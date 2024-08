Nữ vũ công được "truy lùng" nhiều nhất sau màn trình diễn xuất thần ở show Chông Gai là ai?

Bước vào phần 2 của đêm Công diễn 2 với tâm thế tạm đứng chót khi ca khúc Giàu Sang không thể chinh phục được 350 khán giả tại trường quay, Liên Minh KaMe khá áp lực khi họ buộc phải giành được thật nhiều tình cảm của khán giả với ca khúc Bao Tiền Một Mớ Bình Yên? để có thể cải thiện vị trí.

Tiết mục này sẽ do Đăng Khôi, Phan Đinh Tùng, Kay Trần, Neko Lê, Tăng Phúc thể hiện. Ý tưởng dàn dựng sân khấu được Neko Lê trao đổi và bàn bạc kỹ lưỡng với Tổng đạo diễn sân khấu Đinh Hà Uyên Thư.

Tiết mục Bao Tiền Một Mớ Bình Yên? của Liên Minh KaMe

Chia sẻ về concept dàn dựng trên sân khấu, Neko Lê nói: "Mọi người có thể thấy, sân khấu này được chia làm hai, một bên rất màu sắc, hoa lá rất tươi. Một bên là đơn sắc. Trong chúng ta, ai cũng từng có cảm giác như vậy hết, chúng ta từng phải trải qua những tháng ngày chạy deadline, học tập. Nhiều khi chúng ta quên mất mình đã từng muốn cái gì.

Đôi khi mình bớt làm việc lại một xíu, bớt kiếm tiền lại một xíu, nó không làm mình nghèo đi. Kiếm tiền nhiều thêm một xíu nó không làm mình giàu lên. Nhưng nếu tâm hồn của mình bị khiếm khuyết, bị tổn thương ngày qua ngày thì nó sẽ làm mình mệt mỏi hơn".

Liên Minh KaMe mang đến 1 tiết mục vô cùng ý nghĩa

Nhiều netizen cảm thấy đồng cảm khi xem xong tiết mục của Liên Minh KaMe, thậm chí có khán giả còn nhìn được hình ảnh của mình trong đó và khiến họ thêm suy ngẫm về những trải nghiệm đang có trong cuộc đời này.

Bên cạnh giọng hát đầy cảm xúc của các anh tài thì màn thể hiện của nữ vũ công trong tiết mục này được nhận xét cũng góp phần giúp phần trình diễn này thêm thăng hoa hơn. Hoá thân thành 1 cô nhân viên văn phòng bộn bề với công việc mà bỏ quên nhiều điều trong cuộc sống, nữ vũ công không chỉ khoe vũ đạo mà còn có diễn xuất cực kỳ xuất thần. Có thể nói, sự xuất hiện của nữ vũ công đã giúp tiết mục thêm phần ghi điểm trong mắt khán giả:

- 100 điểm cho bạn nữ dancer, nhảy quá tốt, lột tả hết cảm xúc của nhân vật. 100 điểm cho KaMe luôn, bài trước hay bài này đều gửi đến những giá trị rất nhân văn.

- Chương trình cho focus cam (clip quay riêng) bạn dancer nữ được không ạ? Bạn ấy diễn rất có hồn luôn.

- Bài này bạn nữ mặt đẹp mà diễn cũng tốt quá. KaMe lội ngược dòng thành công.

Nữ vũ công trình diễn đầy xuất thần trên sân khấu

Ngay sau đó, rất nhiều người đã "truy lùng" profile của nữ chính tiết mục Bao Tiền Một Mớ Bình Yên?, tưởng ai xa lạ, hoá ra là một gương mặt quen thuộc của nhiều chương trình - vũ công Lê Hoàng Nga My (sinh năm 1995) của vũ đoàn Bước Nhảy.

Với những khán giả đã từng xem các chương trình như: Rap Việt, So You Think You Can Dance,The Masked Singer Vietnam (Ca Sĩ Mặt Nạ), Người Ấy Là Ai… chắc hẳn không lạ gì Nga My. Bởi lẽ cô gái xinh đẹp này chính là biên đạo múa của các chương trình ấy, đồng thời trực tiếp xuất hiện trong khá nhiều tiết mục, để lại ấn tượng với những bước nhảy điêu luyện khiến người xem thích thú.

Nga My là gương mặt khá quen thuộc trên truyền hình

Cô từng tham gia biểu diễn cho nhiều chương trình lớn

Nga My đã bén duyên với múa từ năm 3 tuổi và dành 7 năm để học ở Trường trung cấp Múa TP.HCM. Sau khi tốt nghiệp với tấm bằng loại xuất sắc, Nga My tiếp tục học 4 năm tại Trường ĐH Văn hóa nghệ thuật Quân đội cơ sở TP.HCM. Và muốn tiến xa hơn trong sự nghiệp, có thêm những kỹ năng, kinh nghiệm trong quá trình làm nghề, chạm ngõ với đa dạng thể loại, Nga My tham gia vào Vũ đoàn Bước nhảy và trở thành vũ công chuyên nghiệp suốt 13 năm qua.

"Có lẽ theo đuổi nghề vũ công là quyết định đúng đắn nhất của cuộc đời tôi đến hiện tại. Bởi tôi được gia đình, nhất là mẹ, luôn động viên, ủng hộ và đồng hành. Đã từng có những người hỏi, liệu có cảm thấy hối tiếc khi không chọn một nghề khác thay vì làm vũ công? Tôi trả lời không. Làm nghề này, tôi được theo đuổi đam mê của mình, được gặp những nghệ sĩ thần tượng, có thêm nhiều mối quan hệ trong cộng đồng vũ công Việt Nam", Nga My thổ lộ.

Nữ vũ công sở hữu nhan sắc ưa nhìn

Cô cũng có body chuẩn chỉnh

Sở hữu nhan sắc khả ái cùng khả năng vũ đạo chuyên nghiệp, khán giả giờ cũng phải công nhân Nga My có thể diễn xuất rất có hồn, minh chứng là màn trình diễn xuất thần ở Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai vừa qua.