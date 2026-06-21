Trứng tốt nhưng không phải ăn kiểu gì cũng tốt. Ăn sai cách còn có thể "hóa độc".

Dì Vương (Trung Quốc), 56 tuổi, là người nội trợ đảm đang, đã chăm chút từng bữa ăn cho gia đình suốt hơn 20 năm. Thời gian gần đây, nghe nhiều người nói trứng rất tốt cho sức khỏe, dì bắt đầu nấu trứng nhiều hơn hẳn, dần dà thành thói quen sáng nào cũng luộc một nồi trứng cho cả nhà ba người ăn sáng. Đã vậy, một người bà con ở quê còn nuôi gà thả vườn, thường gom trứng sạch bán lại cho dì với giá rẻ.

Trứng ngon, giá hời, lại tốt cho sức khỏe, dì nghĩ không có lý do gì để không ăn mỗi ngày, càng ăn nhiều càng yên tâm vì cả nhà sẽ khỏe mạnh hơn. Nhưng niềm tin ấy của dì nhanh chóng bị lung lay dữ dội khi mọi người trong nhà xuất hiện bất thường về sức khỏe nối tiếp nhau.

Cả gia đình đều gặp vấn đề sức khỏe sau khi ăn trứng sai cách trong bữa sáng (Ảnh minh họa)

Mọi chuyện bắt đầu từ những dấu hiệu rất nhỏ. Dì Vương thường xuyên thấy bụng đầy ách, ăn không tiêu, đi khám thì phát hiện mỡ máu tăng nhẹ. Chồng dì thì khó chịu hơn, liên tục buồn nôn, ợ chua, trào ngược axit không rõ nguyên nhân dù trước giờ dạ dày ông vốn khỏe mạnh. Đáng lo nhất là cháu trai đang đi học, cứ vài ngày lại đau bụng, có hôm phải xin nghỉ học vì tiêu chảy liên tục.

Ban đầu cả nhà chỉ nghĩ đơn giản là rối loạn tiêu hóa theo mùa, dì Vương tự mua thuốc cho cả ba người uống. Nhưng chẳng hiểu sao uống mãi không đỡ, triệu chứng còn có dấu hiệu nặng hơn. Lo lắng, dì đưa cả gia đình đến bệnh viện kiểm tra.

Ngồi trong phòng khám, dì Vương vẫn đinh ninh bác sĩ sẽ tìm ra một loại virus hay vi khuẩn lạ nào đó. Dì không ngờ, câu trả lời lại đến từ chính nồi trứng luộc dì vẫn tự hào nấu mỗi sáng gần đây.

Sau khi hỏi kỹ thói quen ăn uống hàng ngày, bác sĩ nhẹ nhàng nói với dì Vương rằng vấn đề không nằm ở việc ăn trứng, mà nằm ở cách cả nhà đang ăn trứng sai suốt thời gian gần đây. Nghe đến đây, dì Vương sững người. Bao năm chăm chút bữa sáng cho gia đình bằng tất cả sự cẩn thận mình có, vậy mà chỉ vì nấu trứng nhiều hơn, sai cách hơn trong vài tháng gần đây, dì lại vô tình khiến chồng và cháu mình đổ bệnh. Dì bật khóc ngay tại phòng khám, vừa tủi thân vừa tự trách bản thân.

4 sai lầm khi ăn trứng hại sức khỏe cả nhà

Bác sĩ giải thích, trứng vốn là thực phẩm tốt, giàu đạm chất lượng cao, lecithin và nhiều vi chất cần thiết cho cơ thể. Nhưng giá trị dinh dưỡng đó có phát huy được hay không, có gây hại hay không, lại phụ thuộc rất nhiều vào cách ăn. Và gia đình dì Vương đã mắc cùng lúc 4 sai lầm phổ biến mà rất nhiều gia đình khác cũng đang lặp lại mỗi ngày;

1. Trứng luộc để qua đêm, hâm lại ăn tiếp

Tuyệt đối không nên để trứng luộc qua đêm, nhất là trứng lòng đào (Ảnh minh họa)

Vì luộc nguyên nồi trứng sạch mua được giá rẻ, dì Vương thường luộc dư ra để dành ăn dần cho tiết kiệm. Dì nghĩ tủ lạnh đủ lạnh để giữ trứng an toàn, nhưng bác sĩ cho biết nhiệt độ thấp chỉ làm chậm chứ không tiêu diệt hoàn toàn vi khuẩn. Trứng để lâu, đặc biệt qua đêm, là môi trường thuận lợi cho vi khuẩn như Salmonella sinh sôi. Đây chính là lý do khiến cháu trai dì, người có hệ miễn dịch còn non yếu, liên tục đau bụng và tiêu chảy.

