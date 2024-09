Anna Delvey bị kết án vào năm 2019 về tội trộm cắp tài sản và các tội phạm tài chính khác sau khi đóng giả là một nữ thừa kế giàu có người Đức. Bằng vỏ bọc sang chảnh và khả năng của một "siêu lừa", Anna đã bước chân vào thế giới thượng lưu và trục lợi từ nhiều người, bao gồm cả việc tiêu xài, sử dụng các dịch vụ cao cấp nhưng không trả tiền. Anna đã thụ án hai năm tù và thêm 18 tháng bị cơ quan di trú Mỹ giam giữ vì quá hạn thị thực.

Câu chuyện về Anna Delvey từng được tái hiện sinh động, hấp dẫn trong bộ phim ăn khách, gây tiếng vang lớn trên Netflix - Inventing Anna.

Phim Inventing Anna (Ảnh: Netflix)

Bất chấp bị kết án nhưng Anna Delvey vẫn là một nhân vật có sức ảnh hưởng, nhất là trong lĩnh vực nghệ thuật. “Một số người coi cô ấy là một kẻ lừa đảo xảo quyệt, trong khi những người khác coi cô ấy là một doanh nhân đầy tham vọng và lôi cuốn, người đã lợi dụng giới thượng lưu của New York để mở một studio nghệ thuật danh tiếng”, “Vụ án của cô ấy cũng đã làm dấy lên những cuộc thảo luận về sự giàu có, đặc quyền và sự thăng tiến trong xã hội hiện đại", phía chương trình Dancing With the Stars thông tin về việc mời Anna Delvey tham gia tranh tài.

Có thể thấy, chương trình truyền hình thực tế nơi các ngôi sao thử sức, tranh tài với bộ môn khiêu vũ không hề né tránh "vết đen" trong lý lịch của Anna mà còn tin tưởng vào sức hút mà nhân vật này mang tới. Trong bộ hình chụp quảng bá cho Dancing With the Stars, Anna Sorokin cũng đeo thiết bị theo dõi đặc biệt của tòa án ở mắt cá chân như môt cách nhấn mạnh sự đặc biệt của mình.

Anna Delvey là thí sinh của Dancing With the Stars mùa thứ 33. (Ảnh: Disney)

Mùa thi thứ 33 của Dancing With the Stars là cuộc hội ngộ, tranh tài của các vận động viên, diễn viên, ca sĩ, người mẫu thuộc các độ tuổi khác nhau. Trong đó, nhân vật truyền hình thực tế gốc Việt - Jenn Tran - cũng là thí sinh đáng chú ý. Jenn Tran vừa tham gia chương trình hẹn hò The Bachelorette với vai trò nữ chính.