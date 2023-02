Tiểu hoa gây tiếc nuối nhất hiện tại: Cho Dương Mịch "ngửi khói" với bom tấn top 1 thế giới, giờ trở lại không ai thèm quan tâm

Cuộc chiến của những nàng tiểu hoa vốn dĩ đã trở nên căng thẳng những năm gần đây, từ truyền hình còn có cả điện ảnh. Khi trở lại với màn ảnh rộng, Dương Mịch từng bị một đối thủ cùng tuổi "đè bẹp", song cô nàng ấy lại không thể tận dụng cơ hội này để trở mình, vươn lên hàng top.



Năm 2021, Dương Mịch đóng Ám Sát Tiểu Thuyết Gia nhưng bại trận trước dự án của bạn cùng tuổi.

Năm 2021, màn ảnh rộng Hoa ngữ chứng kiến nhiều dự án hấp dẫn, trong đó có cuộc chiến ngầm của 2 tiểu hoa bằng tuổi là Dương Mịch và Trương Tiểu Phỉ. Tuy không được chú ý ngay từ đầu như Dương Mịch nhưng về sau, dự án của Trương Tiểu Phỉ trở thành "ngựa ô" phá đảo phòng vé. Xin Chào, Lý Hoán Anh lấy đề tài tình mẹ con giản dị, song chiếm trọn tình yêu của khán giả mùa Tết và thu về hơn 822 triệu USD toàn cầu.

Phim từng nắm giữ ngôi vị top 1 phòng vé thế giới trong hơn 9 tháng cho đến khi bị Trường Tân Hồ và Spider-Man: No Way Home soán ngôi ở 1-2 tháng cuối năm.

Xin Chào, Lý Hoán Anh trở thành "ngựa ô" bùng nổ nhất thế giới năm 2021.

Thế nhưng trên hết, nữ chính Trương Tiểu Phỉ đã hoàn toàn "đổi vận" nhờ vai diễn Lý Hoán Anh. Cô đã giành chiến thắng hạng mục Nữ chính xuất sắc nhất (Ảnh hậu) tại lễ trao giải Kim Kê, trở thành cái tên được săn đón bậc nhất màn ảnh rộng. Sinh năm 1986, Trương Tiểu Phỉ đã mất gần 15 năm để có được thành công đầu tiên này. Cô từng theo học khoa biểu diễn của Bắc Ảnh, thực chất cùng khóa với Dương Mịch và Viên San San.

Trương Tiểu Phỉ và Dương Mịch khá thân thiết.

Khoảng thời gian sau khi ra trường, cô được giới thiệu với Giả Linh, dần dần chuyển sang đóng mảng hài. Tuy nhiên thật không dễ để nàng tiểu hoa 8X này đạt được thành công, các dự án phim khá kém tiếng do lúc bấy giờ người ta vẫn còn định kiến, nghi ngại về NSX nữ. Phải đến tận năm 2021, Xin Chào, Lý Hoán Anh ra rạp và thay đổi cô và cả Giả Linh.

Trương Tiểu Phỉ nhận giải Ảnh hậu.

Sau thành công của vai Lý Hoán Anh, Trương Tiểu Phỉ nhận được nhiều lời mời phim ảnh, thế nhưng cô lại không chịu bứt phá. Vẫn chỉ ưu tiên đóng phim "văn nghệ", Trương Tiểu Phỉ không thể thúc đẩy danh tiếng của bản thân, và danh tiếng từ vai Lý Hoán Anh cũng không thể kéo dài lâu. Đến Tết năm nay, cô trở lại điện ảnh với dự án Hoán Đổi Nhân Sinh nhưng lại không thành công. Bộ phim không có cửa để đấu với Mãn Giang Hồng hay Lưu Lạc Địa Cầu 2 dù mang đề tài gia đình - đôi thị vốn rất được ưa chuộng vào dịp lễ.

Trở lại với phim Tết mới, Trương Tiểu Phỉ gặp thất bại và bị quên lãng.

Hiện tại nhắc đến Trương Tiểu Phỉ, ai nấy đều đáng tiếc vì nàng tiểu hoa bỏ lỡ cơ hội thành sao hạng A này. Thậm chí có nhiều người còn cho rằng Trương Tiểu Phỉ là một "one hit wonder", tức chỉ nổi 1 lần rồi thôi. So với lần đó đánh bại Dương Mịch thì Trương Tiểu Phỉ hoàn toàn không còn cơ hội nào để bứt phá nữa.

Trương Tiểu Phỉ bỏ lỡ cơ hội vươn lên hàng top, trở lại với sự im lặng giống 15 năm trước.

Nguồn: Sina