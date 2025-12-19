TikTok có thay đổi mới

Những cập nhật này thể hiện cam kết của TikTok trong việc tăng cường an toàn và nâng đỡ sức khỏe tinh thần của cộng đồng, đặc biệt là người dùng thanh thiếu niên. Các tài khoản thanh thiếu niên trên TikTok có sẵn hơn 50 thiết lập bảo mật, quyền riêng tư và an toàn, giúp họ sáng tạo, kết nối và học hỏi trong môi trường được bảo hộ.

Năm nay, TikTok cũng ra mắt tính năng thiền định và tự động kích hoạt cho người dùng thanh thiếu niên vào 10 giờ tối để hỗ trợ thư giãn cuối ngày. Sau đó, tính năng này được mở rộng cho toàn bộ người dùng và đã thu hút hàng chục triệu lượt sử dụng. TikTok cũng triển khai Nhiệm vụ sức khoẻ tinh thần nhằm khuyến khích thói quen sử dụng số tích cực, đồng thời mở rộng Quỹ Giáo dục Sức khoẻ tinh thần lên 22 quốc gia.

Nhận thấy mỗi thanh thiếu niên và mỗi gia đình đều có nhu cầu khác nhau, TikTok tiếp tục mở rộng tính năng Gia đình Thông minh. Tính năng Thời Gian Nghỉ Ngơi (Time Away) cho phép phụ huynh tạm dừng quyền truy cập TikTok của con khi cần nghỉ ngơi, đồng thời cung cấp thêm thông tin minh bạch về nhiều cài đặt của tài khoản teen.

Không gian Thời gian và Sức khỏe giúp việc thư giãn trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Nghiên cứu cho thấy người dùng TikTok có mức độ quan tâm đến thiền, chánh niệm và các hoạt động thư giãn cao hơn nhóm không sử dụng*. Không gian mới này thay thế trang quản lý thời gian sử dụng trước đây với nhiều tính năng hơn, gồm:

- Nhật kí tích cực - nơi người dùng đặt ý định cho ngày mới, với hơn 120 thẻ tích cực có thể tải xuống hoặc chia sẻ

- Âm thanh êm dịu - gồm tiếng mưa, sóng biển và tiếng ồn trắng. Khảo sát cho thấy người dùng TikTok có xu hướng nghe âm thanh thư giãn cao hơn 14% so với nhóm không dùng*

- Bài tập thở - hỗ trợ điề﻿u hòa nhịp thở và thư giãn tâm trí

Cùng với việc triển khai tính năng Thời Gian và Sức Khoẻ (Time and Well-being), TikTok cũng giới thiệu bốn Nhiệm vụ Sức khoẻ Tinh thần (Well-being Missions) mới. Đây là các nhiệm vụ ngắn gọn, được thiết kế nhằm hỗ trợ người dùng, đặc biệt là người dùng thanh thiếu niên sử dụng công nghệ có mục đích và chủ động hơn. Well-being Missions được thiết kế dựa trên nghiên cứu cho thấy việc xây dựng thói quen sẽ kém hiệu quả nếu áp dụng các biện pháp quá cứng nhắc, dễ khiến người dùng cảm thấy bị giới hạn, đồng thời được phát triển với sự tư vấn chuyên môn từ các tổ chức như Digital Wellness Lab.

TikTok cũng tiếp thu ý kiến từ Youth Council và các nghiên cứu cho thấy hai phần ba người dùng thanh thiếu niên đánh giá cao các công cụ hỗ trợ quản lý thời gian sử dụng nền tảng số. Người dùng sẽ nhận được huy hiệu khi hoàn thành từng nhiệm vụ, qua đó nâng cao ý thức sử dụng công nghệ.

- Nhiệm vụ Quản lý giờ ngủ – người dùng tránh sử dụng TikTok vào ban đêm hoặc thiền trong khung giờ này để thu thập huy hiệu. Nhiệm vụ kéo dài tám tuần và mỗi tuần hoàn thành sẽ “nuôi lớn” cây sức khỏe của riêng từng người. Ý tưởng này được hình thành từ đóng góp của Youth Council tại hội nghị gần đây ở London

- Huy hiệu quản lý thời gian hằng ngày – người dùng đặt giới hạn thời gian sử dụng TikTok và tuân thủ mục tiêu để đạt được huy hiệu này.

- Nhiệm vụ Quản lý thời gian sử dụng màn hình hàng tuần khuyến khích người dùng xem báo cáo thời gian sử dụng hàng tuần, qua đó hỗ trợ họ nhìn lại và nhận thức rõ hơn về thời gian dành cho TikTok.

- TikTok cũng triển khai nhiệm vụ Đại sứ Sức Khỏe nhằm ghi nhận những người dùng giới thiệu người khác tham gia và khám phá các Nhiệm vụ Sức khỏe.

Các thử nghiệm ban đầu ghi nhận tín hiệu tích cực: người dùng quay lại tính năng Thời gian và Sức khỏe nhiều hơn đáng kể so với trang cài đặt trước đây, và Nhật kí tích cực đang là tính năng mới được yêu thích nhất.