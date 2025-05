"Tiểu tài nhờ siêng năng, đại tài nhờ số mệnh": Người may mắn, tiền hết vơi lại đầy đều có 5 THÓI QUEN này!

Tục ngữ có câu: "Tiểu tài nhờ siêng năng, đại tài nhờ số mệnh." Có người mang mệnh phú quý, nhìn lúc nào cũng tràn đầy tinh thần, năng lượng dồi dào, dường như không có việc gì có thể làm khó họ. Còn có người thì suốt ngày tất bật, lo lắng, cảm xúc thất thường, cuộc sống túng thiếu, chật vật. Số mệnh thoạt nhìn tưởng như khó lường, ngay cả anh em ruột cũng có thể sống những cuộc đời hoàn toàn khác biệt.

Nhưng nếu quan sát kỹ, bạn sẽ thấy: sự khác biệt nằm ở những chi tiết nhỏ. Những người có vận tài vượng thường mang trên mình một số đặc điểm và thói quen. Không chỉ giúp họ tự mang theo "khí chất hút tiền", mà còn dẫn dắt họ tiến về một cuộc sống rộng mở hơn.

Thói quen 1: "Tranh thủ sớm, không đợi muộn", làm việc có kế hoạch

Một người bạn bên cạnh tôi, một năm trước đã rời bỏ công ty trong top 500 toàn cầu để khởi nghiệp, đến nay việc kinh doanh của anh ấy phát triển ổn định, không ngừng mở rộng sang các khu vực mới.

Phong cách làm việc nhất quán của anh ấy là: không đánh trận chưa chuẩn bị, làm việc luôn có kế hoạch, tranh thủ làm sớm chứ không để đến muộn. Với những hợp tác chưa chắc chắn, anh ấy thà bắt đầu trước, cho dù sau đó phải sửa đổi, cũng không để mọi việc đến sát hạn chót mới bắt đầu chuẩn bị. Dù có người cho rằng, làm như vậy là "việc còn chưa thành hình" mà đã vội vàng nhúng tay vào, chỉ tổ lãng phí thời gian và công sức. Nhưng anh ấy lại nói: "Thời gian là tiền bạc, cơ hội tốt không phải cứ ngồi chờ là đến."

Quả thật, trong thời đại thay đổi từng giây như hiện nay, cơ hội chỉ lóe lên trong chốc lát, nếu bắt đầu quá muộn thì đừng mong người khác sẽ đứng yên tại chỗ chờ bạn. Suy nghĩ sâu hơn người khác một bước, hoặc hành động sớm hơn nửa bước, thường đồng nghĩa với việc nắm được thêm phần chủ động.

Trong sách Lễ ký – Trung dung có viết: "Mọi việc có chuẩn bị thì sẽ thành, không chuẩn bị thì sẽ thất bại." Chuẩn bị từ sớm không chỉ giúp giành được lợi thế mà còn có thể phòng ngừa rủi ro, lo xa tránh họa. Tuy nói rằng kế hoạch đôi khi không theo kịp thay đổi, nhưng một cuộc đời không có kế hoạch thì thường đối diện với nhiều hỗn loạn và lo âu hơn.

Một nghiên cứu theo dõi dài hạn cho thấy, những người biết lập kế hoạch trước và hành động sớm có khả năng thành công trong sự nghiệp cao hơn người trì hoãn đến 70%. Sự xuất sắc không đến trong một sớm một chiều, muốn thắng ván bài, trước hết phải ngồi vào bàn chơi thì mới có cơ hội làm chủ cuộc chơi.

Người khác nghĩ trước 3 bước, còn người được vận may tài lộc ưu ái sẽ nghĩ đến 5 bước, dự đoán sớm, chuẩn bị trước, lấy bất biến ứng vạn biến, mới có thể thu tài phú vào tay.

Thói quen 2: Giao tiếp biết chừng mực

Cổ nhân có câu: "Rót trà bảy phần đầy, lời nói chừa lại ba phần." Đặc biệt là trên thương trường, một khi nói năng quá rắn, không chỉ phá vỡ quan hệ mà thậm chí còn tự chặn đường làm ăn của mình. Vào thời khắc then chốt, giỏi biện luận không bằng biết nhìn thời thế.

Khi thương hiệu Xiaomi vừa mới nổi lên, có người hỏi Lôi Quân: "Xiaomi có thể vượt qua Apple không?" Nếu ông trả lời "nhất định có thể", sẽ bị cho là ngạo mạn; nhưng nếu trả lời "không thể", lại tỏ ra thiếu tự tin. Kết quả, ông đáp: "Đứng trên đầu gió, con heo cũng biết bay." Câu nói vừa thể hiện Xiaomi biết nắm bắt xu thế, lại không hề hạ thấp đối thủ. Bất kể tương lai biến hóa ra sao, câu trả lời này vừa có thể tiến, vừa có thể lui. Nói năng quá thẳng thắn, hoặc đưa ra những đánh giá tuyệt đối kiểu "một dao chặt đứt", rất dễ tạo ra kẻ thù. Chỉ khi biết chừa chỗ và kiềm chế đúng lúc, bạn mới có thể dễ dàng xoay chuyển trong môi trường phức tạp, giành được nhiều mối quan hệ và nguồn lực hơn.

