Ta Làm Tông Sư Trong Tiên Môn - Trở thành Tông Sư "chill" nhất tiên giới

Nếu bạn đã chán cảnh làm thuê ba đồng, tăng ca mười hai tiếng? "Ta Làm Tông Sư Trong Tiên Môn" – tựa game mobile tu tiên kinh doanh hot bậc nhất 2025 sẽ "vứt" hết drama đời thực cho bạn!

Với slogan "Làm thuê ba đồng, không bằng tu tiên!", đây là lúc bạn từ bỏ bàn giấy, hóa thân Tông Sư đại nhân, sai bảo đệ tử "cày" hộ từ luyện đan đến đánh boss, giàu to mà chẳng đổ mồ hôi.

Đại diện thương hiệu Chị Phiến – "nữ hoàng mặn mà" sẽ dẫn dắt bạn vào hành trình tu tiên "lầy lội". Ngôi sao này đã hóa thân Tông Sư và Sư Mẫu, khoác áo tiên hiệp lấp lánh, tung ca khúc chủ đề "Lạc Tự Quyết" gây nghiện, nghe một lần là muốn phi thăng ngay! Trong video promo, Chị Phiến tái hiện "làn sóng làm thuê" tu tiên: đệ tử cuốc đất ngày đêm, còn bạn ngồi rung đùi uống trà, làm ông chủ "chất lượng cao".

Trong game Ta Làm Tông Sư Trong Tiên Môn, bạn chẳng cần "cày" rụng tay! Chỉ cần ra lệnh, đệ tử "làm công tu tiên" thay bạn làm hết mọi việc: khai khoáng, trồng cây, buôn bán, luyện kim. Với đội đệ tử "hack game" có thuộc tính đặc biệt, bạn dễ dàng quét sạch đối thủ, tăng chiến lực vù vù, sở hữu trong tay kho tài nguyên đầy ắp mà không cần trả lương.

Bạn còn có thể gia nhập Tông Môn, phi thăng nhanh hơn tên lửa qua hoạt động buff Linh Dược – đệ tử cày liên tục, bạn bế quan "chill chill" là đột phá cảnh giới, tu tiên chưa bao giờ dễ đến thế!

Chưa hết, Ta Làm Tông Sư Trong Tiên Môn còn sở hữu tính năng Uỷ Thác Nhanh biến đệ tử thành "nhân viên siêu tốc": ngày đêm khai thác, biến Tông Môn thành "công ty" giàu sụ.

Bạn chỉ việc quy hoạch kiến trúc hợp lý, tài nguyên sẽ tự sinh sôi như nước lũ! Còn việc Khai Tông Lập Giới chính là đỉnh cao của game, bạn sẽ dẫn dắt Tông Môn tung hoành, phái đệ tử thám hiểm Bí Cảnh, diệt yêu ma, đánh 5v5 cực cuốn. Nghe thì nhiều việc phải làm, nhưng thực chất bạn chỉ ngồi thưởng trà và để đệ tử "cân team" rinh EXP ngập mặt.

Hiện tại, sự kiện đăng ký trước game Ta Làm Tông Sư Trong Tiên Môn đã mở, mang đến cho người chơi số lượng quà cực khủng, game chỉ dành cho người chơi từ 18 tuổi trở lên. Đăng ký ngay hôm nay bạn sẽ nhận liền tay:

+ Kiến trúc Cấp S Giới Hạn – Tiên Hồ Linh Quy: Buff linh khí max, biến Tông Môn thành resort 5 sao tiên giới.

+ Ngoại Hình Giới Hạn: Khung Avatar "Tông Sư Mạnh Nhất" + Bong Bóng Chat lung linh, flex đẳng cấp toàn server.

+ Sự Kiện Tông Môn Thám Hiểm: Mở khóa 150 lượt chiêu mộ toàn server, xây đội hình bá đạo từ đầu.

+ Phần Thưởng Mốc Toàn Server: Đạt 10.000/50.000 người, cả cộng đồng rinh tài nguyên, linh dược, 3 Đệ Tử Nghịch Thiên giới hạn!

Ta Làm Tông Sư Trong Tiên Môn hứa hẹn trở thành đỉnh cao tu tiên kinh doanh của năm 2025. Tự mình trải nghiệm, bạn sẽ cảm nhận được bầu không khí cười sập tiên giới, phi thăng dễ dàng, quản lý Tông Môn giàu "nứt khố đổ vách", chiến 5v5 chill như bay lượn trên mây.

Với chị Phiến dẫn dắt, quà khủng chờ sẵn, cơ hội vàng xây đế chế bá đạo đang ở ngay trước mặt bạn. "Làm thuê ba đồng, không bằng tu tiên!" – Tiên Môn chờ bạn! Sẵn sàng làm Tông Sư mạnh nhất chưa? Rủ bạn bè cùng tham gia ngay tại:

Đăng ký tại https://t.vsgame.vn/TLTSPR

Tải trước qua cửa hàng https://t.vsgame.vn/PRDL

Theo dõi fanpage https://www.facebook.com/tutien.vsgame.vn