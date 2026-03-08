“Tiệm trà sữa Morinaga” khuấy đảo hội bầu dịp 8/3

Những ngày cận kề 8/3, thay vì rần rần khoe hoa hay trang sức đắt giá, hội mẹ bầu GenZ lại chọn cách tay ôm bụng to vượt mặt, tay thản nhiên cắm ống hút thưởng vị trà sữa trân châu giòn thơm, tận hưởng sở thích riêng.

"Ủa, mẹ bầu mà vẫn uống trà sữa full topping sao? Cafein liệu có ảnh hưởng đến thai kỳ không? Và cửa tiệm nào lại dám chiều lòng mẹ bầu đến thế?"

Không phải "tin đồn", trà sữa cho mẹ bầu là có thật!

Cuối cùng, sự thật cũng được hé lộ, mang đến một "twist" đầy thú vị: Những ly trà sữa full topping khiến mẹ bầu mê mẩn thực chất đến từ set quà tặng 8/3 của Morinaga. Morinaga đã khéo léo "đóng gói" cả một tiệm trà sữa thu nhỏ vào trong hộp quà, để mẹ bầu có thể hóa thân thành "bartender tại gia", tận hưởng trọn vẹn niềm vui pha chế, tự pha cho mình một ly trà sữa full topping ngon thơm chuẩn gu mẹ bầu.

Với siêu phẩm Thực phẩm bổ sung Morinaga E-Okasan hương trà sữa, thương hiệu đã khéo léo giải quyết một trong những nỗi băn khoăn lớn nhất của mẹ bầu. Điểm đặc biệt khiến thức uống này trở thành lựa chọn "chân ái" chính là công thức TRÀ SỮA HOÀN TOÀN KHÔNG CHỨA CAFEIN - vừa thỏa mãn sở thích, đủ đầy dinh dưỡng, vừa an tâm cho sức khỏe cả thai kỳ.

Khoảnh khắc trở thành "bartender tại gia" mới thật sự đáng giá: tự tay khuấy lớp trà sữa sánh mịn cùng nước, hương thơm ngọt ngào lan tỏa khắp không gian; thả vài viên đá mát lạnh lách tách tan ra, làm vị trà thêm phần sảng khoái; rồi nhẹ nhàng rót trân châu mềm dẻo, giòn dai vào ly. Tất cả hòa quyện thành một bản giao hưởng hương vị thơm nức mũi, mát lạnh, dai giòn, thanh nhạt vừa miệng. Chỉ một ngụm thôi đã đủ để vị giác bùng nổ, xua tan cơn thèm, gợi nhớ cảm giác mê mẩn của ly trà sữa từng khiến mình say đắm. Vị ngọt dịu dàng, không hề gắt, càng uống càng thấy cuốn, để lại dư vị tinh tế khó quên. Vừa thỏa mãn sở thích, vừa an tâm cho sức khỏe thai kỳ - một trải nghiệm ngọt ngào khiến bất kỳ ai cũng phải mỉm cười xuýt xoa.

Morinaga cưng chiều mẹ bầu theo cách thật chill

Những món quà xa xỉ hay bó hoa rực rỡ vào dịp 8/3 đôi khi trở nên quá quen thuộc. Với phụ nữ mang thai - vốn nhạy cảm và phải tạm gác lại nhiều sở thích riêng - một ngụm trà sữa mát lạnh, không chứa cafein, giàu dưỡng chất lại mang ý nghĩa đặc biệt hơn nhiều. Đó không chỉ là sự thỏa mãn cho cơn thèm bất chợt, mà còn là lời nhắn gửi dịu dàng, tinh tế: sự thấu hiểu và quan tâm dành cho người vợ bầu yêu thương mà Morinaga yêu thương nhắn gửi.

Set trà sữa Morinaga hoàn toàn không chứa cafein vừa nâng niu sở thích nhỏ bé, vừa mang lại khoảnh khắc hạnh phúc trọn vẹn cho mẹ bầu.

Set quà này không chỉ đơn thuần là một món uống, mà còn là sự nâng niu dịu dàng dành cho những người phụ nữ vĩ đại đang mang trong mình một mầm sống nhỏ bé. Với những mẹ bầu yêu trà sữa, giờ đây chẳng cần phải dè chừng hay ngần ngại - chỉ cần tận hưởng trọn vẹn từng ngụm mát lạnh, để thai kỳ thêm phần ngọt ngào và đáng nhớ.

Chill trọn vẹn mà vẫn an tâm với "chất lượng chuẩn Nhật"

Đằng sau ly trà sữa đầy mê hoặc ấy là hành trình hơn 100 năm nghiên cứu về dinh dưỡng từ Tập đoàn Morinaga Milk Nhật Bản. Chọn Morinaga, mẹ không chỉ đang nuông chiều sở thích riêng, mà còn trao gửi niềm tin cho một người bạn đồng hành đáng quý trên hành trình chăm sóc sức khỏe của cả mẹ và bé.

THÔNG TIN CÔNG TY

Nhà sản xuất: Morinaga Milk Industry Co., Ltd.

Địa chỉ: 5-2 Higashi Shimbashi 1-Chome, Minato-ku, Tokyo 105-7122, Nhật Bản

Nhà máy: Morinaga Milk Industry Co., Ltd. Yamato-Plant

Địa chỉ: 4-601 Tateno, Higashi-Yamato-city, Tokyo 207-0021, Nhật Bản

Xuất xứ: Nhật Bản

Thương nhân nhập khẩu, chịu trách nhiệm về sản phẩm và phân phối bởi:

CÔNG TY CỔ PHẦN MORINAGA LÊ MÂY VIỆT NAM

Địa chỉ: 9-9A Nơ Trang Long, Phường Gia Định, Thành Phố Hồ Chí Minh

Hotline: 1900 633 578

Email: info@morinagalemay.com.vn