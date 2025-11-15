Tin được không: Ăn rong biển O'food trúng vé đi Hàn!

Bạn là cô nàng GenZ bận rộn, sáng nhâm nhi matcha, chiều lướt TikTok tìm trend ăn uống lành mạnh. Hoặc bạn là bà mẹ trẻ, luôn chọn snack healthy cho cả nhà. Bỗng một ngày, bạn đang thưởng thức gói rong biển giòn tan O’food, quét mã QR và …bingo, bạn nhận ngay vé du lịch Hàn Quốc cho hai người. Điều không tưởng này lại chính là cơ hội từ chương trình khuyến mãi "Xé Rong biển O’food, bay vút đến Hàn" đang thu hút đông đảo tín đồ ẩm thực Việt.

Chương trình khuyến mãi diễn ra từ ngày 1/11/2025 đến ngày 31/12/2025, áp dụng toàn quốc với 30.124 giải thưởng và tổng giá trị lên đến 1.3 tỷ đồng:

- 8 giải Nhất: Chuyến du lịch Hàn Quốc cho 2 người

- 16 giải Nhì: Samsung Galaxy Z Flip 7

- 100 giải Ba: Đồng hồ Samsung Galaxy Fit 3

- 30.000 giải Tư: Thẻ nạp điện thoại 10.000 VNĐ

Cách chơi cực dễ: chỉ cần mua bất kỳ sản phẩm rong biển O’food trong danh sách khuyến mãi:

- Lá kim tẩm dầu Ô Liu 5g (Lốc 3)

- Lá kim tẩm dầu Ô Liu 5g (Lốc 9)

- Lá kim tẩm dầu Ô Liu 5g (Lốc 16)

- Lá kim tảo biển cao cấp 5g (Lốc 3)

- Lá kim trẻ em 5g (Lốc 3)

- Rong biển giòn trộn gia vị 40g

- Rong biển giòn trộn khô gà 40g

- Rong biển giòn trộn hải sản 40g

- Rong biển giòn trộn hạt óc chó, hạnh nhân 40g

- Rong biển Hàn Quốc 40g

- Rong biển Hàn Quốc 80g

Mỗi gói là một "vé vàng": Quét mã QR trên bao bì, follow Zalo OA O’food, điền thông tin yêu cầu. Một mã QR = một lượt quay may mắn. Hệ thống sẽ "ting ting" thông báo kết quả ngay, kèm hướng dẫn nhận thưởng siêu nhanh gọn.

O’food là thương hiệu đến từ Daesang Corporation – tập đoàn thực phẩm hàng đầu Hàn Quốc với hơn 60 năm kinh nghiệm. Công ty đã có gần 30 năm đồng hành cùng người tiêu dùng Việt, tự hào sản xuất các sản phẩm thuộc thương hiệu O'food, Miwon và phân phối hàng nhập khẩu Chungjungone, cung cấp những sản phẩm không chỉ ngon mà còn đảm bảo sức khỏe cho người sử dụng, đóng góp một phần vào sự đa dạng trong ẩm thực Việt, đồng thời mang đến cho mọi gia đình những bữa cơm ngon và tràn đầy hạnh phúc.

Hoạt động kinh doanh của Daesang Việt Nam sử dụng nguồn nguyên liệu và nhân lực trong nước đã tạo ra nhiều việc làm và cơ hội tiêu thụ nông sản cho người nông dân. Daesang Việt Nam luôn giữ vững tôn chỉ phát triển kinh doanh đi liền với sự phát triển của xã hội, của cộng đồng. Các sản phẩm của Daesang Việt Nam không chỉ là thực phẩm – mà là cầu nối văn hóa Hàn-Việt ngay trên bàn ăn.

Các dòng rong biển O’food đa dạng từ lá kim tẩm dầu ô liu, rong biển giòn trộn các vị đến lá kim đều được chế biến theo quy trình chuẩn Hàn, giữ trọn vị umami tự nhiên của tảo biển, lại không dùng chất bảo quản hay dầu chiên nhiều lần phù hợp với xu hướng ăn uống lành mạnh (70% GenZ chọn snack low-cal, theo Nielsen). Giòn rụm như bim bim nhưng zero guilt: chỉ 20-30 calo/gói, giàu iodine, vitamin A/B/E, chất xơ – hỗ trợ tuyến giáp, đẹp da, no lâu. Cùng với hương vị đỉnh cao của lá kim tẩm dầu ôliu thơm giòn, rong biển giòn trộn các vị bắt miệng, phiên bản trẻ em ngọt dịu cho bé từ O'food đã khiến mẹ trẻ mê vì bổ dưỡng, GenZ "crush" vì trendy - healthy mà vẫn fun.

Một gói rong biển, tưởng chỉ là món ăn, nay lại mở ra cơ hội đặt chân đến Hàn Quốc - vùng đất của K-pop, K-drama và kim chi huyền thoại. Không chỉ là chương trình khuyến mãi, "Xé rong biển O’food, Bay vút đến Hàn" còn là một lời mời trải nghiệm văn hóa Hàn theo cách thật ngon và lành mạnh, từ bữa ăn hàng ngày thành hành trình vui vẻ.

Đừng chần chừ, GenZ và siêu mom ơi! Từ 1/11, "xé" rong biển O’food, quét QR, mơ về Seoul. Biết đâu bạn là người kể câu chuyện "ăn rong biển trúng vé Hàn" với chuyến đi đầy kỷ niệm ở xứ sở kim chi đấy. Theo dõi Zalo OA ‘O’food Official’, mua hàng tại siêu thị gần nhất. Ăn ngon, sống khỏe, bay cao cùng O’food.

Thông tin chi tiết về chương trình tại link: https://daesang.com.vn/vi/tin-tuc/xe-rong-bien-ofood-bay-vut-den-han-n104