Giống như nhân vật Bảo Tổng – thiên tài kinh doanh trong phim Phồn Hoa , những điều không nên nói, nói không rõ, hoặc chưa nghĩ kỹ, dễ khiến bản thân hay người khác khó xử, ông đều tránh không mở miệng. Nhờ triết lý "không nói bừa" xuyên suốt đó, ông không phô trương, không vội đưa ra kết luận, cuối cùng vững vàng tiến bước giữa thương trường, như cá gặp nước.

Có câu rằng: "Lời để lại ba phần, mới đón được ngàn vạn cơ hội làm ăn." Trăm trạng thái của cuộc đời, nhìn thấu thì dễ, nhưng nhẫn được để không nói hết, mới cần đến bản lĩnh cao hơn.

Lòng người khó đoán, nắm vững chừng mực trong lời nói, tránh thị phi và cạm bẫy, mới có thể đi nhanh và vững vàng trên con đường tiến lên.

Thói quen 3: Đầu tư nhỏ nhưng thu được lợi ích lớn, đầu óc linh hoạt, biết ứng biến

Có người nói: "Người kinh doanh thành công nhất không phải là người tiêu nhiều tiền nhất, mà là người biết dùng ít nguồn lực nhất để tạo ra giá trị lớn nhất." Nói cách khác, chính là đầu tư nhỏ nhưng thu được lợi ích lớn. Giống như trong bộ phim truyền hình Ba mươi chưa phải là hết , nhân vật Vương Mạn Ni làm nhân viên bán hàng đồ hiệu cao cấp. Để khách hàng của mình là người đầu tiên mua được túi phiên bản giới hạn, cô đã sớm làm quen với bảo vệ bãi đỗ xe và tìm hiểu sở thích của anh ta.

Vào ngày phát hành túi mới, cô "đút lót" bảo vệ bằng một chiếc bánh kếp nóng hổi, nhờ đó dành sẵn chỗ đậu xe cho khách. Khi những người khác còn đang xếp hàng vào cửa, thì khách hàng của cô đã thanh toán xong từ lâu. Nhờ đó, doanh số bán hàng của cô tăng vọt, hoa hồng cũng dồi dào, và cô còn chứng minh được năng lực thăng chức lên phó quản lý cho cửa hàng trưởng.

Cô thông minh khi biết tiêu "tiền nhỏ" đúng chỗ, lấy nhỏ đánh lớn, biết cách tích hợp nguồn lực và linh hoạt ứng biến vì lợi ích của mình.

Có câu: "Cùng thì biến, biến thì thông, thông thì lâu bền." Trong môi trường đầy biến động, ai biết tùy cơ ứng biến, đổi góc nhìn, sẽ dễ dàng nắm bắt những cơ hội thoáng qua. Còn những người chỉ biết giữ lối mòn, làm một mình, mắc kẹt trong sự bất biến thì cuối cùng sẽ bị chính sự "biến đổi" loại bỏ.

Cần hiểu rằng, bí quyết thu hút tài lộc chưa bao giờ đến từ thể lực, mà đến từ mưu lược. Người biết nắm bắt xu thế, liên tục điều chỉnh, sẽ giữ được lợi thế trong cuộc cạnh tranh khốc liệt và nắm bắt được cơ hội kinh doanh. Họ giỏi tận dụng sức mạnh từ bên ngoài, khéo léo khuếch đại khả năng kiếm tiền, dám thử sai với chi phí thấp, không ngừng tạo ra giá trị – và cuối cùng đạt đến bước nhảy vọt về tài chính.

Thói quen 4: "Đi ngược lại lối mòn", dám đột phá để mở đường

Ray Dalio, người sáng lập quỹ Bridgewater của Mỹ, từng nói: "Nếu bạn nghĩ giống như đa số mọi người, thì bạn sẽ không thể vượt qua họ." Cũng có quan điểm tương tự, ông Charlie Munger, nhà đầu tư nổi tiếng, đã không ít lần nhấn mạnh tầm quan trọng của tư duy ngược.

Những tỷ phú với tài sản hàng triệu đô đều hiểu rằng, nếu chỉ dựa vào tư duy cố định, muốn tạo ra sự đột phá trong một thị trường cạnh tranh gay gắt là điều rất khó. Dám hành động khi người khác sợ hãi, rút lui khi người khác tham lam, và thay đổi góc nhìn kịp thời mới có thể phát hiện ra cơ hội kinh doanh.

