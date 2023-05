Tiết lộ về chủ sở hữu resort giá 60 triệu đồng/đêm có rắn "ghé thăm"

Mới đây, trên mạng xã hội xôn xao thông tin một nữ du khách ở Hà Nội phát hiện con rắn dài cả mét này bò trong căn phòng ở khu resort sang chảnh chị thuê để nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Theo kể lại, nữ du khách có dấu hiệu hoảng loạn, sau đó phải gọi cho ban quản lý khu nghỉ dưỡng để nhờ can thiệp. Đây là một sự cố khá hi hữu, đặc biệt, khu resort này còn thuộc hạng 5 sao và vị khách phải bỏ ra 60 triệu đồng mỗi đêm ở đây.

Rắn xuất hiện trong khu nghỉ dưỡng 5 sao ở Quảng Nam (Ảnh: FB)

Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam xác nhận thông tin việc du khách phát hiện có rắn trong phòng ở khu Resort The Nam Hải, đại diện quản lý khu resort 5 sao này đã giải thích và rất tiếc vì đã để xảy ra sự cố ngoài ý muốn như trên cho khách lưu trú.

Ai là chủ Four Season Resort The Nam Hai?

Theo tìm hiểu của PV, khu resort - nơi xuất hiện con rắn nêu trên là Four Season Resort The Nam Hai (Hội An), có diện tích 35 ha, bao gồm 60 phòng khách sạn dạng biệt thự và 40 căn biệt thự để bán - loại từ một đến năm phòng ngủ và mỗi biệt thự đều có hồ bơi riêng.

Four Season Resort The Nam Hai hiện thuộc sở hữu của thương hiệu khách sạn quốc tế Four Seasons đến từ Canada. Ông Marcel Oostenbrink là Tổng Giám đốc Four Season Resort The Nam Hai.

Trước khi về tay Four Seasons, khu resort này có tên là The Nam Hai Resort, thuộc sở hữu của Indochina Capital tại Việt Nam với số vốn đầu tư hàng chục triệu USD. Thương vụ chuyển nhượng khá kín tiếng này được diễn ra cách đây 7 năm.

Cụ thể, hồi tháng 4/2016, Jones Lang Lasalle Việt Nam (JLL) - đơn vị nghiên cứu thị trường bất động sản - tiết lộ trong quý I/2016, Indochina Land đã hoàn thành giao dịch chuyển nhượng 2 dự án, trong đó có khu resort The Nam Hai (Quảng Nam).

Four Season Resort The Nam Hai ở Hội An (ảnh: website Four Season)

Về chủ sở hữu hiện tại Resort The Nam Hai, theo thông tin trên website của tập đoàn này, hiện Four Seasons sở hữu 126 khách sạn tại 43 quốc gia trên toàn cầu. Thương hiệu này ra đời vào năm 1960, có trụ sở chính tại Toronto, Ontario, Canada. Năm 2021, báo chí quốc tế đưa tin quỹ đầu tư Cascade Investment LLC của tỷ phú Bill Gates đã chính thức trở thành cổ đông lớn nhất của hệ thống khách sạn này.

Ngoài Resort The Nam Hai ở Hội An (Việt Nam), doanh nghiệp nói trên còn có hệ thống nghỉ dưỡng trải dài khắp châu Mỹ, châu Âu, Trung Đông và châu Phi, châu Á.

Riêng ở Việt Nam, ngoài Four Season Resort The Nam Hai, tập đoàn này cũng được biết đến với vai trò quản lý Four Seasons Hồ Gươm (Hà Nội).

Giá cực kỳ đắt đỏ

Sau hơn 60 năm ra đời và phát triển, Four Season luôn củng cố vị trí của mình với tư cách là thương hiệu lưu trú sang trọng hàng đầu. Cũng bởi vậy, giá một đêm ở khu nghỉ dưỡng tại Four Season Resort The Nam Hai không hề rẻ.

Giá thuê căn villa tại Four Season Resort The Nam Hai

Theo tìm hiểu, giá 60 triệu/đêm mà nữ du khách gặp phải rắn nêu trên là mức giá phải trả cho căn villa 3 phòng ngủ rộng 520 m2 hướng biển, có bể bơi.

Căn biệt thự được rao có giá thuê gần 2.500 USD của Four Season Resort The Nam Hai (Ảnh: Website Four Season)

Ngoài ra, có nhiều bậc giá khác nhau cho từng sản phẩm nghỉ dưỡng khác nhau tại hệ thống này. Đối với những biệt thự có rộng hơn (590 m2, 660 m2), giá sẽ cao hơn.

Trên một số website đặt phòng trực tuyến, một số căn biệt thự tại khu resort này giá rao lên tới 85 - 90 triệu đồng/đêm. Ngoài ra, cũng có nhiều căn có mức giá thấp nhất hơn 20 triệu đồng.

Theo giới thiệu, khu resort này được thiết kế dựa trên ý tưởng về miền đồng quê, cộng với ảnh hưởng từ thiết kế của phố cổ Hội An nên mang nhiều màu sắc yên bình và cổ kính. Điều đặc biệt, trong khuôn viên của Four Seasons Resort The Nam Hai có một ngôi miếu Thành Hoàng cổ, nơi ngư dân trong vùng vẫn tới để thực hiện các nghi thức truyền thống thiêng liêng, cầu mong phước lành và an toàn trong những hải trình xa khơi.

Đại diện resort cho biết khi trả lời báo chí, vào ngày rằm, mùng một hằng tháng, du khách có thể tham gia hoạt động tín ngưỡng như một trải nghiệm văn hoá bản địa đặc sắc.

Cũng theo đại diện đơn vị này, kể từ lần đầu tiên được công nhận vào năm 2019, Four Seasons Resort The Nam Hai đã liên tục được vinh danh với dịch vụ xuất sắc vượt 900 tiêu chuẩn kiểm tra khắt khe của tạp chí Forbes Travel Guide. Năm 2023 là năm thứ 5 liên tiếp resort được tạp chí Forbes Travel Guide xếp hạng 5 sao.

Ngay sau vụ việc con rắn xuất hiện trong căn phòng đắt đỏ, nhiều ý kiến bình luận cho rằng đây là một sự cố đáng tiếc bởi thực tế du khách phải trả với chi phí đắt đỏ nên cần được đáp ứng dịch vụ hoàn hảo nhất có thể.