Tiếng khóc xé lòng của vợ tài xế bị lũ cuốn khiến ai nghe cũng nghẹn lại: "Anh ơi… về với mẹ con em"

Trưa 18/11, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế La Lay, Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị, cho biết đơn vị đang phối hợp với UBND xã La Lay và các lực lượng công an, quân sự, dân quân tự vệ và người dân địa phương triển khai tìm kiếm tài xế Nguyễn Văn Thành mất tích sau khi vượt qua ngầm tràn ngập lũ.

Trên mạng xã hội, đoạn clip được cho là ghi lại khoảnh khắc cuối cùng của nam tài xế xe đầu kéo trước khi bị lũ cuốn mất tích đã được chia sẻ lại khiến nhiều người xót xa. Theo đó, sau khi ô tô bị mắc kẹt giữa dòng nước xiết, nam tài xế đã cố gắng trèo lên thùng xe tránh nước dâng cao chờ ứng cứu. Lúc này, nam tài xế có lẽ đã gọi điện về để thông báo tình hình cho gia đình.

Tuy nhiên, trước khi lực lượng chức năng tiếp cận, chiếc xe bị nước lũ xô lật và cuốn trôi, khiến anh Thành mất tích.

Sáng 18/11, nhiều người túc trực tại hiện trường tìm kiếm nam tài xế bị lũ cuốn mất tích. Ảnh: Nguyễn Quân Dũng

Ảnh: Nguyễn Quân Dũng

Trong sáng ngày 18/11, nhiều lực lượng ở xã La Lay (Quảng Trị) tiếp tục tìm kiếm tài xế mất tích, sau khi nước rút làm lộ chiếc xe container nằm giữa lòng sông.

Từ khi nhận tin chồng bị nước cuốn mất tích, vợ tài xế đã túc trực tại hiện trường, liên tục gào khóc gọi tên chồng khiến nhiều người xót xa. Suốt nhiều giờ đứng bên dòng suối A Rông, chị chỉ biết ôm mặt nức nở gọi tên chồng: “Anh ơi em đau đớn lắm. Em thương anh đứt ruột đứt gan. Anh ơi... Anh nói là anh thương vợ anh nhất trên đời. Anh ơi… về với mẹ con em…”, người vợ nghẹn ngào.

Lực lượng tìm kiếm gần 100 người chia làm nhiều tổ tìm kiếm

Chia sẻ trên Tạp chí Tri thức Trực tuyến, chị Phương cho biết sáng 17/11, anh Thành điều khiển xe tải từ hướng cửa khẩu quốc tế La Lay trở về nội địa. Đến khoảng 11h50, anh gọi về báo đang trên đường về nhà.

"Trước đó, tôi cũng gọi cho chồng nhưng anh đang lái xe nên chỉ nói được vài câu. Anh bảo đường hơi ngập nhưng vẫn ráng chạy vì mấy xe trước qua được. Tôi chỉ dặn: 'Anh chạy từ từ thôi, nước lớn nguy hiểm lắm'", chị nghẹn ngào nhớ lại.

Theo lời chị Phương, khoảng 2 ngày trước, anh Thành làm ở công trình đắp đường gần khu vực ngầm tràn. Do mưa lớn gây ngập, anh được nghỉ, tranh thủ chạy xe về nhà. Khi đến khu vực A Rông Trên, anh Thành quay video gửi cho vợ.

"Tôi thấy nước dâng ngang bánh xe, một bên dòng chảy rất mạnh. Tôi lo quá, chỉ dặn ảnh cố giữ tay lái. Hai vợ chồng nói chuyện chưa đến 2 phút thì tín hiệu yếu dần", chị kể.

Chị Phương khóc nức nở, liên tục gọi tên chồng khiến nhiều người xót xa. Ảnh cắt từ clip

Ngay sau đó, điện thoại mất liên lạc hẳn. Chị Phương gọi nhiều cuộc cho chồng nhưng không được nên vội nhờ người thân và bạn bè gần đó chạy đến hỗ trợ. Khi họ đến nơi, xe tải của anh Thành là chiếc xe cuối cùng cố vượt ngầm lúc nước đang lên nhanh.

"Mọi người nói lúc đó chồng tôi đã leo lên cabin chờ cứu. Anh chỉ kịp gọi điện và nói: 'Anh đang trên nóc xe' rồi tắt máy. Chỉ trong tích tắc, chiếc xe bị dòng nước mạnh xô lật và cuốn trôi", chị Phương nghẹn giọng.

Trước đó, lúc 12h15 ngày 17/11, tại cầu tràn thôn A Rông Trên xảy ra vụ tai nạn khi xe tải biển kiểm soát 75H-007.xx do tài xế Nguyễn Văn Thành, 48 tuổi, trú Ba Đồn, lưu thông từ hướng cửa khẩu quốc tế La Lay về nội địa. Tài xế đã lách rào chắn và biển cấm để qua cầu trong lúc nước sông dâng cao hơn mặt cầu khoảng 50cm.

Khi xe đi đến giữa cầu, cabin bị dòng nước đẩy lệch khỏi thành cầu. Tài xế thoát ra và bám vào phía sau thùng xe. Lực lượng chức năng có mặt ngay sau đó nhưng nước chảy xiết khiến việc tiếp cận bất khả thi.

Khoảng 15 phút sau, toàn bộ xe bị lật cách cầu khoảng 20m và tài xế bị cuốn trôi.