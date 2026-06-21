Hãy nhớ 5 mẹo “nhỏ mà có võ” dưới đây khi ăn cá để nhận về nhiều dinh dưỡng và bảo vệ sức khỏe cho bạn cũng như cả gia đình nhé!

Cá từ lâu đã được xem là thực phẩm vàng cho sức khỏe. Một khẩu phần cá trung bình cung cấp lượng đạm chất lượng cao, cùng omega-3 tốt cho tim mạch, mắt và não bộ. Nhiều nghiên cứu dinh dưỡng cũng chỉ ra rằng ăn cá đều đặn 2 đến 3 lần một tuần có thể giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch và hỗ trợ phát triển trí não ở trẻ nhỏ.

Tuy nhiên, không phải ai cũng biết ăn cá đúng cách. Chọn sai loại, nấu sai nhiệt độ, hay vô tình kết hợp với thực phẩm kỵ nhau, từ món ăn bổ dưỡng, cá có thể âm thầm biến thành nguồn gây hại mà chính người ăn không hề hay biết.

Dưới đây là 5 mẹo đơn giản nhưng quan trọng, giúp bạn vừa giữ trọn dinh dưỡng, vừa tránh nuốt phải mầm bệnh từ chính bữa cơm gia đình:

1. Chọn cá theo mùa

Nhiều người có thói quen mua cá quanh năm mà không để ý rằng mỗi loại cá đều có mùa vụ riêng, thời điểm cá béo nhất, chắc thịt nhất và giàu dưỡng chất nhất. Ví dụ cá thu thường ngon nhất vào khoảng tháng 10 đến tháng 3, trong khi cá chim lại đạt độ béo cao vào mùa hè. Ăn đúng mùa không chỉ ngon miệng hơn mà còn đảm bảo lượng dinh dưỡng tối ưu.

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Khi vào đúng mùa sinh sản hoặc mùa trưởng thành, hàm lượng omega-3, vitamin A, D và các khoáng chất trong cá thường cao hơn rõ rệt so với thời điểm trái vụ. Đây là yếu tố quan trọng hỗ trợ tim mạch, hệ thần kinh và thị lực.

Một điểm cũng đáng lưu ý là cá đúng mùa thường sinh trưởng tự nhiên trong môi trường ít bị can thiệp, không cần dùng nhiều thức ăn công nghiệp hay chất kích thích tăng trưởng như cá nuôi trái vụ. Nhờ vậy, nguy cơ tồn dư hóa chất, kháng sinh trong thịt cá cũng giảm đi đáng kể, giúp bữa ăn an toàn hơn cho cả gia đình.

Mẹo nhỏ cho người nội trợ là nên hỏi người bán hoặc tìm hiểu trước lịch mùa vụ của từng loại cá tại khu vực mình sinh sống. Vừa được ăn cá ngon, tươi, vừa tiết kiệm chi phí vì giá cá đúng mùa thường mềm hơn so với lúc trái vụ, khan hàng.

2. Không chiên cá quá lửa, tuyệt đối không ăn phần cá cháy

Không ít gia đình có thói quen để lửa thật to khi chiên cá với suy nghĩ cá sẽ giòn ngon hơn. Nhưng đây lại là một sai lầm âm thầm gây hại cho sức khỏe, đặc biệt nếu lặp lại thường xuyên trong thời gian dài.

Khi dầu ăn bị đun ở nhiệt độ cao trong thời gian dài, nhất là loại dầu được tái sử dụng nhiều lần, các hợp chất có hại như acrylamide và PAHs, tức hydrocarbon thơm đa vòng, có thể hình thành. Đây là những chất đã được nhiều nghiên cứu cảnh báo có liên quan đến nguy cơ ung thư nếu tích tụ lâu dài trong cơ thể. Vì vậy, nên hạn chế chiên cá ở nhiệt độ quá cao và thay dầu mới khi thấy dầu cũ bắt đầu sẫm màu hoặc bốc khói.

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Đáng chú ý hơn, phần cá bị cháy xém, dù chỉ là viền nhỏ ở rìa miếng cá, cũng không nên ăn. Khi đạm và mỡ trong cá bị đốt ở nhiệt độ cao, chúng có thể sinh ra benzopyrene và acrylamide, hai hợp chất gây hại trực tiếp đến gan và hệ tiêu hóa, làm tăng gánh nặng đào thải độc tố cho cơ thể về lâu dài.

Vì vậy, nếu chẳng may chiên hoặc nướng cá bị cháy, lời khuyên là nên cắt bỏ hẳn phần cháy đó trước khi ăn, thay vì giữ nguyên tâm lý chủ quan rằng ăn một chút sẽ không sao.

