A.I chuẩn chất, lật mặt song trùng: FPT Camera đưa AI lên sân khấu gameshow Việt

FPT Camera ứng dụng AI để nhận biết chính xác từng gương mặt khách mời. Ảnh: FPT

Trong bối cảnh sản xuất chương trình giải trí ngày càng phức tạp, việc kiểm soát toàn bộ không gian ghi hình là bài toán không đơn giản. Từ trường quay, khu vực kỹ thuật, hậu trường cho đến khu vực khán giả, FPT Camera cung cấp hệ thống giám sát thông minh giúp đội ngũ sản xuất nắm bắt tình hình trực tiếp, đảm bảo mọi hoạt động diễn ra trôi chảy và an toàn.

Hệ thống bao gồm hàng chục mắt camera AI độ phân giải cao của FPT, kết nối qua đầu ghi NVR chuyên dụng và nền tảng quản trị tập trung FPT VMSmart. Nhờ đó, ekip có thể theo dõi nhiều khu vực cùng lúc, kiểm soát hình ảnh trực tiếp và phối hợp nhịp nhàng trong mọi khâu vận hành. Đây chính là điểm nhấn công nghệ giúp FPT Camera khẳng định vai trò đối tác chiến lược, đưa gameshow Việt lên một tầm cao mới.

Sân khấu A.I là AI được giám sát bởi hệ thống camera AI của FPT. Ảnh: FPT

"Chuẩn" AI – Nhìn là nhận, đúng người đúng dữ liệu

Trên sân khấu "A.I LÀ AI?", FPT Camera đã thiết lập hệ thống camera AI nhận diện khuôn mặt khách mời để đảm bảo mỗi người xuất hiện đều được nhận diện chính xác và ghi nhận dữ liệu theo thời gian thực.

Công nghệ AI nhận diện khuôn mặt và cảnh báo thông minh của FPT Camera giúp kiểm soát ra vào khu vực ghi hình, ngăn ngừa người lạ xâm nhập và hỗ trợ đội kỹ thuật xử lý nhanh các tình huống phát sinh.

Nhận diện gương mặt khách mời thông qua camera AI từ FPT. Ảnh: FPT

Trên thực tế, hệ thống này đã được FPT Camera triển khai rộng rãi tại hàng nghìn chuỗi bán lẻ, cửa hàng, văn phòng và dự án đô thị thông minh, mang lại độ chính xác cao và tốc độ xử lý vượt trội – nay được "đưa lên sân khấu", trở thành một phần tạo nên sự chuyên nghiệp và đẳng cấp của gameshow công nghệ tại Việt Nam.

"Chất" công nghệ Việt – Cloud an toàn

Tất cả dữ liệu hình ảnh và video trong quá trình ghi hình đều được mã hóa và lưu trữ an toàn trên nền tảng FPT Cloud – hệ thống đạt chuẩn quốc tế Tier III về bảo mật, với trung tâm dữ liệu đặt tại Việt Nam và được vận hành trực tiếp bởi đội ngũ kỹ sư FPT.

Nhờ nền tảng lưu trữ chuẩn quốc tế này, ekip sản xuất có thể kiểm soát rủi ro ở mọi giai đoạn – trước, trong và sau khi quay, đảm bảo toàn bộ nội dung ghi hình được sao lưu ổn định, truy xuất nhanh chóng khi cần.

Đặc biệt, cơ chế mã hóa đa lớp và phân quyền truy cập nghiêm ngặt giúp ngăn chặn nguy cơ rò rỉ nội dung trước khi phát sóng, bảo vệ trọn vẹn yếu tố bảo mật và bất ngờ của chương trình. FPT Camera đồng thời đảm bảo hình ảnh mượt mà, tín hiệu ổn định, độ bảo mật cao nhất, đáp ứng yêu cầu khắt khe của các ekip sản xuất chuyên nghiệp.

Trong thời đại an toàn thông tin là ưu tiên toàn cầu, FPT Camera khẳng định rằng công nghệ Việt hoàn toàn có thể đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế – vừa mạnh mẽ, vừa thân thiện với người dùng trong nước.

Dữ liệu hình ảnh và video được mã hóa, lưu trữ an toàn tại FPT Cloud Server. Ảnh: FPT

Từ hộ gia đình, cửa hàng, văn phòng cho đến sân khấu giải trí quốc gia, FPT Camera vẫn giữ trọn tinh thần: "Chuẩn không cần check – Chất không cần chỉnh". Đây không chỉ là khẩu hiệu, mà là tuyên ngôn cho hành trình công nghệ Việt vươn tầm quốc tế – nơi trí tuệ nhân tạo không chỉ bảo vệ con người, mà còn lan tỏa cảm hứng, sáng tạo và niềm tự hào dân tộc.

Với FPT Camera, AI không chỉ là công nghệ – đó là trợ thủ tin cậy, là nhịp cầu kết nối con người và sáng tạo, là biểu tượng cho trí tuệ Việt vươn xa. Khi công nghệ và con người cùng tỏa sáng, "A.I LÀ AI?" trở thành sân khấu chứng minh rằng, chuẩn và chất luôn song hành, và công nghệ Việt hoàn toàn có thể ghi dấu ấn trên mọi sàn diễn.