để nhanh chóng tìm kiếm nạn nhân còn lại.