3. Hạn chế ăn cá sống, cá tái

Sashimi, gỏi cá hay lẩu cá nhúng tái đang là những món được nhiều bạn trẻ yêu thích nhờ vị tươi ngọt tự nhiên, không qua nấu chín kỹ. Nhưng ít ai biết rằng cá sống dưới nước là môi trường lý tưởng để nhiều loại ký sinh trùng và vi khuẩn tồn tại, điển hình như sán lá gan, sán dây, giun đầu móc hay vi khuẩn Listeria.

Khi ăn cá chưa được nấu chín kỹ, những tác nhân gây bệnh này có thể xâm nhập vào cơ thể, gây ngộ độc cấp tính với các biểu hiện như đau bụng, tiêu chảy, sốt. Nguy hiểm hơn, một số loại ký sinh trùng có thể âm thầm tích lũy trong cơ thể nhiều năm mà không gây triệu chứng rõ ràng, đến khi phát hiện thì đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến gan, ruột, thậm chí cả não bộ.

Tuy vậy, điều đó không có nghĩa phải tuyệt đối loại bỏ các món cá sống ra khỏi thực đơn. Nếu vẫn muốn thưởng thức, nên ưu tiên chọn cá có nguồn gốc rõ ràng, được cấp đông đúng chuẩn ở nhiệt độ đủ thấp trong thời gian đủ lâu để tiêu diệt ký sinh trùng. Nơi chế biến cũng cần đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, và chỉ nên ăn các món này với tần suất vừa phải, không lạm dụng thường xuyên trong tuần.

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4. Kiểm soát chặt lượng muối khi chế biến cá

Một sai lầm phổ biến khác trong gian bếp Việt là nêm nếm quá tay khi chế biến cá, đặc biệt với các món cá kho, cá rim mặn được nhiều gia đình ưa chuộng vì để được lâu, ăn cơm đưa miệng. Lượng muối quá nhiều không chỉ làm giảm khả năng cảm nhận vị ngọt tự nhiên của cá mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến giá trị dinh dưỡng vốn có, bao gồm protein, omega-3 và các loại vitamin tan trong dầu.

Nghiêm trọng hơn, ăn mặn thường xuyên là một trong những nguyên nhân hàng đầu dẫn đến tăng huyết áp, gia tăng áp lực lên tim và thận. Theo khuyến cáo dinh dưỡng phổ biến, người trưởng thành chỉ nên tiêu thụ dưới 5g muối mỗi ngày, nhưng thói quen ăn mặn trong các món kho, rim khiến nhiều người vô tình vượt ngưỡng này mà không hề hay biết.

Với các món cá khô, cá ướp muối, mức độ rủi ro càng cao hơn do hàm lượng muối trong quá trình bảo quản thường rất lớn. Ăn cá khô thường xuyên không chỉ làm mất đi phần lớn giá trị dinh dưỡng mà còn có thể gây giữ nước, phù nề, làm trầm trọng thêm các vấn đề về tim mạch và thận ở người có sẵn bệnh nền.

Lời khuyên là nên ưu tiên cá tươi, nêm nếm vừa phải khi chế biến, và chỉ nên xem cá khô là món ăn đổi vị thỉnh thoảng chứ không phải lựa chọn thường xuyên trong thực đơn hàng tuần.

5. Tránh các thực phẩm kỵ với cá

Không phải cứ là thực phẩm bổ dưỡng thì kết hợp với nhau sẽ càng tốt cho sức khỏe. Với cá, có một số cặp thực phẩm cần tránh ăn cùng lúc để không làm giảm khả năng hấp thu dinh dưỡng hoặc gây khó chịu cho hệ tiêu hóa.

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Cá và sữa là một ví dụ điển hình. Protein trong cá khi gặp casein trong sữa có thể gây cảm giác đầy bụng, khó tiêu, đặc biệt với những người có hệ tiêu hóa nhạy cảm. Trái cây có vị chua như cam, quýt cũng nên tránh ăn ngay sau bữa cá, vì lượng axit cao trong các loại quả này có thể làm biến đổi cấu trúc protein trong cá, khiến hệ tiêu hóa phải hoạt động vất vả hơn để xử lý.

Ngoài ra, một số loại rau quen thuộc trong bữa cơm Việt như rau cải, rau muống vốn chứa nhiều acid oxalic. Khi kết hợp với canxi có trong cá, chúng có thể tạo thành các hợp chất khó hấp thu, ảnh hưởng đến quá trình hấp thụ canxi vốn rất tốt cho xương khớp. Một số người còn gặp tình trạng đầy hơi, khó tiêu khi vô tình ăn chung những thực phẩm này trong cùng một bữa.

Để hạn chế tình trạng này, hãy lưu ý:

- Tránh nấu chung cá với sữa hoặc các sản phẩm từ sữa

- Không ăn trái cây chua ngay sau bữa ăn có cá, nên cách ít nhất một giờ

- Hạn chế kết hợp cá với rau cải, rau muống trong cùng một món

Nguồn và ảnh: Health UDN, Sohu, Cancer123