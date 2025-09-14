Tìm ra kiểu áo hot nhất mùa thu này, ai mặc cũng đẹp không điểm chê

Nếu phải gọi tên một item "chân ái" mùa thu này thì chắc chắn bạn không thể bỏ qua áo kẻ. Sau nhiều năm gắn liền với hình ảnh tối giản, classic thì năm 2025 họa tiết kẻ đã chính thức trở lại đường đua, trong một phiên bản hoàn toàn mới mẻ và sáng tạo.

Trước đây, áo kẻ thường gắn liền với chiếc Breton đen – trắng gọn gàng, nằm gọn trong tủ đồ capsule của bất kỳ tín đồ minimalism nào. Nhưng giờ đây, áo kẻ đã "lột xác": nhiều size đường kẻ hơn, màu sắc rực rỡ hơn và được mix & match phá cách hơn. Điểm thú vị là áo kẻ vẫn giữ nguyên cái chất "never out of style" của nó, nhưng lại mở ra vô vàn kiểu biến tấu khiến fashionista mê mệt.

Áo kẻ từng là item bất hủ của các tín đồ theo phong cách minimalism với hai tông màu cơ bản trắng - đen...

Dạo quanh bất kỳ góc phố nào, không khó để bắt gặp hình ảnh những IT girl sành điệu diện áo kẻ với đủ phiên bản: từ polo rugby rực rỡ, cardigan oversize cho đến knitwear nổi bật. Item kinh điển này được các fashionista biến tấu cực linh hoạt: khi thì layer cùng suit chỉn chu, lúc lại "đối chọi" với họa tiết báo, hoặc mix cùng chân váy metallic. Dù kết hợp theo cách nào, áo kẻ cũng giữ được sức hút riêng, vừa cá tính, vừa trendy mà không hề bị "dìm" trong outfit.

Giờ đây, áo hoạ tiết kẻ đã được nâng lên một tầm cao mới.

Không chỉ phủ sóng street style, áo kẻ còn được loạt nhà mốt lớn đưa thẳng lên "thánh đường" runway. Ở Miu Miu, rugby polos kẻ sọc mang đến nét trẻ trung, tinh nghịch chuẩn vibe "college girl". Tại New York, Proenza Schouler lại nâng tầm họa tiết này với thiết kế bất đối xứng, dáng slim-fit cùng gam xanh tím than - camel thanh lịch, chứng minh rằng ngay cả pattern cổ điển nhất cũng có thể thăng hạng lên high fashion. Ralph Lauren cũng góp mặt trong cuộc chơi, mang đến những phiên bản áo kẻ tươi mới và tràn đầy năng lượng.

Áo kẻ sọc phiên bản high-fashion nhà Miu Miu.

Ralph Lauren cũng không nằm ngoài cuộc chơi áo kẻ.

Loạt thiết kế kẻ sọc ấn tượng từ Proenza Schouler.

4 kiểu áo kẻ chủ đạo nên thử trong mùa Thu này:

1. Áo thun kẻ dài tay

Áo thun kẻ dài tay là item "quốc dân" vừa basic vừa trendy, dễ dàng mix & match trong mọi hoàn cảnh. Thiết kế tay dài giúp giữ ấm nhẹ nhàng cho những ngày se lạnh, trong khi họa tiết kẻ sọc mang đến vibe năng động, trẻ trung và không bao giờ lỗi mốt. Chỉ cần phối cùng quần jeans, chân váy chiếc áo này có thể biến hóa từ casual đến chic, trở thành điểm nhấn tinh tế cho cả set đồ.

2. Áo dệt len kẻ

Áo len kẻ là item vừa giữ ấm, vừa giúp outfit thêm nổi bật trong những ngày se lạnh. Với chất len mềm mại, thoải mái và họa tiết kẻ kinh điển, chiếc áo này mang lại cảm giác trẻ trung, năng động nhưng cũng không kém phần tinh tế. Dễ dàng mix cùng quần jean, chân váy hoặc layer với áo khoác trench hay blazer, áo len kẻ chính là "must-have item" cho tủ đồ mùa Thu Đông, phù hợp từ dạo phố casual đến những set đồ thời thượng chuẩn fashionista.

3. Áo bóng bầu dục kẻ

Áo bóng bầu dục kẻ (rugby polo) chính là item kinh điển đang "chiếm sóng" mùa thu này. Với thiết kế cổ polo đặc trưng, phom dáng khỏe khoắn cùng họa tiết kẻ sọc nổi bật, chiếc áo mang đến vibe trẻ trung, năng động và đầy cá tính. Không chỉ gợi liên tưởng đến phong cách thể thao cổ điển, rugby polo còn được Gen Z biến tấu cực đa dạng: mix cùng quần jean cho set đồ casual, phối với chân váy để thêm chút nữ tính hay layer dưới blazer để nâng tầm sang chảnh. Đây chắc chắn là lựa chọn "must-have" giúp outfit Thu Đông thêm nổi bật và trendy.

4. Áo sơ mi kẻ

Áo sơ mi kẻ là món đồ không thể không nhắc tới và luôn có chỗ đứng trong mọi tủ quần áo. Với thiết kế thanh lịch, dễ mặc và họa tiết kẻ vừa trẻ trung vừa hiện đại, chiếc áo này có thể biến hóa đa dạng: đi làm thì mix cùng quần tây, dạo phố thì phối với jean hoặc chân váy. Dù ở hoàn cảnh nào, sơ mi kẻ cũng mang đến vẻ ngoài chỉn chu, thời thượng và đầy cuốn hút.



