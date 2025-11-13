Bản sắc Việt được lan tỏa qua thể thao điện tử trong thế hệ trẻ

Lễ ký kết được diễn ra dưới sự chứng kiến của Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - ông Hồ An Phong, Cục trưởng Cục Thể dục thể thao - ông Nguyễn Danh Hoàng Việt và Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử - ông Lê Quang Tự Do, theo đó hai bên thống nhất phối hợp phát triển bộ môn Audition trong hệ thống thi đấu quốc gia và khu vực, bao gồm việc tổ chức thi đấu tại SEA Games 33 tại Thái Lan vào tháng 12/2025, triển khai công tác tuyển chọn và đào tạo vận động viên, cũng như thúc đẩy phong trào cộng đồng tại Việt Nam. Sự kiện không chỉ mang ý nghĩa chuyên môn trong lĩnh vực eSports mà còn gợi mở một định hướng mới: phát triển thể thao điện tử song hành với lan tỏa bản sắc văn hóa Việt trong đời sống giới trẻ.

Hướng đi đúng đắn của chiến lược văn hóa trong eSports

Việc Audition được đưa vào khuôn khổ thi đấu SEA Games 33 mang đến giá trị vượt ra ngoài khuôn khổ thể thao. Audition vốn là một hiện tượng văn hóa số, gắn liền với nhiều thế hệ người trẻ Việt Nam thông qua âm nhạc, thời trang và cộng đồng người chơi sôi động. Khi một sản phẩm văn hóa số mang dấu ấn Việt Nam được đại diện ở đấu trường khu vực, đó không chỉ là sự công nhận về kỹ thuật và tổ chức thi đấu, mà còn là sự khẳng định rằng hình ảnh Việt Nam có thể được truyền tải mạnh mẽ qua những phương thức của thời đại mới.

Với sự hợp tác này, eSports không chỉ được phát triển theo hướng chuyên nghiệp, mà còn được đặt trong mối quan hệ trực tiếp với nhiệm vụ văn hóa. Game thủ không còn chỉ là người tham gia thi đấu, mà được nhìn nhận như những người đại diện cho hình ảnh giới trẻ Việt Nam - năng động, sáng tạo và tự tin hội nhập.

Văn hóa Việt hiện diện trong không gian số của giới trẻ

Trong bối cảnh số hóa đời sống, văn hóa không còn chỉ tồn tại trong các thiết chế truyền thống mà đang dịch chuyển mạnh mẽ vào không gian trực tuyến. Giới trẻ hình thành nhận thức và bản sắc thông qua môi trường mà họ tương tác hàng ngày: mạng xã hội, âm nhạc, phim ảnh và game. Bởi vậy, nếu văn hóa muốn tiếp tục sống động, nó phải có mặt ở nơi giới trẻ đang hiện diện.

Những chi tiết đậm chất văn hóa Việt trong Audition.

Việc chuyển tải văn hóa Việt qua game tạo ra một phương thức tiếp nhận mềm mại và hiệu quả. Các câu chuyện, hình ảnh và tinh thần cộng đồng có thể được tái hiện trong game theo cách gần gũi và không gượng ép. Người chơi tiếp cận di sản văn hóa không phải thông qua lời giảng mà qua trải nghiệm, cảm xúc và sự tham gia trực tiếp. Đây là hình thức chuyển hóa văn hóa phù hợp với thế hệ đang đề cao tính tương tác và trải nghiệm cá nhân.

eSports trở thành kênh hội nhập nhưng không hòa tan

Đưa Audition lên đấu trường SEA Games 33 đồng nghĩa với việc hình ảnh Việt Nam được tiếp cận trong một ngữ cảnh quốc tế. Giới trẻ Việt Nam không chỉ thi đấu để giành thành tích, mà đang tham gia định hình cách nhìn của khu vực về văn hóa số Việt Nam. eSports ở đây vừa là kênh giao lưu, vừa là phương tiện khẳng định vị thế và bản sắc Việt Nam một cách tự tin.

Hành trình này cho thấy văn hóa Việt không dừng lại ở bảo tồn, mà đang được làm mới, tái tạo và tiếp tục sống thông qua các phương tiện hiện đại. Bản sắc văn hóa vì thế không bị giới hạn trong hình thức truyền thống, mà được mở rộng theo dòng chảy sáng tạo của thời đại trẻ.

Hiện đoàn vận động viên đội tuyển Audition Việt Nam đã sẵn sàng tinh thần tham dự lễ xuất quân của Đoàn thể thao Việt Nam. Sự kiện nhằm chuẩn bị cho SEA Games 33 sắp tới. Các thành viên thể hiện quyết tâm cao độ để mang về thành tích tốt nhất cho đất nước.

Hi vọng vào tương lai Văn hóa số phát triển cùng eSports

Sự kiện ký kết MOU giữa VTC Intecom và VIRESA đã đặt ra một tầm nhìn quan trọng: xây dựng thể thao điện tử không chỉ với mục tiêu thi đấu, mà còn với sứ mệnh lan tỏa văn hóa Việt Nam trong kỷ nguyên số. Khi Audition góp mặt ở SEA Games, điều được lan tỏa không chỉ là tài năng hay kỹ năng thi đấu, mà là hình ảnh Việt Nam trẻ trung, tự tin và giàu bản sắc.

Phát triển eSports vì vậy không chỉ là phát triển một ngành công nghiệp sáng tạo, mà còn là phát triển con người và văn hóa Việt Nam trong thời đại hội nhập. Thể thao điện tử không chỉ là cuộc chơi kỹ thuật, mà đang trở thành không gian lưu giữ và thể hiện bản sắc Việt theo ngôn ngữ của thế hệ mới.