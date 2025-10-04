Bão số 11 đang hướng thẳng vào miền Bắc, Hà Nội mưa to đến mức nào?

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, vào lúc 8h ngày 4/10, bão Matmo (bão số 11) cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 470km về phía Đông Đông Bắc với sức gió mạnh nhất cấp 11 (103-117km/h), giật cấp 14. Bão đang di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 25km/h.
Do ảnh hưởng của bão, khu vực Bắc Biển Đông, có gió mạnh cấp 8-10, vùng gần tâm bão đi qua cấp 11-13, giật cấp 16, sóng biển cao 4,0-6,0m, vùng gần tâm bão 6,0-8,0m, biển động dữ dội (sức phá hoại cực kỳ lớn, sóng biển cực kỳ mạnh. Đánh đắm tàu biển có trọng tải lớn).
Từ chiều 5/10, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ) có gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9.
Từ tối ngày 5/10, khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vỹ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu) gió mạnh dần lên cấp 8-9, sóng biển cao 2,0-4,0m, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-11, giật cấp 14, sóng biển cao 3,0-5,0m, biển động dữ dội (biển động dữ dội, rất nguy hiểm đối với tàu thuyền).
Trên đất liền: Từ đêm 5/10, khu vực từ Quảng Ninh đến Ninh Bình gió mạnh dần lên cấp 6-8, vùng gần tâm bão đi qua cấp 9-10 (sức gió có thể làm đổ cây cối, nhà cửa, cột điện, gây thiệt hại rất nặng). Khu vực sâu trong đất liền phía Đông Bắc Bộ có gió mạnh cấp 6, có nơi cấp 7, giật cấp 8-9.
Từ đêm 5/10 đến hết đêm 7/10, ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hoá và Nghệ An có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 100-200mm, cục bộ có nơi trên 300mm; riêng khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ phổ biến từ 150-250mm, cục bộ có nơi trên 400mm.
Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn Bắc Bộ, do ảnh hưởng của bão số 11 (Matmo) nên từ sáng sớm 6 đến tối 7/10, TP Hà Nội mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Tổng lượng mưa tại khu vực trung tâm, phía Tây và phía Bắc thành phố 100-200mm, có nơi cao hơn 250mm; khu vực phía Nam 80-150mm, có nơi cao hơn 200mm.
Mưa lớn, gió mạnh kèm lốc, sét gây gãy đổ cây, hư hại nhà cửa, công trình giao thông, ngập úng các khu dân cư, đô thị, ách tắc giao thông do thoát nước kém và giảm tầm nhìn, trơn trượt khi lái xe; mưa lớn có thể gây sạt lở đất ở vùng núi...