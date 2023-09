Thủy Tiên vừa tung MV vừa có động thái gây tranh cãi giữa lúc vắng mặt tại phiên toà xét xử bà Nguyễn Phương Hằng

Sáng 21/9, TAND TP.HCM xét xử sở thẩm vụ bà Nguyễn Phương Hằng (Tổng giám đốc Công ty CP Đại Nam, tỉnh Bình Dương) và 4 đồng phạm, cùng tội ''Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân''. Trong phiên toà này, nhiều nghệ sĩ Việt như Vy Oanh, Thuỷ Tiên - Công Vinh, Hoài Linh,... được triệu tập là cá nhân có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án.

Trong khi Vy Oanh trực tiếp có mặt tại phiên xét xử bà Nguyễn Phương Hằng thì vợ chồng cầu thủ Công Vinh và ca sĩ Thuỷ Tiên ủy quyền cho luật sư đại diện tham dự. Tuy nhiên, cùng thời điểm phiên toà đang diễn ra, Thuỷ Tiên có chia sẻ đáng quan tâm trên mạng xã hội. Theo đó, nữ ca sĩ không nhắc đến phiên sơ thẩm xét xử bà Nguyễn Phương Hằng mà lại đổi ảnh đại diện và tung ca khúc mới do cô viết lời. Việc Thuỷ Tiên ra sản phẩm mới trong thời điểm này đã khiến cư dân mạng tranh cãi, nhiều người cho rằng đây là chiêu trò thu hút sự chú ý của nữ ca sĩ giữa sự kiện nóng.

Thuỷ Tiên có động thái đổi ảnh đại diện, ra ca khúc mới khi vắng mặt tại phiên xét xử bà Nguyễn Phương Hằng

Thuỷ Tiên không chia sẻ liên quan đến phiên toà mà giới thiệu về ca khúc mới khiến cư dân mạng phản ứng trái chiều

Ngoài ra, vợ của Công Vinh còn có động thái đáng bàn cãi lúc netizen hỏi về việc vắng mặt tại phiên xét xử bà Nguyễn Phương Hằng. Phản hồi về thắc mắc: "Ủa, sao không ra tòa mà ủy quyền vậy chị?", Thuỷ Tiên không trực tiếp tham gia cuộc tranh luận nhưng lặng lẽ "thả tim" hết tất cả những bình luận có nội dung rằng cô không muốn tham dự phiên xét xử.

Vào tháng 4/2023, theo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM, ca sĩ Thuỷ Tiên - Công Vinh đã yêu cầu bị can Phương Hằng và đồng phạm bồi thường tổn thất về vật chất 30,4 tỷ đồng, bồi thường tổn thất về tinh thần 14,9 tỷ đồng do các phát ngôn xúc phạm (khoảng hơn 44 tỷ đồng).

Thủy Tiên từng lên tiếng làm rõ thông tin này: "Về con số bồi thường 44 tỷ đồng, tôi không có yêu cầu bồi thường thiệt hại về tinh thần 14 tỷ đồng. Tôi cũng không có yêu cầu được xin lỗi vì bản thân thấy không quan trọng nữa, có xin lỗi cũng không thể bù đắp được những thiệt hại tổn thương tâm lý rất lớn mà tôi và gia đình đang phải gánh chịu. Tôi chỉ xin được yêu cầu bồi thường vật chất tức thiệt hại kinh tế mà cô Hằng đã gây ra cho công ty quản lý… Tất cả bằng chứng về số tiền bị thiệt hại của công ty quản lý phía luật sư đã gửi cho cơ quan điều tra. Thiệt hại vật chất thì có thể đền bù, còn thiệt hại tinh thần thì những tổn thương đã gây ra chẳng tiền bạc hay lời xin lỗi nào có thể đền bù nổi".

Thủy Tiên cho biết đòi bồi thường vật chất hơn 30 tỷ đồng là công ty quản lý đã bị các đối tác, nhãn hàng huỷ hợp đồng, thậm chí có bên còn đòi kiện ra toà và đền bù tổn thất sau loạt ồn ào liên quan đến những lời tố cáo của bà Nguyễn Phương Hằng trên mạng xã hội.

Trước đó, Thuỷ Tiên đã yêu cầu phía bà Phương Hằng bồi thường tổn thất vật chất lên đến hơn 30 tỷ đồng

Liên quan đến vụ án của bà Nguyễn Phương Hằng, theo cáo trạng truy tố bổ sung của VKSND TP.HCM xác định bà Phương Hằng đã lợi dụng các quyền tự do dân chủ, thực hiện nhiều buổi livestream trên không gian mạng, phát ngôn có nội dung bịa đặt, biết rõ thông tin không đúng sự thật hoặc thông tin chưa được kiểm chứng, xúc phạm nghiêm trọng uy tín, danh dự cá nhân; đưa lên không gian mạng những thông tin thuộc bí mật cá nhân, bí mật gia đình và đời sống riêng tư của 10 cá nhân gồm: ông Võ Nguyễn Hoài Linh (nghệ sĩ Hoài Linh), Nguyễn Thị Mỹ Oanh (ca sĩ Vy Oanh), Đặng Thị Hàn Ni, Nguyễn Đức Hiển, Trần Thị Thủy Tiên, Lê Công Vinh, Huỳnh Minh Hưng (ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng), Đinh Thị Lan, Lê Thị Giàu, Trương Thị Việt Hà. Cũng theo cáo trạng, bà Nguyễn Phương Hằng và 4 đồng phạm thông qua các tài khoản mạng xã hội, phát sóng trực tiếp (livestream) 57 buổi, có nội dung xúc phạm nghiêm trọng uy tín, danh dự các cá nhân này.