Tin không khí lạnh mới nhất: Miền Bắc mưa to, nhiệt độ tiếp tục giảm

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, chiều nay (18/11), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết khu vực Bắc Bộ và một số nơi ở Bắc Trung Bộ và đang tiếp tục mở rộng ra các khu vực khác.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An tiếp tục có mưa, mưa rào.

Ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét; vùng núi và trung du Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi cao có nơi rét hại, vùng đồng bằng Bắc Bộ có nơi rét đậm. Từ ngày 19/11 ở tỉnh Quảng Trị và TP. Huế đêm và sáng trời rét.

Ảnh minh hoạ.

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ: 12–15 độ; Vùng núi và trung du Bắc Bộ: 9–12 độ; Vùng núi cao: có nơi dưới 5 độ.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm 18 và ngày 19/11

Thời tiết Hà Nội đêm và sáng sớm có mưa, mưa rào; sau có mưa vài nơi. Nhiệt độ từ 13-18 độ, giảm khoảng 3 độ so với hôm nay.

Phía Tây Bắc Bộ đêm và sáng có mưa, mưa rào. Trời rét đậm, có nơi rét hại; riêng Lai Châu-Điện Biên trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ từ 12-17 độ, có nơi dưới 8 độ.

Phía Đông Bắc Bộ đêm có mưa, mưa rào; ngày có mưa vài nơi. Trời rét, có nơi rét đậm; riêng vùng núi và trung du trời rét đậm, vùng núi cao có nơi rét hại. Nhiệt độ từ 11-18 độ, có nơi dưới 5 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: phía Bắc (Thanh Hóa-Nghệ An) đêm có mưa, mưa rào, ngày có mưa vài nơi; phía Nam có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Nhiệt độ từ 13-23 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ có mưa to đến rất to. Nhiệt độ từ 21-30 độ.

Cao nguyên Trung Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 18-27 độ.

Nam Bộ chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 22-32 độ.