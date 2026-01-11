Tin được không: Con gái có tài năng hiếm có của Ốc Thanh Vân nay trổ mã thế này lại còn giỏi ngoại ngữ, ngoan cực kì

Mới đây, trong một chuyến công tác tham gia chương trình, NSƯT Ốc Thanh Vân đã đưa con gái theo cùng. Vừa làm MC, vừa tranh thủ cho con về thăm quê, trải nghiệm trực tiếp những câu chuyện đời sống trong chương trình.

Trên trang cá nhân, nữ diễn viên chia sẻ bức ảnh chụp cùng con gái kèm dòng chú thích giản dị: “Bé đi theo phụ mẹ làm MC, tranh thủ thăm gia đình. Quê hương mình đó, trời lạnh thật là thích". Hình ảnh hai mẹ con khiến nhiều người bất ngờ. Con gái của Ốc Thanh Vân nay đã cao lớn, vóc dáng gần bằng mẹ, gương mặt sắc nét và thần thái chững chạc hơn hẳn so với tuổi.

Cola, con gái thứ hai của Ốc Thanh Vân, sinh năm 2013. Ở tuổi 13, Cola đang bước vào giai đoạn “trổ mã” rõ rệt: làn da ngăm khỏe khoắn, thân hình phổng phao, cao ráo và gương mặt ngày càng xinh xắn. Không ít khán giả nhận xét, nếu không giới thiệu, nhiều người khó tin đây là cô bé từng xuất hiện với hình ảnh nhí nhảnh, đáng yêu trên mạng xã hội cách đây vài năm.

Nhắc đến Cola, công chúng từng không ít lần trầm trồ bởi một tài năng hiếm có mà cô bé sở hữu: khả năng uốn lưỡi thành hình ba cánh hoa, điều mà theo các nghiên cứu khoa học, chỉ khoảng 1% dân số thế giới có thể thực hiện được. Các nhà nghiên cứu cho rằng khả năng này liên quan đến cấu trúc và sự phối hợp đặc biệt của các nhóm cơ trong lưỡi như cơ dọc, cơ ngang, cơ thẳng đứng và cơ dưới lưỡi, những cơ quan đóng vai trò quan trọng trong việc giữ hình dạng lưỡi, hỗ trợ phát âm, ăn uống và nuốt.

Tuy nhiên, điều khiến nhiều người dành thiện cảm cho Cola không chỉ nằm ở một khả năng hiếm gặp, mà còn ở cách cô bé lớn lên: vừa có năng khiếu, vừa ngoan ngoãn và hiểu chuyện. Trong đời sống thường ngày, Cola được mẹ chia sẻ là một cô bé rất biết nghĩ cho người khác. Từng có lần, chính Cola là người nhắc mẹ thu gom chai lọ tái chế để đổi mã giảm giá khi đi siêu thị, hành động nhỏ nhưng cho thấy ý thức sống xanh và tiết kiệm đã được hình thành từ sớm.

Ở nhà, Cola cũng thường xuyên phụ giúp bố mẹ việc bếp núc, dọn dẹp và luôn thể hiện tình cảm với các thành viên trong gia đình.

Về học tập, Cola sở hữu thành tích đáng nể so với lứa tuổi. Cô bé thông thạo tiếng Anh và tiếng Hàn, có khả năng giao tiếp tự tin. Khi cùng gia đình sang Australia sinh sống, Cola thậm chí còn được nhà trường đặc cách “nhảy cóc” từ giữa lớp 5 lên thẳng lớp 6.

Ốc Thanh Vân từng chia sẻ, cô không đặt nặng việc con phải giỏi theo khuôn mẫu, mà quan trọng nhất là con được lớn lên trong cảm giác an toàn và hạnh phúc. Mẹ luôn có mặt khi con cần, nhưng cũng biết lúc nào nên lùi lại để con tự lập. Cách dạy con của cô là sự kết hợp giữa “có nhu có cương”, giữa yêu thương và kỷ luật vừa đủ.

Không chỉ con gái Cola mà các con của nữ nghệ sĩ cũng đều được nhận xét là ngoan ngoãn, học hành chăm chỉ, biết tự lập và yêu thương nhau. Với Ốc Thanh Vân, thành công lớn nhất của hành trình làm mẹ không nằm ở thành tích hay lời khen mà ở việc các con thực sự cảm thấy hạnh phúc.

“Nguyên tắc quan trọng nhất để con trở thành đứa trẻ hạnh phúc là bản thân mình phải hạnh phúc trước. Khi bố mẹ sống tích cực, yêu thương và bao dung, con cái sẽ tự nhiên hấp thụ được tinh thần đó,” nữ nghệ sĩ từng tâm sự.

Có lẽ vì thế mà ở tuổi 13, Cola không chỉ gây chú ý bởi ngoại hình trổ mã hay tài năng hiếm có, mà còn khiến nhiều người yêu mến bởi sự chín chắn, ngoan ngoãn và nền tảng giáo dục gia đình vững vàng.