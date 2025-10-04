Vì sao cựu Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận và Giám đốc CDC Bình Thuận bị bắt?

Ngày 4-10, nguồn tin cho biết Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng đã khởi tố thêm 3 bị can trong vụ án sai phạm đấu thầu vật tư y tế giai đoạn dịch COVID-19, xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận.

Khởi tố thêm 3 bị can



Theo đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng đã quyết định khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Võ Thị Minh Thảo (nhân viên Phòng Tài chính kế toán Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận), Đoàn Thị Mỹ Chi (nhân viên Công ty Minh Khoa) và Lê Thúc Thiên (Giám đốc Công ty TNHH tư vấn xây dựng Triệu Tín, đồng thời là nhân viên Công ty Trường Thành - đơn vị tư vấn, thẩm định hồ sơ mời thầu) để điều tra về hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Liên quan vụ án này, chiều 3-10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Nguyễn Văn Thành, cựu Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận.

Cơ quan CSĐT có mặt tại nhà ông Nguyễn Văn Thành chiều tối 3-10. Ảnh: Châu Tỉnh

Trong quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định năm 2020, để hợp thức hóa việc đấu thầu thanh toán trang thiết bị, máy móc y tế đã ứng trước của Công ty Minh Khoa, ông Nguyễn Văn Thành đã can thiệp vào quá trình đấu thầu, tạo điều kiện cho công ty trúng thầu, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước hơn 4,1 tỉ đồng.

Theo cơ quan điều tra, hành vi của ông Thành đã cấu thành tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng".

Liên quan vụ án này, Võ Thị Minh Thảo, Đoàn Thị Mỹ Chi và Lê Thúc Thiên - có vai trò tích cực trong việc tạo điều kiện cho Công ty Minh Khoa trúng thầu - cũng bị khởi tố về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng".

Trước đó, vào tháng 5-2025, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận đã ra quyết định khởi tố vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh.

Trong sáng 3-10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng đã thực hiện lệnh bắt giam ông Đinh Thế Hùng, cựu Giám đốc CDC Bình Thuận, để điều tra các sai phạm xảy ra tại đơn vị này.

Cơ quan CSĐT và đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lâm Đồng thi hành Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với bị can Đinh Thế Hùng

Cơ quan chức năng xác định năm 2020-2021, ông Đinh Thế Hùng biết Công ty Hợp Nhất phân phối kit xét nghiệm COVID-19 khi tình hình dịch bệnh tại Phan Thiết bùng phát.

Ông Hùng đã liên hệ lãnh đạo và nhân viên Công ty Hợp Nhất để mượn kit xét nghiệm (do Công ty Việt Á sản xuất, Hợp Nhất phân phối) và hóa chất, vật tư tiêu hao phục vụ chống dịch.

Để hợp thức hóa việc đấu thầu thanh toán các thiết bị y tế đã mượn trước đó cho Công ty Hợp Nhất, ông Hùng chỉ đạo nhân viên cấp dưới hoàn tất thủ tục, hợp thức hóa hồ sơ đấu thầu, thống nhất đưa kit xét nghiệm do Việt Á sản xuất và chỉ định đơn vị trúng thầu là Công ty Hợp Nhất, ký khống vào các biên bản nghiệm thu, biên bản thanh lý hợp đồng để thanh toán cho Công ty Hợp Nhất, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước hơn 61 tỉ đồng.

Hành vi của ông Hùng, theo cơ quan điều tra, đã phạm vào tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng".

Gây thất thoát ngân sách



Với ông Nguyễn Văn Thành, ngoài việc tạo điều kiện cho Công ty Minh Khoa trúng thầu gây thất thoát ngân sách, Cơ quan CSĐT còn xác định bị can này, với tư cách đại diện chủ đầu tư, đã chỉ đạo cấp dưới lấy cấu hình hệ thống máy xét nghiệm Realtime PCR của Việt Á (đã mượn sử dụng từ trước) làm cơ sở xây dựng hồ sơ đấu thầu, từ đó tạo điều kiện cho Việt Á trúng thầu, gây thiệt hại ngân sách nhà nước hơn 1,18 tỉ đồng.

Cơ quan CSĐT và đại diện VKSND tỉnh Lâm Đồng thi hành quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Nguyễn Văn Thành

Ông Thành đã mượn kit xét nghiệm COVID-19 (do Việt Á sản xuất, Công ty Hợp Nhất phân phối) và hóa chất, vật tư tiêu hao phục vụ chống dịch.

Để hợp thức hóa việc đấu thầu thanh toán các thiết bị y tế đã mượn trước đó, ông Thành đã chỉ đạo nhân viên cấp dưới hợp thức hóa hồ sơ đấu thầu theo hình thức chỉ định thầu, chỉ định thầu rút gọn để trả tiền cho Công ty Hợp Nhất, gây thiệt hại cho nhà nước hơn 672 triệu đồng.