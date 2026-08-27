Tìm thấy thi thể cuối cùng vụ lật thuyền ở Thái Nguyên

Thi thể nạn nhân cuối cùng trong vụ lật thuyền khiến 3 người mất tích tại đập tràn Tân Thái, Thái Nguyên được tìm thấy sau gần 2 ngày tìm kiếm.

Trưa 27/8, trả lời Báo Điện tử VTC News, đại diện Đội cứu hộ 0 đồng tỉnh Thái Nguyên cho biết, lực lượng tìm kiếm tìm thấy thi thể nạn nhân cuối cùng trong vụ lật thuyền tại khu vực đập tràn Tân Thái.

Nạn nhân được xác định là anh D.V.V. (SN 2003, trú tại phường Linh Sơn, tỉnh Thái Nguyên). Thi thể nạn nhân được phát hiện vào khoảng 12h30 cùng ngày, cách hiện trường vụ lật thuyền khoảng 2km.

Vị trí tìm thấy thi thể anh Đ.B.L. (Ảnh: ĐB)

Theo đại diện Đội cứu hộ 0 đồng tỉnh Thái Nguyên, thi thể nạn nhân được phát hiện trong tình trạng tự nổi lên mặt nước, sau đó lực lượng tìm kiếm tiếp cận và đưa vào bờ.

Như vậy, sau gần 2 ngày tìm kiếm, lực lượng chức năng tìm thấy cả 3 nạn nhân mất tích trong vụ lật thuyền trên sông Linh Nham.

Trước đó, anh Đ.B.L. (SN 1983, trú tại phường Linh Sơn), nạn nhân đầu tiên, được tìm thấy vào 9h30 ngày 26/8. Thi thể được phát hiện tại khu vực hạ lưu, cách hiện trường xảy ra tai nạn khoảng 100m.

Đến khoảng 14h cùng ngày, lực lượng cứu hộ tiếp tục tìm thấy thi thể nạn nhân thứ hai là anh D.V.B. (SN 1990, trú tại phường Linh Sơn), cách vị trí thuyền bị lật khoảng 50m.

Khu vực xảy ra vụ lật thuyền. (Ảnh: Đội cứu hộ 0 đồng Thái Nguyên)

Vụ lật thuyền xảy ra vào khoảng 17h ngày 25/8, tại khu vực đập tràn Tân Thái, đoạn giáp ranh giữa xã Đồng Hỷ và xã Vân Hán, tỉnh Thái Nguyên. Khi xảy ra sự cố, trên thuyền chở 4 người. Trong đó, một người may mắn dạt được vào bờ và được người dân phát hiện, đưa đi cấp cứu. Ba người còn lại bị nước cuốn mất tích.

Ngay sau khi nhận được tin báo, chính quyền địa phương cùng lực lượng cứu hộ tại các địa phương giáp ranh đã huy động nhân lực, phương tiện tổ chức tìm kiếm dọc tuyến sông. Đến khuya 25/8, lực lượng chức năng trục vớt, đưa chiếc thuyền gặp nạn vào bờ.

Theo nhận định ban đầu, nhóm người trên có thể đi đánh cá. Tuy nhiên, cơ quan chức năng vẫn tiếp tục xác minh mục đích chuyến đi và làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.