Chiều 3/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Văn Thành (bác sĩ chuyên khoa II, cựu Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận) và Đinh Thế Hùng, cựu Giám đốc CDC Bình Thuận, để điều tra các sai phạm trong đấu thầu mua sắm thiết bị y tế.

Thông tin trên TNO cho hay, cùng thời điểm, lực lượng chức năng tiến hành khám xét nơi ở của ông Thành trên đường Thủ Khoa Huân, P.Phan Thiết (TP.Phan Thiết cũ).

Ông Nguyễn Văn Thành bị điều tra về hành vi "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" liên quan việc mua sắm trang thiết bị y tế và máy thở phục vụ phòng, chống dịch COVID-19 năm 2020. Kết quả xác minh cho thấy bệnh viện có dấu hiệu tạo điều kiện cho nhà thầu trúng thầu.

Cụ thể, ba gói thầu có tổng giá trị trúng thầu chênh lệch lớn so với giá mua vào của công ty. Trong đó, hai gói có giá trúng thầu hơn 10,7 tỷ đồng (giá mua vào 5,7 tỷ đồng) và một gói giá trúng thầu hơn 3,4 tỷ đồng (giá mua vào gần 1,8 tỷ đồng). Vụ án hình sự liên quan đã được khởi tố tại Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận từ tháng 2/2025.

Cơ quan CSĐT có mặt tại nhà ông Nguyễn Văn Thành chiều tối 3/10 - Ảnh: Người lao động

Cùng ngày, ông Đinh Thế Hùng bị bắt giữ do liên quan đến việc mua sắm hệ thống xét nghiệm Real-time PCR, kit test COVID-19 và vật tư tiêu hao của Công ty Việt Á và Công ty Hợp Nhất trong giai đoạn 2020 - 2021 tại CDC Bình Thuận. Tổng kinh phí mua sắm tại CDC trong giai đoạn này là hơn 198 tỷ đồng với 53 gói thầu.

Hiện các vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng tiếp tục mở rộng điều tra.