Ngày xưa, Steve Jobs đã tiên phong phá vỡ quy tắc, cho ra mắt điện thoại thông minh với màn hình cảm ứng hoàn toàn, trực tiếp thay đổi cách mọi người tương tác, trong khi các hãng điện thoại khác vẫn tập trung vào việc sản xuất các điện thoại có bàn phím vật lý phù hợp với thói quen người dùng.

Một ví dụ khác là thương hiệu nội thất IKEA, không mù quáng chạy theo xu hướng chủ đạo mà tạo ra sản phẩm tối giản, xây dựng kho hàng lớn để người dùng tự do lựa chọn.

Họ khuyến khích người tiêu dùng tự lắp ráp đồ nội thất, giải quyết vấn đề chi phí vận chuyển cao mà ngành gặp phải trong nhiều năm, vừa tăng cường sự tham gia của khách hàng, vừa nâng cao độ trung thành với thương hiệu.

Những doanh nghiệp và nhà lãnh đạo thực sự có khả năng đột phá đều có những phán đoán độc lập, không dễ dàng xuôi theo dòng chảy và chiều theo thị trường.

Chính vì không theo lối mòn, dám sử dụng tư duy ngược lại, phá vỡ quy tắc, họ mới có thể tạo ra cơ hội và giá trị mới, đạt được tự do tài chính lâu dài.

Thói quen 5: "Dám thử sai", hành động quan trọng hơn sự hoàn hảo

Một nghiên cứu trong hành vi tâm lý học chỉ ra rằng bộ não con người bẩm sinh thích sự an toàn và ổn định. Ngay cả khi nhận ra một hành động có thể mang lại lợi nhuận lớn, chúng ta vẫn thường lo lắng về sự không chắc chắn và do dự, chọn cách đứng ngoài và quan sát. Đây cũng là lý do tại sao nhiều người có ý tưởng kiếm tiền, nhưng rất ít người thực sự hành động.

Trong khi đó, những người "nghĩ là làm", không chờ đợi "mọi thứ sẵn sàng" mới bắt đầu, lại thường là những người đạt được kết quả đầu tiên và gặt hái được thành công.

Bởi họ tin tưởng vào một điều: hành động quan trọng hơn sự hoàn hảo. Dù chỉ là những thử nghiệm nhỏ, nhưng hành động ngay lập tức để hiện thực hóa ý tưởng vẫn tốt hơn là chỉ nói suông.

Những người sáng lập Airbnb, nền tảng cho thuê phòng nghỉ lớn nhất thế giới, ban đầu chỉ cho thuê một phòng trong căn hộ của mình cho người lạ. Khi nhận thấy kế hoạch khả thi, họ đã liên tục cải tiến và mở rộng quy mô. Nếu họ ngay từ đầu chỉ nghĩ đến "chờ đợi đầu tư, chờ thị trường chín muồi", có lẽ Airbnb đã không ra đời.

Những người có thể thu hút tài lộc một cách liên tục hiểu rõ: ý tưởng không có giá trị, chỉ có hành động mới tạo ra giá trị. Có những người tự cho mình là không có cơ hội, nhưng trên thế giới này không thiếu cơ hội, điều thiếu là khả năng thực thi để nắm bắt cơ hội.

Mơ mộng chỉ mang lại cảm giác thành tựu giả tạo, thực tế là họ đang đứng yên một chỗ mà không có kết quả gì.

Chỉ có những người hành động nhanh chóng, và không ngừng cải thiện, tối ưu hóa trong thực tế, mới có thể thực sự biến nguồn lực thành tài sản và tích lũy sức mạnh để nâng cao giá trị tài sản của mình.

06

Khi bão tố ập đến, có người tránh né cơn mưa gió, có người lại xây dựng những chiếc cối xay gió. Hai sự lựa chọn này báo hiệu hai cuộc đời hoàn toàn khác biệt. Quyền lựa chọn không nằm ở đâu xa, mà nằm ngay trong tay mỗi người. Chỉ khi có mục tiêu và kế hoạch sớm, ta mới có thể nhìn thấy "ngọn núi vàng, ngọn núi bạc" ở phía xa.

Giữ vững dũng khí để có sự đột phá, bình tĩnh đối diện với sự thay đổi, chỉ khi đó ta mới có thể tích lũy sức mạnh trong thực tiễn và từng bước xây dựng tài sản.

Cuối cùng, mong rằng chúng ta đều có thể rèn luyện khả năng thu hút tài lộc, khai thác tiềm năng lớn hơn của bản thân trên con đường cuộc sống của mỗi người.