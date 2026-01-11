Con gái 14 tuổi có bạn trai, người mẹ chỉ làm đúng 1 việc mà ngay hôm sau cô bé chủ động nói chia tay

Tuổi dậy thì luôn là giai đoạn khiến nhiều phụ huynh “đứng ngồi không yên”. Con bắt đầu thay đổi tâm lý, cảm xúc thất thường hơn, quan tâm đến ngoại hình, bạn bè và thế giới xung quanh nhiều hơn trước. Trong vô vàn nỗi lo của cha mẹ, chuyện con nảy sinh tình cảm sớm với người khác giới thường là điều dễ gây hoang mang nhất.

Thế nhưng, không phải lúc nào “yêu sớm” cũng cần được xử lý bằng la mắng hay cấm đoán. Có những cách ứng xử rất nhẹ nhàng, thậm chí không cần một lời dạy dỗ trực tiếp, nhưng lại giúp trẻ tự nhìn lại cảm xúc của mình, như cách làm của một nữ phụ huynh đến từ Trung Quốc dưới đây.

Theo đó, người mẹ này có một có con gái đang học lớp 9 tên là Tiểu Mỹ, cô bé đang trong giai đoạn chuyển cấp nên chịu áp lực học tập khá lớn. Gần đây, mẹ cô nhận thấy con gái bắt đầu chú ý đến ngoại hình nhiều hơn bình thường, thường xuyên soi gương, thử quần áo đến khuya. Điểm số vốn ổn định cũng có dấu hiệu giảm sút. Từ những thay đổi đó, người mẹ đoán có thể con đã "biết yêu".

Thay vì gặng hỏi hay tra xét, vào một ngày cuối tuần, bà rủ Tiểu Mỹ đi mua sắm tại trung tâm thương mại. Vừa bước vào, cô bé lập tức bị thu hút bởi một chiếc váy rất nổi bật và tỏ ra vô cùng yêu thích. Người mẹ không phản đối, chỉ nhẹ nhàng gợi ý con thử xem thêm vài lựa chọn khác.

Ảnh minh họa: Sohu.

Cuối cùng, Tiểu Mỹ lại chọn một chiếc váy hoàn toàn khác. Trên đường về, mẹ chỉ hỏi một câu tưởng chừng rất vu vơ: “Con còn nhớ chiếc váy con thích nhất lúc mới vào không?” . Câu hỏi ấy khiến cô bé khựng lại, bắt đầu suy nghĩ về sự thay đổi nhanh chóng trong cảm xúc của chính mình.

Sau hôm đó, người mẹ không nói thêm bất kỳ lời khuyên nào. Nhưng điều bất ngờ là ngày hôm sau, Tiểu Mỹ chủ động nói lời chia tay với bạn trai và tập trung trở lại vào việc học. Một thời gian sau, tâm trạng của cô ổn định hơn, kết quả học tập cũng dần cải thiện.

Nhiều chuyên gia tâm lý cho rằng, việc nảy sinh cảm xúc với bạn khác giới ở tuổi dậy thì là hiện tượng bình thường. Thanh thiếu niên có cảm xúc phong phú nhưng khả năng phán đoán chưa hoàn thiện, dễ nhầm lẫn giữa sự quan tâm và tình yêu. Điều quan trọng không nằm ở việc trẻ có rung động sớm hay không, mà là cách người lớn nhìn nhận và can thiệp.

Thực tế cho thấy, khi cha mẹ phản ứng bằng la mắng, cấm đoán hoặc công khai “báo động” với nhà trường, trẻ dễ rơi vào tâm lý chống đối, giấu giếm cảm xúc, thậm chí chịu áp lực tâm lý nặng nề hơn. Ngược lại, giao tiếp nhẹ nhàng, tôn trọng cảm xúc riêng tư và giúp con tự nhận ra ưu tiên của từng giai đoạn lại mang đến hiệu quả tích cực.

Ảnh minh họa: Sohu.

Câu chuyện này không phải để cổ súy cho tình cảm sớm, mà cho thấy một cách ứng xử mềm mỏng nhưng tinh tế. Ở tuổi dậy thì, điều trẻ cần đôi khi không phải là những lời răn đe, mà là sự tin tưởng và dẫn dắt đủ khéo để tự điều chỉnh hành vi của mình.

Với nhiều phụ huynh, đây có lẽ là một gợi ý đáng để suy ngẫm: thay vì biến “yêu sớm” thành cuộc chiến trong gia đình, đôi khi chỉ cần thay đổi cách tiếp cận, mọi chuyện đã có thể đi theo hướng nhẹ nhàng hơn.

Theo Sohu