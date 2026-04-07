"Thuý Ngân làm đám cưới, giấu chú rể bên trong"

Tiệc sinh nhật giống đám cưới của Thuý Ngân

Mới đây, tiệc sinh nhật đón tuổi 35 của Thúy Ngân nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý khi được tổ chức trên một du thuyền sang trọng, quy tụ đông đảo bạn bè thân thiết trong showbiz. Theo đó, vợ chồng Tiến Luật - Thu Trang, Hoà Minzy, Ninh Dương Lan Ngọc, Kiều Minh Tuấn, Trương Quỳnh Anh, S.T Sơn Thạch, Ngọc Thanh Tâm, Quang Trung, Ngô Kiến Huy,... đã lên đồ hoành tráng, cùng Thuý Ngân trải qua khoảnh khắc đặc biệt.

Không chỉ là buổi tiệc riêng tư, Thuý Ngân còn mở hẳn thảm đỏ để đón khách, chụp hình không khác gì sự kiện chuyên nghiệp. Màn đổ bộ của dàn sao phủ sóng mạng xã hội, khiến dân tình trầm trồ vì độ chịu chơi của diễn viên Cây Táo Nở Hoa.

Dàn sao đến chúc mừng sinh nhật Thuý Ngân

Không chỉ gây ấn tượng bởi không gian bữa tiệc còn khiến nhiều người phải "dụi mắt" vì quá hoành tráng, lộng lẫy chẳng khác nào một lễ cưới thu nhỏ. Đơn cử như Lê Thuý, ngay từ khi đặt chân đến buổi tiệc, nữ người mẫu đã không giấu được sự bất ngờ.

Trong đoạn clip được chia sẻ lại trên mạng xã hội, Lê Thuý liên tục bày tỏ cảm xúc ngỡ ngàng trước quy mô bữa tiệc. Khi nhìn thấy Thuý Ngân xuất hiện trong chiếc đầm lộng lẫy cùng background được trang trí cầu kỳ, Lê Thúy thốt lên rằng hôm nay giống như đi dự đám cưới chứ không phải sinh nhật. Nữ người mẫu còn hài hước úp mở chuyện Thuý Ngân giấu chú rể bên trong.

Khoảnh khắc này nhanh chóng lan truyền và trở thành chi tiết được netizen bàn tán nhiều nhất. Không ít người cũng có chung cảm nhận, bởi từ concept trang trí cho đến outfit của chủ tiệc đều mang vibe cô dâu rõ rệt. Không chỉ Lê Thuý mà nhiều khách mời còn đùa rằng chỉ chờ "chú rể" xuất hiện là đủ bộ.

Lê Thuý ngỡ ngàng vì tưởng đi nhầm đám cưới của Thuý Ngân

Thuý Ngân từng hẹn hò với ai?

Về chuyện tình cảm, gần đây nhất Thuý Ngân vướng nghi vấn "phim giả tình thật" với Võ Cảnh. Đến cuối năm 2025, thông tin cả hai đã chia tay khiến nhiều khán giả không khỏi tiếc nuối. Sau chia tay, Thuý Ngân liên tục chia sẻ hình ảnh đi du lịch, tụ họp bạn bè, tham gia các hoạt động giải trí như một cách chữa lành. Cô cũng nhiều lần xuất hiện bên hội bạn thân, nhận được sự động viên, an ủi từ những người xung quanh.

Câu chuyện tan vỡ giữa cả hai từng gây ra nhiều ý kiến trái chiều. Thúy Ngân cũng từng lên tiếng nói rõ: "Mọi người bị chấp niệm như thế là căng cho Ngân và anh Cảnh lắm đó, bởi sau này chúng tôi còn lấy chồng, lấy vợ nữa. Sắp tới lỡ anh Cảnh có người yêu, mọi người cứ nhắc như vậy thì tội nghiệp cho người ta. Mọi chuyện đã diễn ra 7-8 tháng rồi. Tụi tôi hiện tại rất vui vẻ với nhau, mọi người làm vậy chúng tôi khó xử không nhìn mặt nhau nữa. Sắp tới em cũng phải có người yêu, có chồng nữa. Tụi tôi không ghét bỏ gì nhau, vẫn hỏi thăm sức khoẻ nhau mà. Hôm nay, tôi sẵn sàng bày tỏ với mọi người, lỡ có lỡ lời mong mọi người thông cảm. Tôi chỉ muốn chia sẻ một lần để mọi người không còn suy nghĩ nhiều trong chặng đường sắp tới".

Sau khi chia tay với Võ Cảnh, Thuý Ngân vẫn giữ kín chuyện tình cảm

Ngoài Võ Cảnh, Thuý Ngân còn bị đồn hẹn hò S.T Sơn Thạch. Trước những lời đồn đoán, nữ diễn viên Gạo Nếp Gạo Tẻ cho biết cả hai chỉ là anh em thân thiết, còn đùa rằng nam ca sĩ là "bình phong" cho chuyện tình giữa mình và Lan Ngọc.

Thuý Ngân bắt đầu đặt chân vào con đường showbiz khi giành giải Hoa khôi TP. Mỹ Tho 2009. Sau thành công này, mỹ nhân sinh năm 1991 tiếp tục chiến thắng tại cuộc thi Nữ hoàng trang sức Việt Nam, cô dừng chân ở vị trí Á khôi 1. Sau đó, Thuý Ngân không tiếp tục theo đuổi con đường thi sắc đẹp mà chuyển hướng sang diễn xuất. Vai diễn đánh dấu bước chuyển mình đầy thành công của Thuý Ngân là Hân trong Gạo Nếp Gạo Tẻ.

Tiếp đó, cô tham gia Cây Táo Nở Hoa, Hải Đường Trong Gió... và đều để lại những ấn tượng tốt đẹp trong lòng khán giả màn ảnh. Những năm gần đây, Thuý Ngân còn lấn sân sang lĩnh vực gameshow như: Chạy Đi Chờ Chi, 7 Nụ Cười Xuân, Hành Trình Rực Rỡ... và trở thành một trong những nhân tố có màu sắc riêng của chương trình.

Thuý Ngân sở hữu nhiều vai diễn truyền hình để lại ấn tượng với khán giả

