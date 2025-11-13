BECAMEX TOKYU và AEON Việt Nam tổ chức ngày hội trồng cây “cánh rừng quê hương” tại MIDORI PARK SQUARE

Sự kiện đánh dấu bước chuẩn bị quan trọng hướng tới cột mốc khai trương chính thức vào cuối tháng 11/2025, với gần 1.500 cây xanh được trồng, lan tỏa thông điệp về phát triển xanh, bền vững và kiến tạo không gian sống hài hòa với thiên nhiên.

Tiếp nối thành công của chương trình trước, BECAMEX TOKYU và AEON Việt Nam tiếp tục phối hợp tổ chức Lễ Trồng Cây lần thứ hai, thể hiện vai trò cầu nối giữa hai doanh nghiệp và cộng đồng địa phương, đồng thời khẳng định cam kết đồng hành cùng người dân kiến tạo tương lai xanh và bền vững.

Chương trình trồng cây được AEON định vị là một trong những hoạt động khẳng định mạnh mẽ Triết lý cơ bản của AEON: "Theo đuổi hoà bình, tôn trọng con người và đóng góp cho cộng đồng, với việc luôn lấy khách hàng làm giá trị cốt lõi." Từ năm 1991, AEON đã khởi động hoạt động trồng cây với mục tiêu bảo tồn và phát triển môi trường tự nhiên, và chương trình này đã trở thành một trong những hoạt động môi trường tiêu biểu của AEON. Theo đó, Lễ trồng cây hôm nay là một phần quan trọng nằm trong Chương trình "Cánh rừng quê hương AEON".

Trong khuôn khổ chương trình, gần 1.500 cây xanh đã được trồng với sự hưởng ứng tích cực của các khách mời và người tham dự. Các loại cây được tuyển chọn kỹ lưỡng, bao gồm 3 chủng loại khác nhau, trải dài từ các loài cây thân gỗ đến các loại cây bụi và các loại hoa, phù hợp với điều kiện khí hậu – thổ nhưỡng của khu vực. Hoạt động này không chỉ góp phần cải thiện cảnh quan đô thị, mà còn khẳng định cam kết của hai doanh nghiệp trong việc kiến tạo môi trường sống xanh, thúc đẩy phát triển bền vững và nâng cao chất lượng không gian công cộng cho cộng đồng.

Ông Shuji Hirata, Tổng Giám đốc Công ty TNHH BECAMEX TOKYU chia sẻ: "Chúng tôi rất vinh dự được cùng AEON Việt Nam và các đối tác tổ chức sự kiện trồng cây hôm nay – một hoạt động mang nhiều ý nghĩa tại khu vực MIDORI PARK. ‘Midori’ trong tiếng Nhật có nghĩa là ‘xanh’, và chúng tôi tin rằng khu đô thị này sẽ tiếp tục phát triển, trở thành một nơi ngập tràn tiếng cười, kết nối và mở ra nhiều cơ hội mới cho tương lai".

"Hoạt động trồng cây của AEON dựa trên triết lý quản lý: "Bán lẻ là một ngành phát triển cùng cộng đồng địa phương". Chúng tôi tin rằng những cây xanh được trồng tại MIDORI PARK SQUARE ngày hôm nay sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc tạo nên một không gian xanh tươi và bền vững cho cộng đồng và làm phong phú thêm đời sống địa phương." - Ông Tezuka Daisuke, Thành viên Ban điều hành Tập đoàn, Trưởng Đại diện Tập đoàn AEON tại Việt Nam, kiêm Tổng Giám đốc AEON Việt Nam phát biểu tại buổi lễ.

Bên cạnh sự hiện diện của Khu thương mại MIDORI PARK SQUARE, đối tác thuê chiến lược, Trung tâm Bách hoá Tổng hợp và Siêu thị Tinh gọn AEON Bình Dương Midori Park cũng sẽ đưa vào vận hành khu siêu thị với diện tích hơn 2830 m2. Nơi đây được kỳ vọng trở thành điểm đến mua sắm lý tưởng, mang đến trải nghiệm hiện đại – tiện lợi cùng các sản phẩm chất lượng, qua đó góp phần nâng cao chất lượng sống cho khách hàng.

Khu Thương mại MIDORI PARK SQUARE và Trung tâm Bách hóa tổng hợp & Siêu thị tinh gọn AEON Bình Dương Midori Park dự kiến đi vào hoạt động vào cuối tháng 11 năm 2025.

AEON Bình Dương Midori Park, được phát triển theo mô hình Trung tâm Bách hóa tổng hợp & Siêu thị tinh gọn, có diện tích và các khu vực chính được thiết kế tối ưu, nhằm cung cấp đa dạng sản phẩm và dịch vụ chất lượng chuẩn AEON với giá cả hợp lý, qua đó góp phần nâng tầm phong cách sống của khách hàng địa phương.

AEON xác định Việt Nam là thị trường chiến lược hàng đầu trong định hướng phát triển của Tập đoàn, bên cạnh Nhật Bản. Với mục tiêu hiện thực hóa tầm nhìn của Tập đoàn AEON trong việc "kiến tạo cuộc sống tương lai, mang lại nụ cười bừng nở cho mỗi người", tại Việt Nam, AEON tiếp tục tăng tốc đầu tư, góp phần kiến tạo cuộc sống bền vững và thịnh vượng của người dân tại những nơi AEON hiện diện.