2. Ăn quá nhiều trứng mỗi sáng

Vì trứng sạch, giá rẻ, lại nghĩ ăn nhiều sẽ bổ sung nhiều dinh dưỡng hơn, dì Vương thường cho mỗi người ăn hai đến ba quả trứng mỗi sáng, có hôm còn nhiều hơn. Bác sĩ giải thích, với người lớn khỏe mạnh, một quả trứng mỗi ngày đã đủ đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng. Ăn quá nhiều khiến cholesterol tích tụ, tăng gánh nặng chuyển hóa cho gan và thận, đây chính là nguyên nhân khiến chỉ số mỡ máu của dì Vương tăng nhẹ dù bản thân dì vốn ăn uống khá điều độ.

3. Ăn trứng lòng đào vì nghĩ giữ được nhiều chất

Chồng dì Vương thích ăn trứng lòng đào, cho rằng để lòng đỏ còn hơi lỏng sẽ giữ được nhiều dinh dưỡng hơn. Nhưng trứng chưa chín kỹ không thể diệt sạch vi khuẩn, ăn lâu dài làm tăng nguy cơ nhiễm trùng đường ruột, đồng thời khiến cơ thể khó hấp thụ trọn vẹn lượng đạm trong trứng. Đây cũng là một phần nguyên nhân khiến ông bị buồn nôn, trào ngược axit kéo dài mà không rõ lý do.

Trứng lòng đàob được nhiều người yêu thích nhưng cũng nhiều rủi ro sức khỏe hơn trứng chín kỹ (Ảnh minh họa)

4. Chỉ ăn trứng không, bụng đói vẫn nạp toàn đạm

Cả nhà thường chỉ ăn trứng không kèm bất kỳ món chính nào khác vào buổi sáng. Khi bụng đói, cơ thể sẽ ưu tiên chuyển hóa lượng đạm lớn từ trứng thành năng lượng thay vì hấp thụ dưỡng chất, gây lãng phí dinh dưỡng. Đồng thời, lượng đạm cao kích thích dạ dày tiết nhiều axit hơn bình thường, theo thời gian làm tổn thương niêm mạc dạ dày, dẫn đến các biểu hiện như đầy hơi, trào ngược mà cả dì Vương lẫn chồng đều gặp phải.

Sau buổi khám hôm đó, dì Vương về nhà thay đổi hoàn toàn thói quen nấu nướng. Trứng được luộc vừa đủ ăn trong ngày, không để qua đêm. Nếu lỡ thừa, dì bảo quản kín trong tủ lạnh không quá mười hai tiếng và luôn hâm chín kỹ trước khi dùng lại. Trứng luộc giờ được tính thời gian cẩn thận, bắt đầu từ nước lạnh, sôi khoảng sáu đến tám phút để chín hẳn nhưng không bị khô cứng.

Mỗi người trong nhà giờ chỉ ăn một quả trứng mỗi sáng, riêng cháu trai đang tuổi lớn được tăng nhẹ nhưng không quá hai quả. Quan trọng hơn, bữa sáng không còn chỉ có mỗi trứng. Dì Vương kết hợp thêm bánh mì nguyên cám, cháo hoặc rau củ, trái cây để bữa ăn cân bằng hơn, vừa làm chậm tăng đường huyết, vừa giúp dạ dày dễ chịu hơn.

Chỉ sau vài tuần áp dụng đúng cách, các triệu chứng của cả ba người đều cải thiện rõ rệt. Dì Vương vẫn hay nhắc lại khoảnh khắc bật khóc trong phòng khám hôm đó, không phải vì sợ bệnh, mà vì nhận ra đôi khi, chính sự yêu thương và cẩn thận thái quá lại vô tình trở thành nguyên nhân gây hại cho những người mình thương nhất. Với dì, đó là bài học nhớ đời, rằng ăn đúng cách quan trọng không kém gì ăn đủ chất.

Nguồn và ảnh: Aboluowang, China News, Sunday More