Ngày 24/8, Sina đưa tin Hoàng Dương Điền Điềm đến Học viện Hý kịch Trung ương Trung Quốc đăng ký vào học thu hút tới 52 triệu lượt đọc. Ngày 20/8, nữ diễn viên cũng tới trường quay để bổ sung các cảnh phim Sở Kiều truyện 2: Hồ băng trọng sinh .

Xuất hiện sau 3 tháng ở ẩn vì bê bối, Hoàng Dương Điền Điềm không nhận được sự yêu mến của khán giả. Các chủ đề liên quan tới cô có tới hàng chục triệu lượt xem, nhưng trong đó có nhiều bình luận chỉ trích nữ diễn viên, yêu cầu làm rõ những nghi vấn về sai phạm trong gia đình Hoàng Dương Điền Điềm.

Điền Điềm vừa xuất hiện đã bị tẩy chay, khán giả còn chế ảnh để mỉa mai cô.

"Nếu các sai phạm của gia đình cô ta chưa được làm rõ, tại sao cô ta có thể ngang nhiên quay trở lại giới giải trí", "Giới giải trí thật là một mớ hỗn độn, chuyên che giấu những kẻ lộng quyền, lạm dụng quan hệ để tư lợi riêng", "Chỉ bằng những lời giải thích rất qua loa đã muốn tẩy trắng để tiếp tục kiếm tiền trong showbiz, cô ta và gia đình đang coi thường khán giả ư", "Tôi sẽ không bao giờ xem phim của Hoàng Dương Điền Điềm", "Thật thất vọng, trước đó, tôi có cảm tình với cô ấy, nhưng sau bê bối, tôi nhận ra một nghệ sĩ trẻ nổi tiếng đứng đằng sau họ là bộ máy khổng lồ và thậm chí còn vi phạm pháp luật", " Hãy làm rõ các tội trạng, đừng nghĩ là im lặng sẽ thoát tội"... là bình luận tẩy chay của nhiều khán giả.

Hoàng Dương Điền Điềm trở lại đóng phim sau bê bối hoa tai triệu USD. Dù gia đình đã chia sẻ hoa tai đó là giả, công chúng không tin tưởng, tẩy chay cô.

Hoàng Dương Điền Điềm trong vai Sở Kiều bản mới Sống lại từ hồ băng (Hồ băng trọng sinh).

Sự việc bắt đầu vào khoảng đầu tháng 5, Hoàng Dương Điền Điềm chia sẻ ảnh trong lễ trưởng thành (18 tuổi) lên mạng xã hội. Trong ảnh, cô đeo đôi hoa tai được nhận diện là sản phẩm thuộc dòng cổ điển của thương hiệu kim hoàn cao cấp GRAFF, với giá công bố khoảng 2,3 triệu tệ.

Nhiều cư dân mạng bày tỏ nghi vấn, một nữ diễn viên trẻ sinh năm 2007, dù đang hoạt động nghệ thuật, liệu có đủ khả năng sở hữu món trang sức xa xỉ đến vậy? Nhiều thành viên trong gia đình cô bị đặt nghi vấn vì nguồn tài chính và thân thế.

Điền Điềm sinh năm 2007 tại Thâm Quyến, theo học múa từ nhỏ. Cô được biết đến nhiều qua vai diễn Tiểu Sở Kiều trong bộ phim cổ trang Sở Kiều truyện . Sau đó, cô tiếp tục góp mặt trong nhiều dự án lớn như Lang Nha Bảng, Lệ Cơ Truyện, Như Ý Truyện (Như Ý lúc nhỏ), Trúc Mộng Tình Duyên (tiểu Dương Mịch), Thính Tuyết Lâu (tiểu Thư Tĩnh Dung do Viên Băng Nghiên đóng), Ngũ phúc lâm môn ... Hoàng Dương Điền Điềm còn đảm nhận vai Triệu Linh Nhi - nhân vật từng làm nên tên tuổi cho Lưu Diệc Phi trong Tiên kiếm kỳ hiệp: Huy kiếm vấn tình (2022).