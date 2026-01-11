Cô giáo cảnh báo: Ai giấu giày bạn không trả sẽ bị hạ hạnh kiểm, trích xuất camera thấy thủ phạm mà câm nín - Phen này xử sao đây!

Một đôi giày biến mất, lời “thông báo” nghiêm khắc của cô giáo và vài khung hình camera an ninh, câu chuyện tưởng như rất căng thẳng trong một ngôi trường bỗng trở thành tình huống dở khóc dở cười, được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội những ngày qua.

Mở đầu câu chuyện là tin nhắn trong nhóm lớp: “Bạn nào giấu chiếc giày của bạn Gia Tường thì trả lại bạn đi. Ngày mai cô nhờ Ban giám hiệu trích xuất camera xem bạn nào giấu. Cô sẽ đình chỉ học tập”.

Tin nhắn ngắn gọn, dù chỉ mang ý nghĩa… doạ dẫm nhưng đủ sức khiến không ít học sinh nhỏ tuổi “lạnh sống lưng”. Bởi đình chỉ học tập không phải chuyện nhỏ. Nhưng cao trào thật sự chỉ đến khi nhà trường trích xuất camera.

Trong đoạn hình ảnh được chia sẻ, không có học sinh nào lén lút giấu giày, cũng chẳng có cảnh rượt đuổi hay đùa nghịch quá trớn. Thay vào đó là hình ảnh một “thủ phạm” rất đặc biệt: một chú chó thản nhiên ngậm chiếc giày, thong dong bước ra khỏi khuôn viên trường như thể đó là chiến lợi phẩm chính đáng.

Đúng là thủ phạm mà người có trí tưởng tượng phong phú nhất cũng không nghĩ ra nổi.

Mọi nghi ngờ, mọi ánh mắt dò xét, mọi kịch bản “ai là thủ phạm” đều… tan thành mây khói. Dân mạng thì được phen cười nghiêng ngả. Nhiều bình luận hài hước xuất hiện ngay sau đó: “Bạn mực bị đình chỉ học tập”; “Học ngày nào mà đòi đình chỉ?”; “Bị đuổi học về quê… dí gà luôn”. Đúng là thủ phạm mà người có trí tưởng tượng phong phú nhất cũng không nghĩ ra nổi.

Quan trọng hơn, cách câu chuyện kết thúc trong tiếng cười khiến nhiều người cảm thấy nhẹ nhõm. Không có học sinh nào bị oan, không có hình phạt nào được áp dụng, và đôi giày cùng “chuyến phiêu lưu” cũng trở thành chất liệu cho một kỷ niệm khó quên.

Một đôi giày mất tích, một chú chó vô tình trở thành “nhân vật chính” và cả lớp có thêm một câu chuyện hài hước để kể mãi về sau.