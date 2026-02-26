Tiết lộ cách tính trợ cấp thất nghiệp 2026: Đóng bao lâu để nhận tối đa 12 tháng tiền trợ cấp?

Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp tối đa từ 1.1.2026

Mới đây, Chính phủ ban hành Nghị định số 293/2025/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động, có hiệu lực từ ngày 1.1.2026, thay thế Nghị định số 74/2024/NĐ-CP.

Ảnh minh họa

Theo Nghị định 293/2025/NĐ-CP, mức lương tối thiểu tháng tại 4 vùng được quy định như sau:

Vùng 1: 5.310.000 đồng/tháng (tăng 350.000 đồng).

Vùng 2: 4.730.000 đồng/tháng (tăng 320.000 đồng).

Vùng 3: 4.140.000 đồng/tháng (tăng 280.000 đồng).

Vùng 4: 3.700.000 đồng/tháng (tăng 250.000 đồng).

Với việc tăng lương tối thiểu vùng này, mức hưởng trợ cấp thất nghiệp tối đa cũng sẽ tăng theo.

Cụ thể, tại khoản 1, Điều 38 Luật Việc làm năm 2025 quy định: Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hằng tháng của người lao động bằng 60% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của 6 tháng liền kề trước khi thất nghiệp. Tối đa không quá 5 lần mức lương tối thiểu vùng tại tháng cuối cùng đóng bảo hiểm thất nghiệp. (Quy định này có thay đổi so với Luật Việc làm năm 2013 còn hiệu lực đến 31/12/2025 quy định mức mức hưởng trợ cấp thất nghiệp tối đa bằng 5 lần mức lương cơ sở hoặc mức lương tối thiểu vùng tùy thuộc vào đối tượng).

Do đó, từ ngày 01/01/2026, mức trợ cấp thất nghiệp tối đa người lao động được hưởng là:

Vùng 1: 26.550.000 đồng/tháng (tăng 1.750.000 đồng).

Vùng 2: 23.650.000 đồng/tháng (tăng 1.600.000 đồng).

Vùng 3: 20.700.000 đồng/tháng (tăng 1.400.000 đồng).

Vùng 4: 18.500.000 đồng/tháng (tăng 1.250.000 đồng).

Lưu ý: Quy định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01.01.2026. Vì vậy, các trường hợp thất nghiệp xảy ra trước thời điểm này vẫn áp dụng theo quy định của Luật Việc làm năm 2013.

Hướng dẫn tính số tháng hưởng trợ cấp thất nghiệp năm 2026?

Theo quy định tại Điều 39 Luật Việc làm 2025 như sau:

Mức hưởng, thời gian hưởng, thời điểm hưởng và hồ sơ, trình tự, thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp

1. Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hằng tháng bằng 60% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của 06 tháng đã đóng bảo hiểm thất nghiệp gần nhất trước khi chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc chấm dứt làm việc nhưng tối đa không quá 05 lần mức lương tối thiểu tháng theo vùng do Chính phủ công bố được áp dụng tại tháng cuối cùng đóng bảo hiểm thất nghiệp.

2. Thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp được tính theo số tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp, cứ đóng đủ 12 tháng đến đủ 36 tháng thì được hưởng 03 tháng trợ cấp thất nghiệp, sau đó, cứ đóng đủ thêm 12 tháng thì được hưởng thêm 01 tháng trợ cấp thất nghiệp nhưng thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp tối đa 12 tháng.

3. Thời điểm hưởng trợ cấp thất nghiệp là ngày làm việc thứ 11 kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp.

...

Từ quy định trên, thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp được tính căn cứ vào tổng thời gian người lao động đã đóng bảo hiểm thất nghiệp, cụ thể như sau:

- Người lao động đóng đủ từ 12 tháng đến đủ 36 tháng thì được hưởng 3 tháng trợ cấp thất nghiệp;

- Sau đó, cứ đóng thêm đủ 12 tháng bảo hiểm thất nghiệp thì được hưởng thêm 1 tháng trợ cấp thất nghiệp;

- Thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp tối đa là 12 tháng, kể cả trường hợp có thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp trên 12 năm.

Như vậy, người lao động đáp ứng đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp thì thời gian hưởng được tính dựa trên tổng thời gian đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp, nhưng tối đa không quá 12 tháng.

Cụ thể, bảng hướng dẫn tính số tháng hưởng trợ cấp thất nghiệp năm 2026 tương ứng với thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp được xác định như sau:

STT Số năm đóng bảo hiểm thất nghiệp Số tháng được hưởng trợ cấp thất nghiệp 1 Dưới 1 năm (dưới 12 tháng) Không được hưởng 2 Đủ 1 năm 3 tháng 3 Đủ 2 năm 3 tháng 4 Đủ 3 năm 3 tháng 5 Đủ 4 năm 4 tháng 6 Đủ 5 năm 5 tháng 7 Đủ 6 năm 6 tháng 8 Đủ 7 năm 7 tháng 9 Đủ 8 năm 8 tháng 10 Đủ 9 năm 9 tháng 11 Đủ 10 năm 10 tháng 12 Đủ 11 năm 11 tháng 13 Đủ 12 năm 12 tháng 14 Trên 12 năm 12 tháng

Ví dụ tính số tháng hưởng trợ cấp thất nghiệp năm 2026

Ví dụ 1: Người lao động A có thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp là 2 năm 6 tháng. Do đã đóng từ đủ 12 tháng đến dưới 36 tháng nên được hưởng 03 tháng trợ cấp thất nghiệp.

Ví dụ 2: Người lao động B có thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp là 5 năm. Theo đó, 3 năm đầu được hưởng 3 tháng, 2 năm tiếp theo được hưởng thêm 2 tháng. Vậy, tổng thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp là 5 tháng.

Ví dụ 3: Người lao động C có thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp là 14 năm. Mặc dù thời gian đóng vượt quá 12 năm, nhưng theo quy định, thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp tối đa chỉ là 12 tháng.