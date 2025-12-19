Bản độ ‘nhẹ’ Honda Super Cub 50 Final Edition giá trên 100 triệu đồng

Honda Super Cub 50 Final Edition là phiên bản cuối cùng của dòng xe số Nhật Bản trước khi bị khai tử. Xe được giới thiệu lần đầu vào cuối năm 2024, sản xuất giới hạn 2.000 chiếc cho thị trường nội địa.

Một số ít trong đó đã được nhập khẩu về Việt Nam thông qua một cửa hàng xe máy tư nhân ở miền Nam hồi tháng 7. Mới đây nhất, đơn vị này giới thiệu thêm phiên bản độ của mẫu Cub 50 Final Edition.

Bản này có tên Cub 50 Final Edition Custom by Cub House, được bổ sung thêm một số phụ kiện phù hợp nhu cầu sử dụng hàng ngày mà vẫn giữ tinh thần nguyên bản.

Đầu tiên, bản độ này được bổ sung kính chắn gió trong suốt cỡ nhỏ phía đầu xe. Bộ tem “Since 1958” cùng logo Honda cổ điển được đặt tinh tế hai bên mặt mạ chrome.

Ốp hông hai bên giờ cũng có nhận diện tên phiên bản Super Cub 50 Final Edition, thay vì chỉ xuất hiện ở dưới yên. Chắn bùn trước cũng có thêm tem logo 50 Final Edition.

Phiên bản Custom by Cub House được gắn thêm ba-ga mũi để người dùng có thể gắn giỏ đựng đồ. Ba-ga giữa cũng được bổ sung, cho phép đặt túi xách hoặc hành lý cá nhân.

Khác với Cub 50 Final Edition nguyên bản chỉ có ba ga sắt phía sau, phiên bản Custom được trang bị yên sau có đệm và hai gác chân sau. Nâng cấp nhẹ này cho phép chiếc xe chở thêm hành khách một cách an toàn và thoải mái.

Ngoài những bổ sung nói trên, bản Custom by Cub House không khác gì so với bản gốc. Xe vẫn có phối màu Trắng và Xanh Bonnie, đèn pha LED và xi-nhan dạng tròn cổ điển.

Mẫu xe số nhập Nhật này sử dụng vành nan hoa 17 inch cho cả bánh trước và bánh sau, kết hợp phanh tang trống. Mặt đồng hồ vẫn là dạng analog cổ điển.

Honda Super Cub 50 Final Edition sử dụng động cơ xi-lanh đơn, dung tích 49cc cho công suất 3,6 mã lực và mô-men xoắn cực đại 3,8 Nm, đi kèm hộp số 4 cấp.

Với giá trị của bản giới hạn cùng nguồn gốc nhập khẩu tư nhân, bản độ Custom by Cub House hiện có giá bán khoảng trên 100 triệu đồng.

Tương tự các phiên bản giới hạn khác từng được đưa về Việt Nam, dòng Honda Super Cub 50 Final Edition này có đối tượng khách hàng hạn chế. Đây thường là các dân chơi sưu tầm, có điều kiện về tài chính, yêu thích các giá trị hoài cổ, đặc biệt đối với dòng xe Super Cub .