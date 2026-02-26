Xuất hiện nhóm người nước ngoài đến Việt Nam chụp ảnh căn cước, quét nhận diện khuôn mặt: Công an phát cảnh báo nóng tới người dân

Theo thông tin từ Công an tỉnh Phú Thọ, một số sàn giao dịch giao dịch ngoại hối, tiền điện tử như XM, Binance… triển khai chương trình thưởng cho tài khoản mới với mức ưu đãi khoảng 20% số tiền nạp ban đầu, có trường hợp tiền thưởng lên tới 10.000 USD.

Lợi dụng chính sách này, thời gian qua xuất hiện một số đối tượng người nước ngoài, chủ yếu người Trung Quốc, nhập cảnh vào Việt Nam, tìm đến các địa bàn khu vực biên giới để tiếp cận người dân, đặt vấn đề thu thập thông tin cá nhân.

Các đối tượng sử dụng điện thoại di động để chụp ảnh căn cước công dân, chụp ảnh nhận dạng khuôn mặt ở nhiều góc độ, yêu cầu người dân xác nhận thông tin trên điện thoại.

Sau khi hoàn tất, chúng trả tiền “cảm ơn” khoảng 100 Nhân dân tệ/người (tương đương khoảng 380.000 đồng) và thỏa thuận sẽ tiếp tục quay lại để thu thập dữ liệu sinh trắc học với mức bồi dưỡng tương tự. Mục đích là sử dụng thông tin cá nhân của công dân Việt Nam để mở tài khoản mới trên các sàn giao dịch, qua đó hưởng lợi từ chính sách khuyến mãi.



Hành vi trên đã vi phạm nghiêm trọng các quy định của pháp luật Việt Nam về bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Đáng chú ý, các đối tượng là người nước ngoài trực tiếp thu thập dữ liệu của công dân Việt Nam để phục vụ hoạt động giao dịch trên nền tảng điện tử. Không loại trừ khả năng các dữ liệu đã thu thập còn bị sử dụng vào những mục đích trái pháp luật khác như đăng ký vay tiền qua các ứng dụng không hợp pháp, làm giả giấy tờ, mở tài khoản ngân hàng, tài khoản mạng xã hội ảo hoặc thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Khi đó, theo công an, người đứng tên thông tin có thể phải đối mặt với nhiều rủi ro pháp lý, ảnh hưởng trực tiếp đến uy tín, tài sản và đời sống cá nhân.

Công an tỉnh Phú Thọ khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác trước các lời đề nghị cung cấp, chụp ảnh, xác nhận thông tin cá nhân để nhận tiền hoặc quà tặng.

Người dân tuyệt đối không cung cấp căn cước, hình ảnh khuôn mặt, mã xác thực, thông tin tài khoản ngân hàng cho cá nhân, tổ chức không rõ lai lịch, mục đích. Đồng thời phải thường xuyên kiểm tra, cập nhật các biện pháp bảo mật đối với tài khoản điện tử và tuyên truyền đến gia đình, người thân, bạn bè về phương thức, thủ đoạn nêu trên để cùng nâng cao ý thức phòng ngừa.

Không tiếp tay, tham gia hoặc tạo điều kiện cho các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Khi phát hiện các trường hợp tương tự hoặc có thông tin liên quan đến hành vi nghi vấn mua bán, thu thập trái phép dữ liệu cá nhân, người dân phải kịp thời thông báo cho công an xã, phường nơi gần nhất hoặc Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Phú Thọ.