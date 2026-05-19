Tiến bộ y học: Mổ não bé trai 12 tuổi trong lúc bệnh nhi vẫn tỉnh táo

Những cơn đau đầu kéo dài suốt 2 tháng, kèm theo tình trạng tê yếu thoáng qua nửa người và một lần mất ý thức ngắn là dấu hiệu bất thường ở một bé trai 12 tuổi. Khi bé được đưa đến Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM thăm khám, các bác sĩ phát hiện khối u não lớn nằm ngay vùng chức năng quan trọng, liên quan trực tiếp đến vận động và ngôn ngữ.

Đây là vị trí đặc biệt nhạy cảm, nơi mọi can thiệp đều tiềm ẩn nguy cơ để lại di chứng lâu dài, ảnh hưởng đến khả năng vận động, giao tiếp và chất lượng sống của người bệnh nếu không được kiểm soát chặt chẽ.

Ê-kíp điều trị cùng bé trái sau mổ não trong lúc còn tỉnh

TS-BS Đỗ Hồng Hải, Trưởng Đơn nguyên Ngoại Thần kinh nhi, Khoa Ngoại Thần kinh - Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM, cho biết khối u nằm sát vùng chức năng quan trọng của não bộ, do đó mục tiêu điều trị không chỉ là lấy u mà còn phải bảo tồn tối đa chức năng thần kinh cho bệnh nhi.

Trước thách thức này, ê-kíp đã lựa chọn mổ sọ tỉnh, một kỹ thuật phẫu thuật thần kinh chuyên sâu thường được chỉ định trong các trường hợp tổn thương não nằm gần vùng chức năng quan trọng, thay vì gây mê toàn thân như thông thường. Với mổ não tỉnh, người bệnh có thể được đánh giá trực tiếp khả năng nói và vận động ngay trong quá trình phẫu thuật.

Kỹ thuật này giúp phẫu thuật viên xác định ranh giới an toàn khi bóc tách khối u, nhận biết sớm nguy cơ ảnh hưởng đến chức năng não để điều chỉnh thao tác kịp thời, qua đó hạn chế tối đa tổn thương các đường dẫn truyền thần kinh quan trọng.

Việc triển khai kỹ thuật này ở trẻ em là thách thức lớn do yêu cầu cao về chuyên môn và sự phối hợp đồng bộ giữa nhiều chuyên khoa. Với người bệnh mới 12 tuổi, việc giúp trẻ hiểu, tin tưởng và hợp tác trong suốt quá trình phẫu thuật là yếu tố đặc biệt quan trọng, góp phần vào thành công chung của ca mổ.

Hình ảnh sau phẫu thuật sọ não của bé trai

Sau phẫu thuật, bệnh nhi tỉnh táo, hồi phục tốt và không xuất hiện dấu thần kinh khu trú mới. Kết quả hình ảnh sau mổ cho thấy khối u đã được lấy gần như toàn bộ. Bệnh nhi tiếp tục được theo dõi sát và xây dựng kế hoạch điều trị tiếp theo nhằm bảo đảm quá trình hồi phục toàn diện.

Theo TS-BS Trương Thanh Tình, Trưởng Khoa Ngoại Thần kinh - Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM, việc triển khai thành công mổ sọ tỉnh với bệnh nhi cho thấy năng lực làm chủ các kỹ thuật phẫu thuật thần kinh chức năng chuyên sâu tại bệnh viện. Không chỉ giúp tăng khả năng lấy u, phương pháp này còn góp phần quan trọng trong bảo tồn chức năng và chất lượng sống lâu dài cho người bệnh, đặc biệt ở các trường hợp u não nằm tại vùng nguy cơ cao.